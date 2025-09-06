कर्मियों के वित्तीय लाभ जारी करने वाले आदेश का नहीं हुआ पालन, HC का HRTC की गाड़ी जब्त करने का आदेश

हाईकोर्ट के आदेश की अनुपालना न करना HRTC को पड़ा महंगा. अनुपालना याचिका की सुनवाई के बाद HRTC की गाड़ी जब्त करने के आदेश दिए.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : September 6, 2025 at 9:45 AM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश की अनुपालना न करना हिमाचल पथ परिवहन निगम यानी एचआरटीसी प्रबंधन को महंगा पड़ा है. दरअसल, एचआरटीसी प्रबंधन ने हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी एक मामले में कर्मचारी को वित्तीय लाभ जारी नहीं किए थे. हाईकोर्ट की तरफ से पिछले साल अक्टूबर महीने में वित्तीय लाभ संबंधी आदेश दिए गए थे. जब अदालत के आदेश की अनुपालना नहीं हुई तो हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति सत्येन वैद्य ने एचआरटीसी की इटियोस गाड़ी नंबर एचपी-07-बी-0222 को जब्त करने के आदेश जारी किए. ये गाड़ी अदालत के आगामी आदेश तक एचआरटीसी प्रबंधन प्रयोग नहीं कर पाएगा.
न्यायमूर्ति सत्येन वैद्य ने इस मामले में प्रार्थी गुरचरण सिंह व अन्यों की तरफ से दाखिल की गई अनुपालना याचिका की सुनवाई के बाद उपरोक्त आदेश पारित किए. प्रार्थियों ने इस मामले में 16 अक्टूबर 2024 को पारित निर्णय की अनुपालना के लिए याचिका दाखिल की थी. हाईकोर्ट ने विक्रम सिंह बनाम राज्य सरकार के मामले में पारित निर्णय के आधार पर प्रार्थियों की सेवाओं को उनके एक वर्ष के अनुबंध के बाद नियमित करने के साथ-साथ इससे उपजे वित्तीय लाभ अदा करने के आदेश जारी किए थे. हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद एचआरटीसी प्रबंधन ने प्रार्थियों को अनुपालना याचिका दाखिल करने के बाद पिछली तारीख से नियमित तो कर दिया, लेकिन वित्तीय लाभ आज तक अदा नहीं किए गए.
एचआरटीसी प्रबंधन ने वित्तीय लाभ जारी न कर पाने की इस विफलता के लिए अपनी कमजोर आर्थिक स्थिति का हवाला दिया था. हाईकोर्ट को बताया गया था कि हिमाचल पथ परिवहन निगम ने 4 सितंबर को राज्य सरकार से 50 करोड़ रुपये दिए जाने की मांग की है. इस पर हाईकोर्ट ने कहा कि अनुपालना को लेकर कई अवसर देने पर भी पथ परिवहन निगम आदेशों की अनुपालना करने में विफल रहा है. हाईकोर्ट ने सख्त लहजे में कहा कि हिमाचल पथ परिवहन निगम को कमजोर आर्थिक हालत का हवाला देकर अदालती आदेशों की अवहेलना करने की छूट नहीं दी जा सकती. इसके साथ ही हाईकोर्ट ने हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम की गाड़ी जब्त करने के आदेश जारी किए. साथ ही कहा कि इस मामले में 26 सितंबर तक अदालत के आदेश की अनुपालना की जाए. यही नहीं, हाईकोर्ट ने इसके साथ ही चेतावनी दी है कि यदि फिर भी आदेश की अनुपालना न हुई तो इससे भी अधिक सख्त एक्शन लिया जाएगा.
ये भी पढ़ें: HPU ही आयोजित करेगी बीएड संस्थानों में प्रवेश परीक्षा, इसी यूनिवर्सिटी से ही लेनी होगी एफिलिएशन