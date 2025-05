ETV Bharat / state

दिल्ली हाईकोर्ट ने कड़कड़डूमा कोर्ट में बार एसोसिएशन के चुनाव के दिन पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती का दिया आदेश - SHAHDARA BAR ASSOCIATION ELECTIONS

Published : May 5, 2025

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने कड़कड़डूमा कोर्ट के बार शाहदरा बार एसोसिएशन के चुनाव में पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती का आदेश दिया है. जस्टिस प्रतिभा सिंह की अध्यक्षता वाली हाईकोर्ट की फुल बेंच ने शाहदरा बार एसोसिएशन के चुनाव को आयोजित कराने के लिए नियुक्त हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त जज जस्टिस तलवंत सिंह की रिपोर्ट पर ये आदेश दिया हाईकोर्ट ने कहा कि पूरे चुनाव पर सीसीटीवी कैमरे की निगरानी रखी जाएगी. इस चुनाव में वकीलों या किसी दूसरे समूह की ओर से अगर कोई गड़बड़ी करने की कोशिश की जाएगी तो तुरंत कार्रवाई की जाए. हाईकोर्ट ने कहा कि सीसीटीवी की लाईव फुटेज दिल्ली पुलिस के स्थानीय डीसीपी को उपलब्ध कराया जाए ताकि किसी भी अनहोनी की स्थिति में स्थिति को संभाला जा सके. बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट समेत दिल्ली की सभी निचली अदालतों के बार एसोसिएशन के चुनाव 21 मार्च को आयोजित किए गए थे. 21 मार्च को साकेत कोर्ट और कड़कड़डूमा कोर्ट में भारी अव्यवस्था और मतपत्रों और ईवीएम मशीनों की छीना-झपटी के बाद चुनाव निरस्त कर दिए गए थे.

