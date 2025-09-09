IIIT कोटा के बीटेक कोर्स में 10 स्टूडेंट ने नहीं किया रिपोर्ट, निदेशक ने कही ये बात
ट्रिपल आईटी कोटा के नए बैच के ओरिएंटेशन में 320 छात्र शामिल हुए. संस्थान ने शैक्षणिक उपलब्धियों, छात्रवृत्ति और भविष्य की रणनीतियों पर चर्चा की.
कोटा: ट्रिपल आईटी कोटा में नए 2025 बैच के आगमन पर जोसा काउंसलिंग के माध्यम से बीटेक कोर्स में 330 सीटों पर एडमिशन हुए थे. इनमें से 320 उम्मीदवारों ने ही जॉइनिंग दी है. कंप्यूटर साइंस में तीन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में पांच और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में दो उम्मीदवारों ने जॉइनिंग नहीं दी है. सभी नए छात्रों के लिए ओरिएंटेशन प्रोग्राम मंगलवार को ट्रिपल आईटी कैंपस रानपुर में आयोजित किया गया. इसमें भाग लेने के लिए जयपुर से ट्रिपल आईटी कोटा के कार्यवाहक निदेशक प्रो. एन.पी. पाढी पहुंचे. इस दौरान नए एडमिशन लेने वाले छात्रों को ट्रिपल आईटी कोटा की कार्यशैली से अवगत कराया गया और संस्थान की उपलब्धियों पर चर्चा की गई.
निदेशक प्रो. पाढी ने बताया कि शैक्षणिक सत्र 2024-25 में 155 छात्रों को 3.81 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति दी गई है. प्रो. पाढी ने नए छात्रों को कहा कि जिस मुकाम पर आप पहुंचे हैं, उसमें आपके माता-पिता और शिक्षकों का योगदान है, इसलिए उनका सम्मान करना न भूलें. यही भावना आपको आगे बढ़ाएगी. समारोह में डॉ. अमित कुमार गर्ग को बेस्ट टीचर का अवार्ड दिया गया. इसके अलावा डॉ. परीक्षित किशोर सिंह और डॉ. ईशा पाठक त्रिपाठी को भी सम्मानित किया गया.
तकनीक केवल नौकरी पाने का माध्यम नहीं: ट्रिपल आईटी कोटा के समन्वयक प्रो. के.के. शर्मा ने कहा कि तकनीक केवल नौकरी पाने का माध्यम नहीं, बल्कि समाज को बदलने का साधन है. शिक्षा तभी सफल होगी जब आपके नवाचार देश की प्रगति में सहायक बनें. अकादमिक डीन डॉ. पिल्ली एम्मानुएल शुभाकर ने कहा कि छात्र केवल पाठ्यक्रम तक सीमित न रहें, बल्कि शोध और स्टार्टअप्स की ओर कदम बढ़ाएं. ट्रिपल आईटी की शैक्षणिक संस्कृति आत्मनिर्भर और शोधोन्मुखी बनने में मदद करेगी, अन्य विशेषज्ञों ने कहा कि कॉलेज शिक्षा का समय पढ़ाई के साथ-साथ व्यक्तित्व विकास के लिए भी है, इसलिए खेल, सांस्कृतिक और सामाजिक गतिविधियों में भाग लें. आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डाटा साइंस और साइबर सिक्योरिटी के क्षेत्र में बड़े अवसर हैं. इस अवसर पर डीन स्टूडेंट वेलफेयर प्रो. हरलाल सिंह माली और रिसर्च एंड कंसल्टेंसी प्रो. मनीष कुमार वशिष्ठ सहित फैकल्टी सदस्य मौजूद रहे.
ज्वाइन करने वाले उम्मीदवारों की रिपोर्ट:
- कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग: 180 सीटों में से 177 उम्मीदवारों ने ज्वाइन किया.
- इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग: 90 सीटों में से 85 ने जॉइनिंग दी.
- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डाटा साइंस इंजीनियरिंग: 60 सीटों में से 58 उम्मीदवारों ने ज्वाइन किया.
ये हैं संस्थान की उपलब्धियां:
- वर्ष 2024-25 में 155 छात्रों को 3.81 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति.
- छात्रों ने राष्ट्रीय स्तर की हैकाथॉन में शीर्ष स्थान हासिल किया.
- साल 2024 के प्लेसमेंट सीजन में छात्रों को माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन और इंफोसिस जैसी कंपनियों में उच्च पैकेज मिले.
- ट्रिपल आईटी के छात्रों के स्टार्टअप और नवाचारों को भारत सरकार, राजस्थान सरकार और उद्योग जगत द्वारा प्रोत्साहित किया गया.