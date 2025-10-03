ETV Bharat / state

जयपुर में सांसद खेल महोत्सव 15 अक्टूबर से, चुनावी जमीन मजबूत करने की तैयारी

सांसद शर्मा ने बताया कि सांसद खेल महोत्सव देशभर में खेल संस्कृति को बढ़ावा देने की एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय पहल है. खेल महोत्सव का मुख्य उद्देश्य युवाओं को फिटनेस, खेल और स्वस्थ जीवनशैली के लिए प्रेरित करना है. महोत्सव में विभिन्न आयु वर्ग के पुरुषों और महिलाओं को पारंपरिक और आधुनिक खेलों में भाग लेने का अवसर दिया जाएगा, इससे स्थानीय प्रतिभाओं को निखारने और राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचने का मंच मिलेगा.

जयपुर: राजस्थान में आगामी दिनों में होने वाले पंचायत और निकाय चुनाव को लेकर प्रदेश में भाजपा सांसद खेल महोत्सव के जरिए चुनाव की जमीन मजबूत करने में जुटी है. इसी कड़ी में जयपुर शहर की ओर से 15 अक्टूबर से खेल महोत्सव का आयोजन होगा. जयपुर शहर सांसद मंजू शर्मा ने शुक्रवार को भाजपा प्रदेश कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत करते हुए इस आयोजन की जानकारी दी.

पारंपरिक खेलों का होगा आयोजन: सांसद मंजू ने बताया कि 15 अक्टूबर से शुरू होने वाले खेल महोत्सव में पारंपरिक खेलों में कबड्डी, खो-खो, कुश्ती, मटका दौड़, नींबू दौड़, मलखंभ तथा आधुनिक खेलों में क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, एथलेटिक्स, तीरंदाजी, शतरंज, वेटलिफ्टिंग सहित विभिन्न खेलों को शामिल किया गया है. इसमें महिला खिलाड़ियों के लिए विशेष प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा. महिलाओं के साथ दिव्यांगों की भी टीमों का गठन किया जाएगा. उन्होंने बताया कि सांसद और विधायक दिव्यांगों से अलग से संवाद कर उनकी हौसला अफजाई करेंगे. प्रतियोगिता तीन स्तर पर होगी, इसमें मंडल, विधानसभा और लोकसभा स्तर पर आयोजन किए जाएंगे. टीमों का गठन करने के बाद खेल दिनांक के आधार पर गेम्स कैलेंडर घोषित कर दिया जाएगा.

'फिट इंडिया हिट इंडिया' होगा सार्थक: जयपुर शहर सांसद मंजू शर्मा ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'फिट इंडिया हिट इंडिया' को सार्थक करने के लिए 'खेलो इंडिया' की थीम पर सांसद खेल महोत्सव शुरू किया गया. पीएम नरेंद्र मोदी की मंशा है कि देशवासियों को खेलों से जोड़कर उन्हें स्वस्थ एवं अनुशासित जीवन जीने और जमीनी स्तर पर जाकर भविष्य की खेल प्रतिभाओं को तलाशा और तराशा जाए, क्योंकि खेल व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक विकास के साथ-साथ नेतृत्व, टीम भावना और अनुशासन की भावना को भी विकसित करते हैं.

यहां पर होगा आयोजन: सांसद मंजू शर्मा ने बताया कि जयपुर में विद्याधर नगर स्टेडियम, केएल सैनी स्टेडियम, चौगान स्टेडियम और एसएमएस स्टेडियम में खेलों का आयोजन करवाया जाएगा. उत्कृष्ट खिलाड़ियों को छात्रवृत्ति, नकद पुरस्कार और खेल सामग्री प्रदान की जाएगी. चयनित खिलाड़ियों को राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भागीदारी का अवसर भी मिलेगा. खिलाड़ी ऑनलाइन के साथ ऑफलाइन आवेदन भी कर सकते हैं. आवेदक Sansadkhelmahotsav.in पर जाकर अपना आवेदन भर सकते हैं. सांसद मंजू शर्मा ने आम नागरिकों से अपील की कि वे इस महोत्सव में बढ़-चढ़कर भाग लें और अपने क्षेत्र के खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करें. यह आयोजन न केवल खेलों को बढ़ावा देगा, बल्कि राष्ट्र के स्वस्थ और सक्रिय भविष्य की नींव भी रखेगा.