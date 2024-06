ETV Bharat / state

भीषण गर्मी में बेजुबान पशु-पक्षियों के लिए चारे व पानी की व्यवस्था कर रही ये संस्था - Campaign To Save From Heat

Published : 24 hours ago

बेजुबान पशु-पक्षियों के लिए चारे व पानी की व्यवस्था ( ETV BHARAT ALWAR )

अलवर. अलवर शहर में युवा ब्राह्मण परिवार और जीवन धरा ब्लड बैंक के संयुक्त तत्वाधान में भीषण गर्मी से बेजुबान पशु-पक्षियों को बचाने और उनके चारे-पानी की व्यवस्था के लिए रविवार से विशेष अभियान की शुरुआत की गई. इस अभियान का आगाज बुद्ध विहार कांजी हाउस गौशाला से हुई. साथ ही बताया गया कि इस अभियान के तहत शहर में पशु-पक्षियों के चारे और पानी की व्यवस्था की जाएगी. युवा ब्राह्मण परिवार की ओर से कहा गया कि बेजुबान पशु-पक्षियों की सेवा करना सभी का दायित्व है. इस भीषण गर्मी में जहां आम आदमी परेशान है तो पशु-पक्षियों के लिए भी पानी और चारे की जरूरत है. समाज के लोग इस अभियान से जुड़कर बेजुबान पशु-पक्षियों की सेवा में अपना योगदान दे सकते हैं. युवा ब्राह्मण परिवार के प्रवक्ता शिव चरण कमल ने कहा कि बेजुबान पशु-पक्षियों के लिए कांजी हाउस बुद्ध विहार की गौशाला से जल व्यवस्था व चारे की व्यवस्था की निरंतर नियमित रूप से मुहिम शुरू की गई है. भीषण गर्मी में जिस तरह मनुष्य त्रस्त है पानी के लिए, तो बेजुबान पशु पक्षियों के लिए तो हमें यह कार्य करना चाहिए. य़ह हम सभी का नैतिक दायित्व बनता है कि जीव जंतुओं की सेवा करें. मनुष्य के लिए पहला वाक्य यही कहलाता है कि सर्व हिताय जन सुखाय. इसके चलते हम सभी का यह उद्देश्य है कि प्रत्येक जीव को जीवन मिले. यदि भीषण गर्मी में जीव त्रस्त रहेगा तो मनुष्य का मन भी विचलित रहेगा. शिवचरण कमल ने कहा कि हम चाहते हैं कि सनातन धर्म में रहने वाले लोग प्रत्येक जीव को पूजते है व मानते है. उसी प्रकार से हम इस भीषण गर्मी में बेजुबान पशु पक्षियों के लिए दाने व पानी की व्यवस्था करके उन्हें कल का ग्रास बनने से बचाए. इसे भी पढ़ें - गर्मी का असर: प्रदेश की 711 गोशालाओं में पानी की किल्लत, 3.11 लाख गोवंश के लिए टैंकरों से पानी की निशुल्क सप्लाई - shortage of water in 711 Gaushalas of Rajasthan पानी के लिए जंगल से शहर में आते हैं जीव : प्रवक्ता शिवचरण कमल ने कहा कि आज जंगलों में पानी की कमी होने के चलते जीव शहर में भटक रहे हैं. जीव को काल का ग्रास न बनने देना ही हमारी सबसे बड़ी कामयाबी है. इसके लिए हमारी ओर से बेजुबान पशु पक्षियों के लिए चारे व पानी की व्यवस्था शहर में की जा रही है. शिवचरण कमल ने कहा कि हमारा यह उद्देश्य है कि लोग इसके बारे में जाने और अपने घरों पर भी परिंडे में पानी भर कर रखें.