बीकानेर में डोटासरा के दौरे के बाद संगठन महासचिव ने दिया इस्तीफा, जानिए वजह

जनार्दन कल्ला के निवास पर पहुंचे हरीश चौधरी ( ETV Bharat Bikaner )

By ETV Bharat Rajasthan Team Published : September 28, 2025 at 11:23 PM IST 2 Min Read

बीकानेर: जिले में रविवार को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का दौरा राजनीतिक हलचल पैदा कर गया. डोटासरा यहां पूर्व नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर डूडी की कुशलक्षेम पूछने पहुंचे थे. उन्होंने डूडी के निवास पर जाकर परिवार जनों से बातचीत की और उनके स्वास्थ्य को लेकर जानकारी ली. मुलाकात के तुरंत बाद वे वापस सीकर के लिए रवाना हो गए. नितिन वत्सस ने जताई नाराजगी: डोटासरा के इस दौरे के कुछ ही घंटों बाद कांग्रेस के जिला संगठन महासचिव नितिन वत्सस ने अपने पद से इस्तीफा देकर सबको चौंका दिया. वत्सस ने जिलाध्यक्ष यशपाल गहलोत को भेजे पत्र में लिखा कि उन्हें भावनात्मक ठेस पहुंची है. उन्होंने कहा कि डूडी के घर से महज कुछ दूरी पर पूर्व शहर अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता जनार्दन कल्ला का निवास है, जहां हाल ही में उनकी पत्नी सावित्री देवी का निधन हुआ था. जनार्दन कल्ला लंबे समय से कांग्रेस के स्तंभ माने जाते रहे हैं और संकट के दौर में भी पार्टी का झंडा थामे रखा. नितिन वत्सस का पत्र (ETV Bharat Bikaner)