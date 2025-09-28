ETV Bharat / state

बीकानेर में डोटासरा के दौरे के बाद संगठन महासचिव ने दिया इस्तीफा, जानिए वजह

बीकानेर दौरे में गोविंद सिंह डोटासरा ने रामेश्वर डूडी से मुलाकात की. वहीं हरीश चौधरी ने डूडी और कल्ला परिवार से भेंट की.

Nitin Vatsas resignation
जनार्दन कल्ला के निवास पर पहुंचे हरीश चौधरी (ETV Bharat Bikaner)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 28, 2025 at 11:23 PM IST

बीकानेर: जिले में रविवार को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का दौरा राजनीतिक हलचल पैदा कर गया. डोटासरा यहां पूर्व नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर डूडी की कुशलक्षेम पूछने पहुंचे थे. उन्होंने डूडी के निवास पर जाकर परिवार जनों से बातचीत की और उनके स्वास्थ्य को लेकर जानकारी ली. मुलाकात के तुरंत बाद वे वापस सीकर के लिए रवाना हो गए.

नितिन वत्सस ने जताई नाराजगी: डोटासरा के इस दौरे के कुछ ही घंटों बाद कांग्रेस के जिला संगठन महासचिव नितिन वत्सस ने अपने पद से इस्तीफा देकर सबको चौंका दिया. वत्सस ने जिलाध्यक्ष यशपाल गहलोत को भेजे पत्र में लिखा कि उन्हें भावनात्मक ठेस पहुंची है. उन्होंने कहा कि डूडी के घर से महज कुछ दूरी पर पूर्व शहर अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता जनार्दन कल्ला का निवास है, जहां हाल ही में उनकी पत्नी सावित्री देवी का निधन हुआ था. जनार्दन कल्ला लंबे समय से कांग्रेस के स्तंभ माने जाते रहे हैं और संकट के दौर में भी पार्टी का झंडा थामे रखा.

नितिन वत्सस का पत्र
नितिन वत्सस का पत्र (ETV Bharat Bikaner)

इसे भी पढ़ें- प्रिंसिपल तबादलों पर डोटासरा का हमला, बोले- पर्ची से चलने वाली सरकार, आरोपों पर दी जांच की चुनौती

नितिन वत्सस का कहना है कि डोटासरा का वहां जाकर संवेदना व्यक्त न करना निराशाजनक रहा. उन्होंने पत्र में लिखा कि संगठन का मुखिया अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं के सुख-दुख में शामिल होना चाहिए. इस उपेक्षा से उन्हें गहरा आघात पहुंचा है. वत्सस ने कहा कि वे अब पद पर रहते हुए काम नहीं करेंगे, बल्कि एक साधारण कार्यकर्ता की तरह कांग्रेस के लिए योगदान देंगे.

हरीश चौधरी ने संभाला मोर्चा: उधर, उसी दिन पूर्व राजस्व मंत्री और मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रभारी हरीश चौधरी भी बीकानेर पहुंचे. चौधरी ने सबसे पहले रामेश्वर डूडी से मुलाकात कर उनके स्वास्थ्य और इलाज की जानकारी ली. इसके बाद वे सीधे पूर्व मंत्री जनार्दन कल्ला के निवास पर पहुंचे. वहां उन्होंने बीडी कल्ला और उनके भाई जनार्दन कल्ला से मुलाकात कर शोक संवेदना प्रकट की. हरीश चौधरी का यह कदम बीकानेर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को राहत देने वाला माना जा रहा है. उनके दौरे से यह संदेश गया कि पार्टी के बड़े नेता अपने वरिष्ठों और कार्यकर्ताओं के सुख-दुख में साझेदार हैं.

संगठन महासचिव का इस्तीफाGOVIND SINGH DOTASRARAMESHWAR DUDIRAJASTHAN CONGRESSNITIN VATSAS RESIGNATION

