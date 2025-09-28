ETV Bharat / state

इलाहाबाद विश्वविद्यालय के लापता छात्र को हाजिर करने का आदेश, जौनपुर पुलिस पर अवैध हिरासत में रखने का आरोप

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय के एमए के छात्र इंतेखाबुल मुख्तार को सात अक्तूबर को अदालत के समक्ष हाजिर करने का आदेश दिया है. छात्र को जौनपुर पुलिस द्वारा अवैध रूप से हिरासत में रखने का आरोप है. इसे लेकर हाईकोर्ट ने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दाखिल की गई है. कोर्ट ने अपर शासकीय अ​धिवक्ता प्रथम परितोष मालवीय को अगली तारीख पर बताने के लिए कहा है कि क्यों ने छात्र को मुक्त किया जाए. लापता छात्र की ओर से उसके चाचा आफताब आलम की याचिका पर न्यायमूर्ति सलिल कुमार राय और न्यायमूर्ति जफीर अहमद की खंडपीठ सुनवाई कर रही है.

याची के अ​धिवक्ता का कहना था कि याची सोनभद्र के थाना घोरावल, ग्राम बिसरेखी का रहने वाला है. याची का भतीजा इंतेखाबुल मुख्तार इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एमए का छात्र है. वह मु​स्लिम छात्रावास के कमरा नंबर 71 में रह रहा था. याची अफताब आलम 24 सितबर को प्रयागराज आया तो पता चला कि इंतेखाबुल पिछले दो दिनों से गायब है. इसी दौरान एक फोन कॉल से पता चला कि इंतेखाबुल जौनपुर के मुंगरा बादशाहपुर थाने में हिरासत में है. वह तुरंत थाने गए, लेकिन उन्हें भतीजे से मिलने नहीं दिया गया. याची ने आशंका जताई कि उसके भतीजे के साथ कुछ गलत हो सकता है. उन्होंने पुलिस हेल्पलाइन नंबर 112 पर कॉल भी की. इसके बाद भी उन्हें कहीं से मदद न मिलने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दा​खिल की.