रायपुर: छत्तीसगढ़ विश्व पटल पर अपनी विशिष्ट पहचान बनाने के लिए तैयार है. जापान के ओसाका में 13 अप्रैल से वर्ल्ड एक्सपो 2025 चल रहा है. जो13 अक्टूबर 2025 तक आयोजित हो रहा है.इस वर्ल्ड एक्सपो 2025 में छत्तीसगढ़ अपनी धरोहर और विकास यात्रा का प्रदर्शन करेगा. इस प्रतिष्ठित आयोजन में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय को विशेष आमंत्रण मिला है. एक्सपो का विषय है “Designing Future Society for Our Lives” और इसके उप-विषय “Saving Lives”, “Empowering Lives” और “Connecting Lives” हैं.

सीएम विष्णुदेव साय ने की प्रशंसा : मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ की भागीदारी न केवल राज्य की सांस्कृतिक और तकनीकी प्रगति को वैश्विक मंच पर प्रदर्शित करेगी बल्कि छत्तीसगढ़ को औद्योगिक विकास के विश्व मानचित्र पर मजबूती से स्थापित करेगी. छत्तीसगढ़ निवेश-अनुकूल कारोबारी केंद्र के रूप में भी अपनी पहचान को और सुदृढ़ करेगा. ओसाका एक्सपो की व्यापक अवधारणा “People’s Living Lab” है, जो वैश्विक नवाचार और सह-निर्माण की भावना को दर्शाता है. इस आयोजन में 160 से अधिक देश और 9 अंतरराष्ट्रीय संगठन शामिल हो रहे हैं.

जापान के उद्यमियों को छग आने का दूंगा न्यौता- विष्णुदेव साय (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक नीति बेहद प्रभावी रही है। अब तक ₹6.5 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिले हैं. इसी नीति को लेकर जापान कॉन्फ्रेंस में शामिल होकर वहां के उद्यमियों को छत्तीसगढ़ में निवेश के लिए आमंत्रित करेंगे - मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय

ढोकरा कला ने बनाई पहचान : भारत इस एक्सपो में अपनी बड़ी उपलब्धियों को प्रदर्शित कर रहा है.“भारत मंडप” शीर्षक वाला भारतीय पैवेलियन प्राचीन भारतीय ज्ञान और आधुनिक नवाचार का संगम है.यहां योग सत्र, भरतनाट्यम की प्रस्तुतियां, बॉलीवुड फिल्मों की स्क्रीनिंग और भारत की अंतरिक्ष यात्रा को दर्शाने वाला विशेष चंद्रयान ज़ोन दर्शकों के आकर्षण का केंद्र है. छत्तीसगढ़ ने पहले ही अपनी विश्व प्रसिद्ध ढोकरा कला के माध्यम से वैश्विक दर्शकों का दिल जीत लिया है. वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट (ODOP) पहल के तहत प्रदर्शित इस धातु कला ने अपनी अनूठी शिल्पकला से सबको मोहित किया.

राज्य स्तरीय स्टॉल होगा स्थापित : अब छत्तीसगढ़ ओसाका के युमेशिमा आइलैंड, कोनोहनाकु स्थित विशाल एक्सपो स्थल पर अपना राज्य स्तरीय स्टॉल स्थापित करेगा.यह अवसर छत्तीसगढ़ को भारत सरकार के भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन (ITPO) के आमंत्रण पर मिला है. मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ अपनी समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर और आधुनिक प्रगति को प्रदर्शित करेगा.इस अवसर पर छत्तीसगढ़ भारत सरकार के इस्पात मंत्रालय के साथ भी सहयोग कर रहा है. मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस मौके पर दोहराया कि छत्तीसगढ़ की उपस्थिति वर्ल्ड एक्सपो 2025 में राज्य की उपलब्धियों को नई पहचान दिलाएगी. इसे वैश्विक औद्योगिक विकास के मानचित्र पर एक उभरते निवेश गंतव्य के रूप में स्थापित करेगी.

