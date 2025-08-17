ETV Bharat / state

पेड़ पर लग रहे दिल के आकार के सेब, छिलके के अंदर से लिखा है LOVE, प्रेमी जोड़ों में भारी डिमांड - HEART SHAPE APPLE

प्रगतिशील बागवान ने मॉड्यूलर सेब किया तैयार, लोगों में भारी डिमांड.

दिल के आकार का सेब
दिल के आकार का सेब (ETV Bharat)
Published : August 17, 2025 at 12:02 PM IST

Updated : August 17, 2025 at 1:18 PM IST

रामपुर बुशहर: हिमाचल प्रदेश अपनी सेब उत्पादन के लिए विश्वभर में प्रसिद्ध है, लेकिन अब यहां के एक प्रगतिशील बागवान ने सेब की खेती में एक अनोखा और अभिनव प्रयोग कर सबको चौंका दिया है. शिमला जिले के कोटखाई क्षेत्र के रहने वाले बागवान संजीव चौहान ने भारत में पहली बार मॉड्यूलर सेब तैयार किया है. यह सेब अपनी विशेष आकृति और उस पर बने शब्दों की वजह से दूसरे सेबों से बिल्कुल अलग है. इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चा "दिल जैसा आकार" और उस पर लिखे Love शब्द वाले सेब की हो रही है.

संजीव चौहान बताते हैं कि यह तकनीक चीन से आयात की गई है. इस तकनीक में एक खास प्रकार का सांचा (मोल्ड) तैयार किया जाता है, जिस पर मनचाहा शब्द या आकृति बनी होती है, जब फल छोटा होता है तो उस पर यह सांचा लगाया जाता है. जैसे-जैसे फल बढ़ता है, उसी आकार और डिजाइन में ढल जाता है. लगभग दो से तीन महीने के भीतर ये सेब पूरी तरह तैयार हो जाता है. इसके बाद फल पर स्पष्ट रूप से अक्षर या चित्र उभर कर सामने आते हैं. यही वजह है कि इस सेब को मॉड्यूलर सेब कहा जाता है.

प्रगतिशील बागवान ने मॉड्यूलर सेब किया तैयार (ETV Bharat)

सामान्य सेब से ज्यादा कीमत

इस तरह के सेब की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह देखने में बेहद आकर्षक होता है. लाल रंग के दिलनुमा सेब पर जब "Love" शब्द उकेरा हो तो वो किसी उपहार से कम नहीं लगता. यही कारण है कि बाजार में इस सेब की कीमत सामान्य सेब की तुलना में कई गुना ज्यादा है. वहीं इस अनोखे सेब की कीमत 500 रुपये से लेकर 1000 रुपये तक है.

वेलेंटाइन डे पर भारी डिमांड

संजीव चौहान का कहना है कि 'खास मौकों पर इसकी मांग और भी बढ़ जाती है. वेलेंटाइन्स डे पर "Love" शब्द वाला सेब लोग बड़ी संख्या में खरीदते हैं. इसे उपहार के रूप में प्रियजनों को दिया जा सकता है. जब शिमला की ठंडी जलवायु में इस तकनीक को अपनाने का निर्णय लिया था, तो कई लोगों को इस प्रयोग के सफल होने पर संदेह था, लेकिन मेहनत और लगन से किए गए प्रयास रंग लाए और आज भारत में पहली बार इस तकनीक से तैयार सेब सामने आया है. चीन, जापान और यूरोप के कुछ देशों में इस तकनीक का प्रयोग पहले से हो रहा है, लेकिन भारत में यह नया है.'

वहीं, स्थानीय युवाओं ने कहा कि ये सेब नौजवानों को काफी पसंद आ रहा है. इस सेब को कपल्स, प्रेमी जोड़े देखकर खुश हो रहे हैं और एक दूसरे को गिफ्ट में देना चाह रहे हैं. इसके कारण इसकी भारी डिमांड है.

अब नाशपाती पर करेंगे प्रयोग

संजीव चौहान की योजना यहीं तक सीमित नहीं है, वो आगे नाशपाती पर भी इसी तकनीक का प्रयोग करने जा रहे हैं. इसके साथ ही वो धार्मिक और सांस्कृतिक आकृतियां जैसे भगवान शिव और भगवान बुद्ध की आकृति भी सेब पर उकेरने का प्रयास करेंगे. इससे न केवल इन फलों की सुंदरता बढ़ेगी, बल्कि इन्हें धार्मिक और सांस्कृतिक अवसरों पर भी भेंट किया जा सकेगा.

