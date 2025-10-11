ETV Bharat / state

दिवाली पर रोशनी से जगमंगाएंगे प्रदेश के 70133 सरकारी स्कूल, मंत्री ने दिए आदेश, शिक्षकों ने जताई नाराजगी

विद्यालय में अलग कलर रहेगा : प्रदेश के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कोटा में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि विद्यालयों का रंग तय कर दिया है. दिवाली के पहले रंग रोगन करने के लिए सभी विद्यालयों को निर्देश दिए हैं. मिडिल स्कूल अलग और उच्च माध्यमिक विद्यालय में अलग कलर रहेगा. सभी 65 हजार स्कूलों में इसकी कार्ययोजना व मॉनिटरिंग के निर्देश दिए हैं. प्रत्येक स्कूल में दीवार, छत, खिड़की दरवाजों के रंग अलग होंगे. जारी किए गए कलर कोड के नाम अलग-अलग हैं. विद्यालय के कर्मचारी और गांव के लोग एक साथ दीपावली मनाएंगे. शिक्षा विभाग के कार्यवाहक संयुक्त निदेशक कोटा रूप सिंह मीणा का कहना है कि सरकार ने कलर जारी किया है और सरकार की मंशा के अनुसार स्कूलों में कलर करवाया जाएगा.

15 हजार से 2 लाख रुपए खर्च : शिक्षा विभाग ने प्रदेश के सभी विद्यालयों में 17 अक्टूबर तक रंग रोगन सफाई और मरम्मत का कार्य पूरा करने के आदेश जारी किए हैं. इसके साथ ही 18 अक्टूबर से दीपोत्सव अवधि तक सभी विद्यालयों में लाइटिंग भी की जाएगी ताकि स्कूल आकर्षक दिखे. इस काम का खर्च स्कूलों के स्टूडेंट डेवलपमेंट फंड से 15 हजार से 2 लाख रुपए तक किया जाएगा. माध्यमिक शिक्षा निदेशक सीताराम जाट के अनुसार दीपावली के बाद जब बच्चे स्कूल लौटेंगे तो उन्हें स्कूल में एक नया, स्वच्छ और आकर्षक माहौल मिलेगा, जो पढ़ाई के लिए प्रेरक होगा.

जयपुर/कोटा : इस बार दीपावली पर राजस्थान के सरकारी स्कूलों में भी उत्सव की चमक बिखरेगी. शिक्षा विभाग ने तय किया है कि प्रदेश के 70133 सरकारी स्कूलों में इस बार एक समान रंग-रोगन किया जाएगा. हालांकि, छोटी और बड़ी कक्षाओं वाले स्कूलों को अलग-अलग रंग से रंगा जाएगा. इसके लिए विभाग ने कलर कोड तय किया है और निर्देश दिए हैं कि दीपावली से पहले रंग-रोगन, पेंटिंग और मरम्मत का काम पूरा कर लिया जाए. इसके साथ ही दीपोत्सव पर लाइटिंग भी की जाएगी. मध्यावधि अवकाश में रंग रोगन और लाइटिंग की जिम्मेदारी प्रधानाचार्य और शिक्षकों की रहेगी.

उच्च माध्यमिक विद्यालयों को Coral Beach रंग में रंगा जाएगा, जिसमें हल्का ऑरेंज और सैंड बेज़ टच रहेगा. उच्च प्राथमिक विद्यालयों में Coral Room कलर होगा, जिसमें ईंट-लाल और गुलाबी की झलक होगी.

शिक्षकों की नाराजगी : ये योजना स्कूलों के सौंदर्यीकरण के लिए सराही जा रही है, वहीं शिक्षक और प्रधानाचार्य शिविरा पंचांग के अनुसार 13 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक रहने वाले मध्यावधि अवकाश में ड्यूटी लगाए जाने से नाराज हैं. कई शिक्षक संगठनों ने इस पर आपत्ति जताई है कि दीपावली अवकाश के दौरान उन्हें स्कूलों में रुककर पेंटिंग और मरम्मत कार्य की निगरानी के आदेश दिए गए हैं. शिक्षक संगठन (रेसला) के महामंत्री अशोक जाट का कहना है कि रंग रोगन का फैसला तो सराहनीय है, लेकिन अवकाश परिवार के साथ त्योहार मनाने का समय होता है. ऐसे में ड्यूटी थोपना अनुचित है. ये विरोधाभासी फैसला है इस आदेश को मध्यावधि अवकाश के बाद लागू किया जाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा.

ये आएगी समस्या : रेसला प्रधानाचार्य संगठन के मुख्य संरक्षक प्रमोद मिश्रा ने कहा कि दीपावली को जगमग तरीके से मनाए जाने का फैसला स्वागत योग्य है, लेकिन विद्यार्थी कोष से बजट लेने के लिए निर्देश दिए गए हैं. इनमें अभी बजट है ही नहीं और जब मरम्मत का बजट भी अलॉट होना है तो मरम्मत से पहले रंग रोगन कराना कहां उचित है? इस वक्त लेबर मिलने की समस्या भी आएगी. एक साथ एक जैसे कलर कोड की उपलब्धता होने की भी समस्या आएगी. इसके साथ ही जो प्रधानाचार्य साथी दूर दराज पोस्टेड हैं वो दीपावली पर परिवार के साथ दीपावली मनाने जाते हैं, उसमें भी बाधा आएगी. ऐसे में विभागीय उच्च अधिकारियों से निवेदन है कि बजट के उचित दिशा निर्देश देते हुए दीपावली बाद रंग रोगन का कार्य करवाया जाए.

विभाग का तर्क : हालांकि, माध्यमिक शिक्षा निदेशक सीताराम जाट का कहना है कि काम दीपावली से पहले पूरा करना जरूरी है, ताकि छुट्टी के बाद छात्र-छात्राओं को नया माहौल मिले. निर्देशों में स्पष्ट किया गया है कि प्रधानाचार्य ये सुनिश्चित करें कि कार्य गुणवत्ता और तय कलर कोड के अनुरूप हो. शिक्षा विभाग का मानना है कि इस बदलाव से स्कूलों की छवि के साथ-साथ विद्यार्थियों का स्कूल के प्रति लगाव भी बढ़ेगा.

टीकाराम जूली बोले- शिक्षा को बना रहे राजनीतिक अखाड़ाः इस मामले में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली का कहना है कि शिक्षा को राजनीतिक अखाड़ा बनाने पर तुले हैं, विश्वविद्यालय में आरएसएस का पथ संचलन और अब स्कूलों के कलर चेंज करने की बात कर रहे हैं. क्या त्योहार पहले नहीं थे, क्या कलर पहले नहीं थे?. हर प्रकार का रंग राजस्थान में है, इसकी अनूठी संस्कृति है परंपराएं हैं. इसका राजनीतिकरण क्यों करना चाहते हैं?. उन्होंने कहा कि यह पहला मौका नहीं है, कभी साइकिलों का रंग भगवा करते हैं, कभी स्कूल का रंग भगवा करते हैं. ये जो राजनीतिक एजेंडा लेकर चलते हैं यह गलत है. जूली ने कहा कि आप राजनीति करना चाहते हैं, कीजिए उसके कई मंच हैं. शिक्षा पर राजनीति नहीं होनी चाहिए. स्कूल गिर रहे हैं, बिल्डिंग में बच्चे दबकर मर रहे हैं. आपके किताब, यूनिफॉर्म नहीं आई, साइकिलें नहीं आई उस पर कुछ नहीं बोलेंगे. 'मैं मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूं कि आप देखिए, आपके शिक्षा मंत्री क्या कर रहे हैं?'.