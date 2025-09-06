कर्मियों के वित्तीय लाभ जारी करने वाले आदेश का नहीं हुआ पालन, HC का HRTC की गाड़ी जब्त करने का आदेश

ETV Bharat / state

शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश की अनुपालना न करना हिमाचल पथ परिवहन निगम यानी एचआरटीसी प्रबंधन को महंगा पड़ा है. दरअसल, एचआरटीसी प्रबंधन ने हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी एक मामले में कर्मचारी को वित्तीय लाभ जारी नहीं किए थे. हाईकोर्ट की तरफ से पिछले साल अक्टूबर महीने में वित्तीय लाभ संबंधी आदेश दिए गए थे. जब अदालत के आदेश की अनुपालना नहीं हुई तो हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति सत्येन वैद्य ने एचआरटीसी की इटियोस गाड़ी नंबर एचपी-07-बी-0222 को जब्त करने के आदेश जारी किए. ये गाड़ी अदालत के आगामी आदेश तक एचआरटीसी प्रबंधन प्रयोग नहीं कर पाएगा.

न्यायमूर्ति सत्येन वैद्य ने इस मामले में प्रार्थी गुरचरण सिंह व अन्यों की तरफ से दाखिल की गई अनुपालना याचिका की सुनवाई के बाद उपरोक्त आदेश पारित किए. प्रार्थियों ने इस मामले में 16 अक्टूबर 2024 को पारित निर्णय की अनुपालना के लिए याचिका दाखिल की थी. हाईकोर्ट ने विक्रम सिंह बनाम राज्य सरकार के मामले में पारित निर्णय के आधार पर प्रार्थियों की सेवाओं को उनके एक वर्ष के अनुबंध के बाद नियमित करने के साथ-साथ इससे उपजे वित्तीय लाभ अदा करने के आदेश जारी किए थे. हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद एचआरटीसी प्रबंधन ने प्रार्थियों को अनुपालना याचिका दाखिल करने के बाद पिछली तारीख से नियमित तो कर दिया, लेकिन वित्तीय लाभ आज तक अदा नहीं किए गए.