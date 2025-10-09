ETV Bharat / state

रिटायरमेंट लाभ जारी करने के आदेश की अनुपालना न करना पड़ा भारी, PWD के मुख्य अभियंता का वेतन कुर्क करने का आदेश

कोर्ट के आदेशों की अनुपालना न करना अधिकारी को महंगा पड़ा है. अब कोर्ट की अनुमति के बिना अधिकारी का वेतन जारी नहीं होगा.

हिमाचल हाईकोर्ट
हिमाचल हाईकोर्ट (ETV Bharat)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : October 9, 2025 at 7:52 PM IST

शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने रिटायरमेंट लाभ जारी करने के आदेश की अनुपालना न करने पर हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता का वेतन कुर्क करने का आदेश दिया है. हाई कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अजय मोहन गोयल ने याचिकाकर्ता लखन पाल महाजन की तरफ से दायर की गई अनुपालना याचिका की सुनवाई के बाद यह आदेश जारी किए. हाई कोर्ट ने कहा है कि अदालत की अनुमति के बिना उक्त अधिकारी का वेतन जारी नहीं किया जाएगा.

याचिकाकर्ता ने उसके पक्ष में 24 अप्रैल 2024 को पारित निर्णय की अनुपालना को लेकर अदालत का दरवाजा खटखटाया है. फैसले के तहत याचिकाकर्ता के पक्ष में संशोधित डीसीआरजी यानी डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेच्युटी के शेष भुगतान के रूप में 7,19,690/- रुपये की राशि देय थी. लोक निर्माण विभाग इस बात का कोई उचित कारण नहीं बता पाया कि यह राशि आज तक याचिकाकर्ता को क्यों नहीं दी गई है. हाईकोर्ट ने कहा कि सरकार का यह रवैया दर्शाता है कि प्रतिवादियों को वास्तव में न्यायालय के आदेशों का कोई सम्मान नहीं है. इस कारण कोर्ट ने उपरोक्त आदेश जारी करते हुए विभाग को एक और मौका देते हुए मामले की सुनवाई 14 नवंबर को निर्धारित करने के आदेश जारी किए.

वहीं, एक अन्य मामले में हाई कोर्ट ने एचपी पावर कारपोरेशन के चीफ इंजीनियर विमल नेगी की मौत से जुड़े मामले में पूर्व एमडी हरिकेश मीणा की जमानत याचिका पर सुनवाई 14 अक्टूबर के लिए टाल दी. कोर्ट ने मीणा को दी गई अंतरिम राहत भी 14 अक्टूबर तक बढ़ा दी है. इस से पहले 7 अप्रैल को हाईकोर्ट ने प्रार्थी हरिकेश मीणा को अंतरिम राहत देते हुए जांच टीम को प्रार्थी के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई न करने के आदेश दिए थे. मामले पर सुनवाई हाई कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति वीरेंद्र सिंह के समक्ष हुई.

उल्लेखनीय है कि दस मार्च से लापता एचपीपीसीएल के चीफ इंजीनियर रहे विमल नेगी का शव 18 मार्च को बिलासपुर स्थित गोबिंदसागर झील में मिला था. नेगी के लापता होने के बाद उनकी पत्नी ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर पावर कॉरपोरेशन के एमडी हरिकेश मीणा, निदेशक देसराज समेत अन्य उच्च अधिकारियों पर उनके पति को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है. विमल नेगी की पत्नी की शिकायत पर न्यू शिमला पुलिस स्टेशन में दर्ज प्राथमिकी में आरोपी बनाए गए पूर्व निदेशक देस राज व एम डी हरिकेश मीणा पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं. हाईकोर्ट के आदेशानुसार अब इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई है.

