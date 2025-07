ETV Bharat / state

हिमाचल में बारिश का ऑरेंज-येलो अलर्ट, इस दिन तक खराब रहेगा मौसम - HIMACHAL WEATHER ALERT

हिमाचल में बारिश का अलर्ट ( FILE PHOTO )

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team Published : July 29, 2025 at 11:46 AM IST | Updated : July 29, 2025 at 11:58 AM IST 2 Min Read

शिमला: हिमाचल में बारिश लगातार कहर बरपा रही है. इससे जान माल का भारी नुकसान हुआ है. अभी बारिश के दौर से लोगों को राहत नहीं मिलने वाली है. वहीं, पिछले कुछ दिनों से प्रदेशभर में मौसम खराब बना हुआ है. बीती रात मंडी में बादल फटने की घटना सामने आई है. शिमला समेत कई इलाकों में बारिश का दौर जारी है. आसमान बादलों से घिरा हुआ है. वहीं, मौसम विभाग ने आज 3 जिलों में बारिश का ऑरेंज और 9 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है. कांगड़ा, कुल्लू, मंडी में भारी से भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है, जबकि अन्य जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है. 30 जुलाई को ऊना, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी में येलो अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है. प्रदेश में 30 जुलाई तक बारिश का दौर जारी रहेगा. इसके बाद 31 से 2 अगस्त तक निचले मध्यवर्ती इलाकों में हल्की बारिश की संभावना है. आने वाले 48 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान में 2-5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आने की उम्मीद है. मंडी में फटा बादल

वहीं, बीती रात मंडी में बादल फटने से भारी तबाही मची है. 3 लोगों के शव बरामद हुए हैं. एक की तलाश जारी है. कई गाड़ियां मलबे में दबी हैं. जगह जगह लैंडस्लाइड हुआ है. चंडीगढ़-मनाली एनएच पर पर 4 मील, 9 मील, दवाड़ा, झलोगी समेत कई स्थानों पर लैंडस्लाइड होने से सड़क पर यातायात बंद हो गया है. वहीं, पठानकोट-मंडी एनएच पर पद्धर से लेकर मंडी तक कई जगहों पर भूस्खलन की घटनाएं सामने आई हैं. मंडी जिले में बीते कई घंटे से लगातार मूसलाधार बारिश का दौर जारी है. लगातार हो रही बारिश से मलबा हटाने और राहत कार्यों में भारी परेशानी आ रही है. 164 लोगों की मौत प्रदेश में इस मानसून सीजन में 20 जून से 28 जुलाई तक 164 लोगों की मौत हो चुकी है. अब तक 269 लोग घायल हुए हैं. 35 लोग अभी भी लापता हैं. इस दौरान 74 लोगों की सड़क हादसों में मौत हुई है. बादल फटने, भूस्खलन, बाढ़ से अब तक 251 पक्के 167 कच्चे घरों को नुकसान हुआ है. 437 पक्के और 467 कच्चे मकानों को आंशिक नुकसान हुआ है. 287 दुकानों को क्षति पहुंची है. 22902 पशुओं और पोल्ट्री बर्ड की मौत हुई है. नुकसान का कुल आंकड़ा 1523 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है. ये भी पढ़ें: मंडी में फिर फटा बादल, 3 लोगों की मौत, महिला और बच्ची लापता

शिमला: हिमाचल में बारिश लगातार कहर बरपा रही है. इससे जान माल का भारी नुकसान हुआ है. अभी बारिश के दौर से लोगों को राहत नहीं मिलने वाली है. वहीं, पिछले कुछ दिनों से प्रदेशभर में मौसम खराब बना हुआ है. बीती रात मंडी में बादल फटने की घटना सामने आई है. शिमला समेत कई इलाकों में बारिश का दौर जारी है. आसमान बादलों से घिरा हुआ है. वहीं, मौसम विभाग ने आज 3 जिलों में बारिश का ऑरेंज और 9 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है. कांगड़ा, कुल्लू, मंडी में भारी से भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है, जबकि अन्य जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है. 30 जुलाई को ऊना, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी में येलो अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है. प्रदेश में 30 जुलाई तक बारिश का दौर जारी रहेगा. इसके बाद 31 से 2 अगस्त तक निचले मध्यवर्ती इलाकों में हल्की बारिश की संभावना है. आने वाले 48 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान में 2-5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आने की उम्मीद है. मंडी में फटा बादल वहीं, बीती रात मंडी में बादल फटने से भारी तबाही मची है. 3 लोगों के शव बरामद हुए हैं. एक की तलाश जारी है. कई गाड़ियां मलबे में दबी हैं. जगह जगह लैंडस्लाइड हुआ है. चंडीगढ़-मनाली एनएच पर पर 4 मील, 9 मील, दवाड़ा, झलोगी समेत कई स्थानों पर लैंडस्लाइड होने से सड़क पर यातायात बंद हो गया है. वहीं, पठानकोट-मंडी एनएच पर पद्धर से लेकर मंडी तक कई जगहों पर भूस्खलन की घटनाएं सामने आई हैं. मंडी जिले में बीते कई घंटे से लगातार मूसलाधार बारिश का दौर जारी है. लगातार हो रही बारिश से मलबा हटाने और राहत कार्यों में भारी परेशानी आ रही है. 164 लोगों की मौत प्रदेश में इस मानसून सीजन में 20 जून से 28 जुलाई तक 164 लोगों की मौत हो चुकी है. अब तक 269 लोग घायल हुए हैं. 35 लोग अभी भी लापता हैं. इस दौरान 74 लोगों की सड़क हादसों में मौत हुई है. बादल फटने, भूस्खलन, बाढ़ से अब तक 251 पक्के 167 कच्चे घरों को नुकसान हुआ है. 437 पक्के और 467 कच्चे मकानों को आंशिक नुकसान हुआ है. 287 दुकानों को क्षति पहुंची है. 22902 पशुओं और पोल्ट्री बर्ड की मौत हुई है. नुकसान का कुल आंकड़ा 1523 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है. ये भी पढ़ें: मंडी में फिर फटा बादल, 3 लोगों की मौत, महिला और बच्ची लापता

Last Updated : July 29, 2025 at 11:58 AM IST