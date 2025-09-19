ETV Bharat / state

देहदानियों के सम्मान में गार्ड ऑफ ऑनर की गूंज, एक माह में ही 5 लोग कर चुके अंगदान

इंदौर में सन 2010 से अब तक हो चुके हैं 8032 अंगदान. एक माह में 5 देहदानियों को किया गया गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित.

इंदौर में देहदानियों को गार्ड ऑफ ऑनर (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 19, 2025 at 3:51 PM IST

इंदौर: मरणोपरांत अपनी पार्थिव देह मेडिकल रिसर्च अथवा जरूरतमंदों को दान करने वालों को गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया जाएगा. मध्य प्रदेश में राज्य सरकार के इस फैसले के बाद अंगदान और देहदान में पहले नंबर पर रहने वाले इंदौर में अब लगातार देहदानियों को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा है.

मध्यप्र देश में 2004 से अंगदान को वैधानिक स्वीकृति मिलने के बाद से इंदौर सेंट्रल इंडिया का इकलौता शहर है जहां हर महीने 1200 नेत्रदान हो रहे हैं. यही स्थिति हार्ट, लीवर और किडनी के दान को लेकर है. स्कीन डोनेशन के मामले में ही इंदौर देश में दूसरे नंबर पर है. जहां से स्किन डोनेशन के बाद टिश्यू कल्चर करने के बाद डोनेशन के जरिए देश भर में जरूरतमंद लोगों को भेजी जा रही है.

इंदौर में देहदानियों को गार्ड ऑफ ऑनर का सम्मान (ETV Bharat)

इंदौर में 2015 से अब तक 60 बार ऑर्गन डोनेशन के लिए ग्रीन कॅरिडोर बनाए जा चुके हैं

शहर में अंगदान को लेकर जागरूकता का आलम यह है कि यहां 2015 से अब तक 60 बार ऑर्गन डोनेशन के लिए ग्रीन कॅरिडोर बनाए जा चुके हैं. इंदौर अंगदान संस्था के मुताबिक भारत में हर साल दो लाख किडनी, 80 हजार लीवर, 50 हजार दिल और एक लाख कॉनिया का इंतजार करने वाले जरूरतमंद लोग हैं. ऐसे में यदि हर साल सड़क दुर्घटना में मारे जाने वाले लोगों में से 10 प्रतिशत लोगों के परिजन अंगदान करने तैयार हो जाएं तो किसी को भी अंगों के लिए जिंदगी और मौत से नहीं जूझना पड़ेगा.

इंदौर में देहदानियों को गार्ड ऑफ ऑनर (ETV Bharat)

इंदौर में एक माह में ही 5 देहदान हो चुके है, जिनमें दिवंगतों को गार्ड ऑफ ऑनर से किया गया है सम्मानित

इस स्थिति को समझते हुई इंदौर ऑर्गन डोनेशन सोसायटी लगातार अंगदान को लेकर सक्रिय है. अब जबकि राज्य शासन ने देहदान करने वाले दिवंगतों को गार्ड ऑफ ऑनर देने का फैसला किया है, तो एक माह में ही 5 देहदान हो चुके है. जिनमें दिवंगतों को गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है.

मोहन यादव का ट्विट (ETV Bharat)

दरअसल राज्य सरकार ने एक जुलाई को इस आशय का आदेश जारी किया था. जिसमें उल्लेख था कि देहदान करने पर हार्ट, लीवर और गुर्दे का दान करने पर संबंधित दानदाता को 15 अगस्त या 26 जनवरी को सम्मान किया जाएगा. इसके अलावा ऐसे व्यक्ति के पार्थिव शरीर को मरणोपरांत गार्ड ऑफ ऑनर का सम्मान दिया जाए.

मोहन यादव का ट्विट (ETV Bharat)

यह होती है प्रकिया

इंदौर में अंगदान के लिए प्रमुख संस्था मुस्कान ग्रुप से जुड़े संदीपन आर्य बताते हैं "जिस दिवंगत की अंगदान या देहदान की पूर्व सूचना अथवा इच्छा होती है, उसके अंतिम संस्कार के पूर्व परिजनों को जिले के पुलिस अधीक्षक को सूचना देनी होती है. इसके बाद तय समय के मुताबिक पुलिस गार्ड ऑफ ऑनर की टीम भेज देती है. जो राजकीय सम्मान की तरह ही दिवंगत के सम्मान में गार्ड ऑफ ऑनर की प्रकिया पूरी करती है."

2010 से अब तक हो चुके हैं 8032 अंगदान

इंदौर में अंगदान पर गौर किया जाए तो यहां अब तक 8032 अंगदान हो चुके हैं. वहीं अंगदान को लेकर लगातार जागरूकता बढ़ रही है. इसका अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि इंदौर में फिलहाल तीन आई बैंक हैं. वही एक स्किन बैंक भी तैयार हो चुका है जहां स्क्रीन टिश्यू कल्चर और टिश्यू डोनेशन की व्यवस्था है.

