शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कम्युनिटी हेल्थ सेंटर सीएचसी कुपवी जिला शिमला के भवन निर्माण को 2 माह के भीतर पूरा करने के आदेश दिए हैं. अदालत ने ये स्पष्ट किया है कि यदि आवश्यक कार्रवाई नहीं की जाती है, तो राज्य सरकार ठेकेदार से हुए अनुबंध को खत्म करने के लिए सक्रिय कदम उठाए, ताकि एक नए ठेकेदार को ये कार्य पूरा करने के लिए नियुक्त किया जा सके.

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधवालिया और न्यायमूर्ति रंजन शर्मा की खंडपीठ ने सरकार को कुपवी क्षेत्र में पर्याप्त स्वास्थ्य कर्मियों की तैनाती के लिए भी आवश्यक कदम उठाने के आदेश जारी किए हैं. मुख्य न्यायाधीश की अगुवाई वाली खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने 14 अगस्त 2025 और 17 अगस्त 2025 के संचार रिकॉर्ड में रखे. इसमें बताया गया कि ठेकेदार पर अनुबंध की शर्तों के तहत 18.06 लाख रुपये जुर्माना लगाया गया था और कार्य पूरा करने के निर्देश दिए गए थे. इसके अलावा, दिनांक 14 अगस्त 2025 के संचार में कहा गया है कि काम का ठेका 2 फरवरी 2018 को जारी करने के बाद 17 फरवरी 2020 तक कार्य पूरा किया जाना था. ऐसी परिस्थितियों में उक्त ठेकेदार के अनुबंध को समाप्त करने की सिफारिश की गई है. साथ ही ठेकेदार से कार्यालय के पास गिरवी रखी गई किसी भी अन्य देयता/सुरक्षा से निश्चित क्षतिपूर्ति वसूल की जानी है.

वहीं, इस मामले में संबंधित ठेकेदार का कहना था कि पूर्व में कोविड-19 महामारी के कारण कार्य में देरी हुई है, लेकिन अदालत ठेकेदार के इस स्पष्टीकरण से संतुष्ट नहीं हुई. अदालत ने कहा कि महामारी के साढ़े तीन वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बाद भी काम पूरा नहीं किया गया, इसलिए ठेकेदार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई आवश्यक है. इस पर ठेकेदार की ओर से कार्य दो महीने की अवधि के भीतर शीघ्रता से पूरा करने का आश्वासन दिया गया.

ये भी पढ़ें: कुल्लू-मंडी की रेव पार्टियों में ड्रग्स का इस्तेमाल हो रहा या नहीं, जवाब दाखिल न करने पर हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी

