ETV Bharat / state

रिटायरमेंट लाभ जारी करने के आदेश की अनुपालना न करना पड़ा भारी, PWD के मुख्य अभियंता का वेतन कुर्क करने का आदेश

शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने रिटायरमेंट लाभ जारी करने के आदेश की अनुपालना न करने पर हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता का वेतन कुर्क करने का आदेश दिया है. हाई कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अजय मोहन गोयल ने याचिकाकर्ता लखन पाल महाजन की तरफ से दायर की गई अनुपालना याचिका की सुनवाई के बाद यह आदेश जारी किए. हाई कोर्ट ने कहा है कि अदालत की अनुमति के बिना उक्त अधिकारी का वेतन जारी नहीं किया जाएगा.

याचिकाकर्ता ने उसके पक्ष में 24 अप्रैल 2024 को पारित निर्णय की अनुपालना को लेकर अदालत का दरवाजा खटखटाया है. फैसले के तहत याचिकाकर्ता के पक्ष में संशोधित डीसीआरजी यानी डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेच्युटी के शेष भुगतान के रूप में 7,19,690/- रुपये की राशि देय थी. लोक निर्माण विभाग इस बात का कोई उचित कारण नहीं बता पाया कि यह राशि आज तक याचिकाकर्ता को क्यों नहीं दी गई है. हाईकोर्ट ने कहा कि सरकार का यह रवैया दर्शाता है कि प्रतिवादियों को वास्तव में न्यायालय के आदेशों का कोई सम्मान नहीं है. इस कारण कोर्ट ने उपरोक्त आदेश जारी करते हुए विभाग को एक और मौका देते हुए मामले की सुनवाई 14 नवंबर को निर्धारित करने के आदेश जारी किए.

वहीं, एक अन्य मामले में हाई कोर्ट ने एचपी पावर कारपोरेशन के चीफ इंजीनियर विमल नेगी की मौत से जुड़े मामले में पूर्व एमडी हरिकेश मीणा की जमानत याचिका पर सुनवाई 14 अक्टूबर के लिए टाल दी. कोर्ट ने मीणा को दी गई अंतरिम राहत भी 14 अक्टूबर तक बढ़ा दी है. इस से पहले 7 अप्रैल को हाईकोर्ट ने प्रार्थी हरिकेश मीणा को अंतरिम राहत देते हुए जांच टीम को प्रार्थी के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई न करने के आदेश दिए थे. मामले पर सुनवाई हाई कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति वीरेंद्र सिंह के समक्ष हुई.