ETV Bharat / state

भरतपुर की जमीन पर उग रहा सेहत का 'सोना', किसान भीम सिंह कर रहे जैविक रतालू की खेती

भरतपुर में पहली बार जैविक पद्धति से खेती : भीम सिंह राणा भरतपुर जिले के पहले किसान हैं, जिन्होंने इस फसल को पूरी तरह जैविक पद्धति से उगाया है. उन्होंने राजसमंद से रतालू का बीज 5000 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से मंगाया और एक बीघे के चौथाई हिस्से पर इसकी खेती शुरू की. इसमें किसी भी तरह का रासायनिक खाद या दवा नहीं डाली. केवल देसी खाद, वर्मी कंपोस्ट और प्राकृतिक तत्वों का उपयोग किया है. रतालू की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें किसी भी प्रकार का रोग या कीट नहीं लगता, इसलिए यह कम जोखिम और कम लागत वाली फसल है.

कोविड के समय आया विचार, बनी प्रेरणा : किसान भीम सिंह राणा ने बताया कि उन्हें इस खेती का विचार कोविड महामारी के समय आया. जब लॉकडाउन के दौरान उनके पास समय था, उन्होंने यूट्यूब पर खेती से जुड़ी नई तकनीकों और फसलों पर वीडियो देखना शुरू किया. इसी दौरान उनकी नजर राजसमंद जिले के बामन बामनियां कला गांव के किसानों की रतालू खेती पर पड़ी. उन्होंने जाना कि यह रतालू न केवल स्वादिष्ट और पौष्टिक है, बल्कि किसानों के लिए भी बेहद लाभकारी है. उन्होंने बताया कि उसी समय ठान लिया कि इसे अपने भरतपुर की मिट्टी में उगाकर देखेंगे. यह फसल शरीर के लिए जैसे वरदान है, वैसे ही किसान की आमदनी के लिए भी फायदेमंद सौदा है.

भरतपुर : राजस्थान के भरतपुर की उपजाऊ धरती अब केवल गेहूं, सरसों या बाजरे तक सीमित नहीं रही, यहां अब सेहत और समृद्धि दोनों की फसल लहलहा रही है. जिले के गांव बहेनेरा के प्रगतिशील किसान भीम सिंह राणा ने पारंपरिक खेती से हटकर दक्षिण भारत के सुपरफूड 'पिंक रतालू' की जैविक खेती अपनाई है, जिसे वे प्यार से कहते हैं भोजन का डायनामाइट. भीम सिंह राणा भरतपुर जिले के पहले और एकमात्र किसान हैं, जिन्होंने इस पौष्टिक फसल को स्थानीय मिट्टी में सफलतापूर्वक उगाने का साहस दिखाया है. अब किसान को इस फसल अच्छा मुनाफा कमाने की उम्मीद है.

जैविक रतालू की खेती (ETV Bharat GFX)

खेती की तकनीक और संरचना : किसान राणा ने बताया कि रतालू की बेल 10 से 20 फीट तक लंबी होती है. इसके लिए बेल चढ़ाने का स्ट्रक्चर बनाना जरूरी होता है. अगर बांस न हो तो ढेंचा की लकड़ी से भी स्ट्रक्चर तैयार किया जा सकता है. बेल को ऊपर चढ़ाना जरूरी है ताकि कंद मोटा और स्वस्थ बने. एक कंद का वजन 1.5 से 2 किलो तक होता है, जबकि कुछ कंद 5 किलो तक पहुंच जाते हैं. एक किलो बीज से (काट काट कर) 5 से 6 पौधे लगाए जा सकते हैं.

रतालू के फायदे (ETV Bharat GFX)

पढ़ें. Explainer: 'सरसों' की राजधानी बना भरतपुर, किसानों को मिल रही 'सोने' जैसी फसल

कम लागत, ज़्यादा मुनाफा : राणा के अनुसार एक बीघा भूमि में लगभग 5 क्विंटल बीज लगता है और उससे 30 क्विंटल तक पैदावार मिल जाती है. इसका बाजार भाव किसानों के लिए 50 से 100 प्रति किलो तक रहता है, जबकि उपभोक्ता इसे 100 से 150 किलो में खरीदते हैं. अगर पूरी फसल जैविक तरीके से की जाए तो किसान को एक बीघा से लगभग 2.5 लाख की आमदनी हो सकती है. खर्च निकालकर करीब 2 लाख का शुद्ध मुनाफा निश्चित है भीम सिंह ने बताया कि अगली बार वे इसे दो एकड़ जमीन में विस्तार देंगे और अपना खुद का बीज तैयार करेंगे.

बीज और फसल का प्रबंधन : किसान भीम सिंह ने बताया कि इस फसल की खुदाई दो बार होती है. नवंबर में, जब इसे सब्जी के रूप में बेचना हो और फरवरी में, जब बीज तैयार करना हो. राणा इस साल अपनी फसल का एक हिस्सा बीज के रूप में रखेंगे, ताकि अगले सीजन में इसे बढ़ा सकें. उन्होंने बताया कि अब 'मेरा लक्ष्य है कि भरतपुर में जैविक रतालू की पहचान बने. आने वाले समय में मैं किसानों को बीज उपलब्ध कराऊंगा और जरूरतमंदों को मदद भी करूंगा'.

राजसमंद से रतालू के बीज मंगाकर शुरू की खेती (ETV Bharat Bharatpur)

पढ़ें. पत्नी की बीमारी ने बदली रिटायर्ड प्रिंसिपल राह, अब खेतों में उगती है सेहत की फसल

ये है यह पिंक रतालू : किसान राणा ने बताया कि रतालू, जिसे अंग्रेजी में पिंक याल्म कहा जाता है, एक बेलदार कंद फसल है. इसे दक्षिण भारत, राजसमंद और उदयपुर जैसे इलाकों में बड़े पैमाने पर उगाया जाता है. सीनियर फिजिशियन डॉ. विवेक भारद्वाज के अनुसार रतालू में विटामिन सी, विटामिन बी, पोटेशियम, मैग्नीशियम, और फाइबर जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं. यह हृदय के लिए अच्छा है, कोलेस्ट्रॉल नियंत्रित रखता है, वजन घटाने में मदद करता है और डायबिटीज के मरीजों के लिए तो किसी वरदान से कम नहीं. इसके अलावा यह महिलाओं में हार्मोनल बैलेंस बनाए रखने में भी मददगार माना जाता है. राणा ने बताया कि हम इसे सही मायनों में सुपरफूड कह सकते हैं. इसे 'भोजन का डायनामाइट' कहा जाता है.