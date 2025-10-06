ETV Bharat / state

उत्तराखंड में न्याय पंचायत से लेकर मुख्यमंत्री चैंपियनशिप ट्रॉफी तक का होगा आयोजन, सीएम धामी का ऐलान

न्याय पंचायत स्तर से लेकर विधायक, सांसद एवं मुख्यमंत्री चैंपियनशिप ट्रॉफी तक प्रतियोगिताओं का आयोजन

Uttarakhand
उत्तराखंड में न्याय पंचायत से लेकर मुख्यमंत्री चैंपियनशिप ट्रॉफी का होगा आयोजन (PHOTO-ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : October 6, 2025 at 8:00 PM IST

3 Min Read
देहरादून: उत्तराखंड सरकार प्रदेश को देवभूमि के साथ ही खेल भूमि बनाए जाने पर जोर दे रही है. इसी क्रम में उत्तराखंड सरकार ने निर्णय लिया है कि न्याय पंचायत स्तर से लेकर विधायक, सांसद और मुख्यमंत्री चैंपियनशिप ट्रॉफी जैसी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाए.

दरअसल, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को खेल विभाग की समीक्षा बैठक की. बैठक के दौरान अधिकारियों को राज्य में खेल अवसंरचना के सुदृढ़ीकरण और युवाओं को खेलों के प्रति और अधिक प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए.

सीएम ने कहा कि 38वें राष्ट्रीय खेलों के दौरान तैयार किए गए खेल अवसंरचना का बेहतर रख-रखाव और उसके बेहतर इस्तेमाल पर विशेष ध्यान दिया जाए, ताकि राज्य में खेल गतिविधियों को लगातार गति मिल सके. इन परिसंपत्तियों का अधिक से अधिक इस्तेमाल करने के लिए राज्यभर में नियमित खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाए. सीएम ने हल्द्वानी में प्रस्तावित खेल विश्वविद्यालय और लोहाघाट में बनने वाले महिला स्पोर्ट्स कॉलेज की कार्रवाई में तेजी लाने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए. इन परियोजनाओं के शीघ्र क्रियान्वयन से प्रदेश के खिलाड़ियों को उच्चस्तरीय प्रशिक्षण सुविधाएं मिलेंगी, जिससे राज्य खेल क्षेत्र में नई पहचान बनाएगा.

बैठक के दौरान सीएम ने युवाओं में खेलों के प्रति उत्साह और भागीदारी बढ़ाने के लिए न्याय पंचायत स्तर से लेकर विधायक, सांसद और मुख्यमंत्री चैंपियनशिप ट्रॉफी जैसी प्रतियोगिताओं का भव्य आयोजन सुनिश्चित करने को कहा. साथ ही सीएम ने निर्देश दिए कि खेल एवं युवा कल्याण विभाग, अग्निवीर भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं को भी आवश्यक सहयोग प्रदान करे. 39वें राष्ट्रीय खेलों के दृष्टिगत प्रदेश के खिलाड़ियों को और बेहतर प्रशिक्षण और संसाधन उपलब्ध कराए जाएं. उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को समयबद्ध रूप से पुरस्कार, छात्रवृत्ति और बीमा सुरक्षा के लाभ सुनिश्चित किए जाएं.

सीएम ने कहा कि खेल विभाग की ओर से निजी क्षेत्र और कॉरपोरेट जगत की भागीदारी से खेल अवसंरचना के विकास पर भी विशेष ध्यान दिया जाए, ताकि खेल सुविधाओं का विस्तार जन-जन तक हो सके. खिलाड़ियों को गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए अनुभवी प्रशिक्षकों की नियुक्ति की जाए औक राज्य में विभिन्न खेल अकादमियों की स्थापना से संबंधित कार्यों में गति लाई जाए. उन्होंने कहा कि सरकार का संकल्प प्रदेश में खेल संस्कृति को बढ़ावा देना और युवाओं की ऊर्जा को सकारात्मक दिशा देना है.

TAGGED:

उत्तराखंड में खेलों को बढ़ावाखेल विभाग की समीक्षा बैठकSPORTS DEPARTMENT REVIEW MEETINGमुख्यमंत्री चैंपियनशिप ट्रॉफीPROMOTION OF SPORTS IN UTTARAKHAND

