ओरिजिनल बनारसी साड़ी को मिला नया ब्रांड नाम, 'सिल्क बनारसी' को मिलेगा मार्केट, सरकार ऑनलाइन भी बेचेगी - VARANASI NEWS

रेशम विभाग ऑफलाइन और ऑनलाइन बेचेगा सिल्क बनारसी साड़ी. ( Photo Credit; ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : May 30, 2025 at 4:00 PM IST | Updated : May 30, 2025 at 4:17 PM IST 3 Min Read

वाराणसी : बनारसी साड़ी की अपनी अलग ब्रांडिंग है, जिसकी पूरी दुनिया दीवानी है. अब ओरिजिनल बनारसी साड़ी एक नए ब्रांड सिल्क बनारसी के नाम से जानी जाएगी. बनारस के बुनकरों की ओरिजिनल साड़ियों को प्रमोट करने के लिए रेशम विभाग ने इस ब्रांड की शुरुआत की है. जिसके तहत बुनकर अपनी साड़ियों को न सिर्फ बेच सकेंगे, बल्कि इनके ऑनलाइन ऑर्डर की भी व्यवस्था होगी. ऑनलाइन बाजार में वाराणसी सिल्क से बने उत्पादों की भी एंट्री होने जा रही है. बड़ी बात ये है कि यह प्लेटफार्म किसी निजी ऑनलाइन कंपनी का नहीं होगा बल्कि ख़ुद उत्तर प्रदेश सरकार के रेशम विभाग द्वारा संचालित होगा. रेशम विभाग के ई-कॉमर्स बाजार के तहत सिल्क बनारस ब्रांड के नाम से ऑनलाइन बाजार का वेबसाइट बनाया जा रहा है, जिसमें बनारस के बुनकरों द्वारा बनाये गए शीर्ष रेशम के उत्पाद जैसे साड़ी, दुपट्टा अन्य रेशम के उत्पाद की बिक्री एक मानक मूल्य में की जाएगी. सिल्क बनारसी साड़ी को मिलेगा प्लेटफार्म. (Video Credit; ETV Bharat) बनारसी ब्रांड करेगा बुनकरों को प्रमोट : रेशम विभाग के असिस्टेंट डायरेक्टर नागेंद्र राम ने बताया कि बुनकरों को उचित मूल्य दिलाने और ग्राहकों को शुद्ध बनारसी साड़ी मिले इसके लेकर हमने ये शुरुआत की है. बनारस की साड़ियों की अपनी अलग पहचान है, लेकिन कुछ लोग ठगी कर रहे हैं, जिससे बनारसी साड़ी की पहचान खराब हो रही है.

बनारसी साड़ी के बुनकरों को किया जा रहा प्रमोट. (Photo Credit; ETV Bharat) बनारसी साड़ी की पहचान बनी रहे और बुनकरों की प्राचीन कारीगरी जिंदा रहे, उन्हें उचित कीमत मिल सके इसी को लेकर रेशम विभाग के कार्यालय में ही एक मार्केट ओपन किया जा रहा है, जहां पर बुनकरों को बाकायदा दुकान अलॉट की जाएगी. वह यहां आकर के अपने उत्पादों को बेच सकेंगे. इसके साथ ही घर बैठे भी लोग ऑनलाइन बुनकरों के माध्यम से सीधे अपनी साड़ियों को मंगा सकते हैं, जिससे उन्हें सही दाम में शुद्ध बनारसी साड़ियां मिल जाएंगी. बनारस जाने वाले पर्यटक जरूर खरीदते हैं बनारसी साड़ी. (Photo Credit; ETV Bharat) जल्द लॉन्च होगा ऑनलाइन पोर्टल : असिस्टेंट डायरेक्टर नागेंद्र राम ने बताया, हम ऑनलाइन पोर्टल बना रहे हैं. वेबसाइट का रजिस्ट्रेशन हो गया है, जल्द ही इसकी लॉन्चिंग होगी. ये सुविधा अन्य ऑनलाइन मार्केट प्लेटफॉर्म की तरह ही होगी. रेशम विभाग द्वारा इसकी शुरुआत बुनकरों की सुविधा के लिए की जा रही है. दरअसल, अन्य ऑनलाइन बाजार मंचों पर बुनकरों को पेमेंट के साथ डिफेक्टिव और रिटर्न किए गए उत्पादों को लेने देने में बड़ी परेशानी होती थी, लेकिन सरकारी वेब साइट पर उन्हें भटकना नहीं पड़ेगा और सीधे रेशम विभाग के केंद्र पर वो अपना उत्पाद दे सकते हैं और पेमेंट भी वहीं से प्राप्त कर सकते हैं. बनारसी साड़ी के नाम पर नहीं होगी ठगी. (Photo Credit; ETV Bharat) ग्राहकों को मिलेगा फायदा : रेशम विभाग के इस ई-कॉमर्स मंच के करण बुनकरों को सीधे लाभ मिलेगा, तो वहीं इस मंच के जरिए खरीदारी करने वाले ग्राहकों को शुद्ध रेशम के उत्पाद मिलने की गारंटी रहेगी. यही नहीं काशी आने वाले पर्यटक ठगी का शिकार होने से बच सकेंगे. सही दाम पर शुद्ध बनारसी अलग-अलग वैरायटी की डिजाइनर साड़ियां मिल पाएंगी.

