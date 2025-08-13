ETV Bharat / state

उत्तराखंड में भारी बारिश का रेड अलर्ट, स्कूलों की छुट्टी के आदेश जारी हुए - SCHOOL HOLIDAYS UTTARAKHAND

भारी बारिश को देखते हुए कल भी कई जिलों में स्कूलों की छुट्टी रहेगी. जिलाधिकारी की तरफ से आदेश भी जारी हो गए है.

फाइल फोटो. (ETV Bharat)
देहरादून: आपदा की मार झेल रहे उत्तराखंड की मुश्किल अभी कम होती नहीं दिख रही है. क्योंकि मौसम विभाग ने अगले 72 घंटे भारी का अलर्ट जारी किया हुआ है. मौसम विभाग के अलर्ट को देखते हुए कल 14 अगस्त को उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, उधम सिंह नगर, चमोली और रुद्रप्रयाग जिले में कक्षा एक से 12वीं तक के स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों की छुट्टी के आदेश दिए है.

72 घंटे प्रदेश पर बारिश के लिहाज से भारी: बता दें कि बीते रविवार से प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में जोरदार बारिश हो रही है. बारिश के कारण कई इलाकों में तो आपदा जैसे हालत बने हुए है. वहीं मौसम विभाग की मानें तो अगले 72 घंटे प्रदेश पर बारिश के लिहाज से भारी रहने वाले है. मौसम विभाग की इसी चेतावनी को देखते हुए फिलहाल उधम सिंह नगर, चमोली और रुद्रप्रयाग जिले ने स्कूलों की छुट्टी के आदेश जारी किए गए है.

बारिश के कारण चारधाम यात्रा पर पड़ा असर: वहीं बारिश के कारण सबसे ज्यादा मुश्किल चारधाम यात्रा में हो रही है. धराली आपदा की वजह से जहां गंगोत्री धाम में सन्नाटा पसरा हुआ है तो वहीं भारी बारिश के कारण यमुनोत्री, केदारनाथ, बदरीनाथ और हेमकुंड साहिब धाम की यात्रा पर भी रोक लगी हुई है.

अति संवेदनशील क्षेत्रों पर भी विशेष निगरानी: मौसम विभाग की चेतावनी को देखते हुए आपदा के लिए लिहाज से संवेदनशील और अति संवेदनशील क्षेत्रों पर भी विशेष निगरानी रखी जा रही है. वहीं पुलिस-प्रशासन लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि नदी-नालों के किनारे रहने वाले लोग सुरक्षित स्थानों पर चले जाए.

इसके अलावा शासन की तरफ से तमाम जिलाधिकारियों को निर्देश दिए है कि जहां पर भी बारिश और लैंडस्लाइड के कारण सड़कें बंद हो, उन्हें तुरंत खोला जाएगा. वहीं लैंडस्लाइड संभावित क्षेत्र में पहले से ही जेसीबी मशीन तैनात की जाए. बारिश के कारण सबसे ज्यादा परेशानी आपदा प्रभावित क्षेत्र उत्तरकाशी में आ सकती है. क्योंकि बारिश के कारण यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन असर पडे़गा.

गौरतलब हो कि बीते सोमवार को बारिश के बाद राजधानी देहरादून पानी-पानी हो गई थी. देहरादून में बाढ़ जैसे हालात बन गए थे. शहर के बीचों-बीच से बहने वाली बिंदाल नदी तो पुल के ऊपर बह रही थी. निचले इलाके में पानी भर गया था. सबसे ज्यादा बूरे हालत को सहस्त्रधारा रोड पर स्थित आईटी पार्क के थे. सड़कें नदियों में तब्दील हो गई थी.

