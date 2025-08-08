Essay Contest 2025

कोलडैम निर्माण से बेघर हुए लोगों को बड़ी राहत, प्रभावितों को नौतोड़ भूमि आवंटन के लिए आदेश जारी - HIMACHAL PRADESH

हाईकोर्ट ने कोल डैम निर्माण से बेघर हुए लोगों को बड़ी राहत दी है. जानें पूरी खबर

हिमाचल हाईकोर्ट
हिमाचल हाईकोर्ट (ETV Bharat)


By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : August 8, 2025 at 9:22 AM IST



शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कोल डैम निर्माण से बेघर हुए लोगों को बड़ी राहत दी है. अदालत ने ऐसे लोगों (प्रभावितों) को नौतोड़ भूमि आवंटन करने के लिए संबंधित तहसीलदार को आदेश जारी कर सभी लाभार्थियों को निजी नोटिस जारी कर आवश्यक प्रक्रिया शुरू करने के आदेश दिए हैं.

हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायमूर्ति रंजन शर्मा की खंडपीठ ने जनहित याचिका पर सुनवाई में यह आदेश जारी किए. अदालत ने स्पष्ट किया है कि तहसीलदार नोटिस में लाभार्थियों को भूखंडों के आवंटन के लिए आगे आने के लिए कहे. उन्हें (प्रभावितों को) बताया जाए कि जो भूखंड हिमाचल प्रदेश नौतोड़ भूमि नियम, 1968 के प्रावधानों के तहत 200 रुपये प्रति बीघा की दर से उन्हें दिए जाने थे, वो अब 1 रुपये प्रति भूखंड की सांकेतिक राशि पर दिए जाएंगे.

हाईकोर्ट की खंडपीठ ने ये नोटिस तीन सप्ताह की अवधि में जारी करने को कहा है. साथ ही स्टेट्स रिपोर्ट दाखिल कर यह बताने के आदेश भी जारी किए कि कितने लोग इन भूखंडों को लेने के लिए आगे आए है. साथ ही सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए हाईकोर्ट ने सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मंडी को भी निर्देश दिए हैं कि वह उपरोक्त प्रक्रिया से जुड़ें. अदालत का कहना है कि क्योंकि प्रभावित व्यक्ति पिछड़े वर्ग से हैं और कोल डैम जल विद्युत परियोजना के निर्माण के लिए उनकी भूमि अधिग्रहित किए जाने के कारण विस्थापित हुए हैं.

मामले में प्रतिवादियों की ओर से दाखिल जवाब के अनुसार यह दलील दी गई थी कि 38 लाभार्थियों की पहचान की गई है और तहसीलदार द्वारा पट्टा प्रदान करने के लिए अलग-अलग तारीखों पर नोटिस जारी किया गया है. हालांकि 5 फरवरी 2025 के पत्राचार से पता चलता है कि नायब तहसीलदार, उप तहसील डैहर, जिला मंडी, ने एसडीएम सुंदरनगर को एक पत्र भेजा था, जिसमें उक्त तथ्य का उल्लेख किया गया है कि प्रत्येक विस्थापित को नोटिस जारी किया गया है. वहीं, विस्थापितों को जारी किए गए नोटिस की प्रतियां रिकॉर्ड में नहीं हैं. इसमें 38 लाभार्थियों की सूची भी संलग्न की गई है.

हाईकोर्ट में आई जनहित याचिका में कोल डैम के कारण गांव कांगू तहसील सुंदरनगर, जिला मंडी में बेघर लोगों को अस्थायी रूप से आवंटित भूखंडों के संबंध में लीज डीड के पंजीकरण न होने के मुद्दे पर प्रकाश डाला गया है. प्रतिवादियों का कहना था कि भूखंडों का आवंटन हिमाचल प्रदेश नौतोड़ भूमि नियम, 1968 के प्रावधानों के तहत 200 रुपये प्रति बीघा की दर से उन प्रभावितों के पुनर्वास के लिए किया जाएगा, जिनकी भूमि कोल डैम जलविद्युत परियोजना के निर्माण के लिए अधिग्रहित की गई थी.

ये भी पढ़ें: 40 घंटे बाद बहाल हुआ चंडीगढ-मनाली नेशनल हाईवे, जाम में फंसे वाहन चालकों ने ली राहत की सांस

