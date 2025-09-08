ETV Bharat / state

तीसरे बच्चे के लिए मातृत्व अवकाश नामंजूर करने का आदेश रद्द, जानिए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बीएसए को क्या दिया आदेश

प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तीसरे बच्चे के जन्म के लिए मातृत्व अवकाश अस्वीकार करने के बीएसए बिजनौर के आदेश को स्थापित विधि सिद्धांत के विपरीत होने के कारण रद्द कर दिया है. साथ ही उन्हें निर्धारित कानूनी प्रावधान के तहत मातृत्व अवकाश पर चार सप्ताह में नए सिरे से आदेश करने का निर्देश दिया है.

यह आदेश न्यायमूर्ति मंजू रानी चौहान ने अंशुल दत्त की याचिका पर अधिवक्ता मिथिलेश कुमार तिवारी व बीएसए बिजनौर के वकील को सुनने के बाद याचिका स्वीकार करते हुए दिया है. बीएसए ने यह कहते हुए याची के मातृत्व अवकाश की अर्जी निरस्त कर दी कि याची के दो जीवित बच्चे हैं, इसलिए तीसरे बच्चे के जन्म के लिए मातृत्व अवकाश नहीं दिया जा सकता.

अधिवक्ता मिथिलेश कुमार तिवारी के मुताबिक, याची प्राइमरी स्कूल मेमन सादात ब्लॉक कीरतपुर में सहायक अध्यापिका है. उसकी नियुक्ति 28 जून 2016 को की गई थी और दो जुलाई 2016 को उसने ज्वाइन किया. उस समय उसके एक बच्ची प्रज्ञा विद्यार्थी थी. अध्यापिका बनने के बाद एक बच्चे के गर्भ में आने पर मातृत्व अवकाश दिया गया.