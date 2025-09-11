ETV Bharat / state

आदेशों की पालना नहीं करने पर कलेक्टर, एसडीएम और तहसीलदार की गाड़ियां कुर्क करने का आदेश

अपर जिला न्यायाधीश ने कोर्ट आदेश की पालना नहीं करने पर लापरवाह अधिकारियों की गाड़ियां कुर्क करने के आदेश दिए.

Additional District court
अपर जिला न्यायाधीश कोर्ट (ETV Bharat Kuchaman City)


By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 11, 2025 at 7:23 PM IST

2 Min Read
कुचामन सिटी: डीडवाना के अपर जिला न्यायाधीश ने गुरुवार को वक्फ कमेटी से जुड़े एक मामले में प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा 8 सालों से बार-बार जारी कोर्ट के आदेशों की पालना नहीं करने पर उनकी गाड़ियों की कुर्की के आदेश दिए. न्यायालय ने कोर्ट की अवमानना का दोषी मानते हुए कलेक्टर, एसडीएम और तहसीलदार की गाड़ियों को कुर्क करने के आदेश दिए.

अधिवक्ता हाकम अली खान ने बताया कि अपर सेशन न्यायाधीश ने वक्फ कमेटी डीडवाना बनाम राज्य सरकार के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया. राजस्थान वक्फ न्यायाधिकरण, जयपुर ने सिविल वाद संख्या 43/2003 में 21 दिसंबर, 2015 को फैसला सुनाते हुए यह आदेश दिया था कि गजट नोटिफिकेशन में डीडवाना में वर्णित भूमि कब्रिस्तान की वक्फ जायदाद है. गजट नोटिफिकेशन के अनुसार जिला कलेक्टर, उपखंड अधिकारी व तहसीलदार इस कब्रिस्तान की भूमि को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करें और यह सुनिश्चित करें कि भविष्य में इसमें कोई बदलाव या ट्रांसफर न हो पाए.

कोर्ट ने क्यों दिए अधिकारियों की गाड़ियां कुर्क करने के आदेश (ETV Bharat Kuchaman City)

पढ़ें: 22 साल पुराने मामले में कार्रवाई, बाड़मेर में नसबंदी फेल होने पर कोर्ट का बड़ा फैसला, सीएमएचओ की गाड़ी कुर्क

अधिवक्ता ने बताया कि इस निर्णय की पालना के लिए कोर्ट में वर्ष 2016 में याचिका दायर की गई थी. इस याचिका के बाद न्यायालय ने राजस्थान वक्फ न्यायाधिकरण के निर्णय की पालना के लिए उपखंड अधिकारी, जिला कलेक्टर व तहसीलदार को बार-बार पत्र लिखे. 4 जून, 2025 को आदेश की क्रियान्विति के लिए तहरीर भी जारी की थी. वहीं 7 जुलाई, 2025 को आदेश की पालना के लिए हुकमनामा भी जारी किया था. इसके बावजूद डीडवाना-कुचामन प्रशासन की ओर से इजराय की पालना में कोई कार्य नहीं किया गया. कोर्ट ने इस मामले में जारी हुकुमनामों की पालना न करने को अवमानना की श्रेणी में मानते हुए कहा कि प्रशासन के लापरवाह अधिकारियों को न्यायालय के आदेश न मानने की खुली छूट नहीं दी जा सकती. लिहाजा न्यायालय ने कलेक्टर डीडवाना-कुचामन, उपखंड अधिकारी डीडवाना और तहसीलदार डीडवाना के वाहनों को कुर्क करने का आदेश दिया.

TAGGED:

ORDER TO SEIZE VEHICLE OF OFFICIALSORDERS FOR ATTACHMENT OF VEHICLESडीडवाना अपर जिला न्यायाधीशCONTEMPT OF COURT CASEADDITIONAL DISTRICT JUDGE DECISION

