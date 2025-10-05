ETV Bharat / state

कांग्रेस का संगठन सृजन अभियान शुरू, जिला अध्यक्ष चयन के लिए पर्यवेक्षक पहुंचे जिलों में, गहलोत ने की ये अपील

पर्यवेक्षक देंगे हाई कमान को रिपोर्ट: पर्यवेक्षक हर जिले में स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं से बातचीत कर अपनी रिपोर्ट तैयार करेंगे. यह रिपोर्ट पार्टी हाई कमान को सौंपी जाएगी, जिसके आधार पर नए जिला अध्यक्षों की घोषणा की जाएगी. इस प्रक्रिया में पारदर्शिता और सहभागिता सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया गया है.

जयपुर: राजस्थान में संगठन सृजन अभियान के तहत जिला अध्यक्षों के चयन की प्रक्रिया शुरू हो गई है. अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (एआईसीसी) द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षकों का दौरा शनिवार से शुरू हुआ. ये केंद्रीय पर्यवेक्षक राज्य के विभिन्न जिलों में जाकर जिला अध्यक्षों के चयन के लिए जमीनी फीडबैक जुटा रहे हैं.

अशोक गहलोत ने की कार्यकर्ताओं से अपील: राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने संगठन सृजन अभियान को लेकर कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर इसे सफल बनाने की अपील की है. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करते हुए लिखा कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पार्टी संगठन में जिला अध्यक्षों के चयन का अभिनव प्रयोग शुरू किया है. गहलोत ने कहा कि वरिष्ठ नेताओं को पर्यवेक्षक बनाकर हर जिले और ब्लॉक से फीडबैक लिया जा रहा है, जिससे जिला अध्यक्षों की नियुक्ति में सभी की सहभागिता सुनिश्चित हो सके.

इसे भी पढ़ें- बिहार विधानसभा चुनाव: अशोक गहलोत को बनाया वरिष्ठ पर्यवेक्षक, प्रदेश के 8 कांग्रेस नेताओं को मिली जिलों की जिम्मेदारी

निष्पक्षता और एकजुटता पर दिया जोर: अशोक गहलोत ने कहा कि यह सभी कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है कि ऐसा माहौल बनाया जाए जिससे पर्यवेक्षक निष्पक्षता से काम कर सकें. उन्होंने कहा कि जितनी निष्पक्षता से पर्यवेक्षक काम करेंगे, उतना बेहतर परिणाम इस अभियान से मिलेगा. गहलोत ने आगे कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी का संगठन को नए सिरे से मजबूत करने का मिशन तभी सफल होगा जब सभी कांग्रेस कार्यकर्ता मिलकर इसे सफल बनाएंगे.

पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान में पर्यवेक्षक जिलों में पहुंच रहे हैं. यह सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है कि इस कार्यक्रम को पार्टी हित में सफल बनाएं और राजस्थान को संगठन सृजन अभियान में देश में सबसे आगे लाएं.