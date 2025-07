ETV Bharat / state

हिमाचल में बारिश का कहर, इस जिले में कई स्कूल बंद, चंबा में पति-पत्नी की मौत - ORANGE ALERT IN HIMACHAL

हिमाचल में बारिश का ऑरेंज अलर्ट ( फाइल फोटो. )

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team Published : July 21, 2025 at 9:47 AM IST | Updated : July 21, 2025 at 11:25 AM IST 6 Min Read

शिमला: हिमाचल में पिछले कुछ दिनों से कमजोर पड़े मानसून से रफ्तार पकड़ ली है. जिससे प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई गई है. वहीं, इस दौरान प्रदेश के कई जिलों में भारी से अत्यधिक बारिश के भी आसार हैं. मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में 21 जुलाई से 23 जुलाई की शाम तक भारी वर्षा होने की संभावना है, जिससे प्रदेश में बाढ़ और भूस्खलन की घटनाएं हो सकती हैं. ऐसे में प्रशासन ने लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है. रविवार रात से ही राजधानी शिमला समेत प्रदेश के कई इलाकों में रात से बारिश का दौर जारी है. कई इलाकों में लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है. भारी बारिश के कारण जिला शिमला के तहत कुमारसैन सब डिविजन, रोहडू तहसील और सब तहसील, जुब्बल, चौपाल और सुन्नी सब डिवीजन के तहत सभी शिक्षण संस्थानों में आज बंद रखा गया है. इसके साथ ही मंडी के करसोग, चंबा के चुराह में उंपमंडल में सभी स्कूलों को बंद रखा गया है. भूस्खलन से चंबा में पति-पत्नी की मौत चंबा की चड़ी पंचायत में भूस्खलन से मकान क्षतिग्रस्त हो गया. इसके कारण एक दंपत्ति की मौत हो गई. मृतक सनी अपनी पत्नी पल्लवी के साथ ससुराल आया था. हादसे के समय दोनों घर के अंदर मौजूद थे. इसी दौरान मकान क्षतिग्रस्त होने से दोनों की मौत हो गई. हिमाचल में भारी बारिश का अलर्ट प्रदेश में मानसून 20 जुलाई रात से अधिक सक्रिय हो गया है. मौसम विभाग ने आज प्रदेश के सात जिलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, सोलन, मंडी व सिरमौर जिलों में भारी से अत्यधिक भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. इसके अतिरिक्त चंबा, कुल्लू व शिमला जिलों में भारी वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया गया है. 22 जुलाई को सिरमौर व सोलन जिलों में एक-दो स्थानों पर भारी से अत्यधिक भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. वहीं ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी, कुल्लू और शिमला में भारी बारिश होने का येलो अलर्ट जारी किया गया है. मंडी में फिर आफत पिछले 12 घंटे से जारी मूसलाधार बारिश के चलते मंडी जिला के छोटे-बड़े सभी नदी नाले उफान पर हैं, वहीं तीन प्रमुख नेशनल हाईवे पर भी जगह-जगह लैंडस्लाइड़ का सिलसिला लगातार जारी है. रविवार रात 10 बजे से 4 मील, 9 मील, पंडोह से आगे कैंची मोड, मून होटल के पास और डयोड फ्लाईओवर के पास पहाड़ी से लगातार पत्थर गिर रहे हैं, जिससे मनाली-चंडीगढ़ फोरलेन पर वाहनों की आवाजाही बंद हो गई है. लगातार हो रही बारिश के चलते एनएचएआई को सड़क मार्ग को खोलने में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है. मंडी कोटली और मंडी-पठानकोट हाईवे भी जगह जगह भूस्खलन के कारण बंद पड़े हुए है. इन नेशनल हाइवे के अलावा जिला में 170 से अधिक सड़क मार्ग बाधित हुए है. एनएचएआई की मशीनरी मौके पर मौजूद है, बारिश थमते ही चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाइवे की बहाली का कार्य शुरू कर दिया जाएगा.-पंडोह चौकी प्रभारी अनिल कटोच उफान पर कुल्लू में नदी नाले

जिला कुल्लू में रात से बारिश हो रही है. भारी बारिश होने से नदी-नालों में जलस्तर बढ़ गया है और ये पूरे उफान पर हैं. कई स्थानों पर भारी भूस्खलन होने से एनएच 305 सहित कई सड़कें बंद हैं. ब्यास नदी के अलावा तीर्थन, पिन पार्वती, जीभी खड्ड और सबी तमाम नदी-नालों में बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है. भारी बारिश के कारण मंडी से कुल्लू सड़क बंद हो गई है. 4 मील और 9 मील में पहाड़ी से भूस्खलन हुआ है. दोनों ओर लंबा जाम लगा हुआ है. थलोट में भी टनल का एक मुहाना भूस्खलन के चलते पूरी तरह से बंद हो गया है. बंजार से आनी, सैंज से सीउंड सड़क भूस्खलन के कारण बंद हो गई है. किन्नौर में एन-5 बंद वहीं, किन्नौर के सांगला समीप टोंगटोंगचे और गांग गारंग खड्ड में सोमवार सुबह तकरीबन 6 बजे के आसपास भयंकर बाढ़ आई है, जिसके चलते खड्ड के करीब सेब के बगीचों में बाढ़ का पानी घुस गया है. इससे सेब बगीचो को नुकसान हुआ है. वहीं, दूसरी ओर जिला किन्नौर के पागल नाला में सोमवार सुबह तकरीबन 8:20 बजे के आसपास भारी फ्लैश फ्लड आया है. इससे NH-5 पूरी तरह से बंद हो गया. सड़क के दोनों ओर वाहनों की लम्बी लम्बी कतारें लगी हुई हैं. 400 से अधिक सड़कें बंद राज्य में सोमवार सुबह 10:00 बजे तक दो नेशनल हाईवे सहित 470 सड़कें बाधित रहीं. इसके अतिरिक्त 1199 बिजली ट्रांसफार्मर व 676 जल आपूर्ति योजनाए प्रभावित हैं। मंडी जिले में सबसे अधिक 310 सड़कें व 390 बिजली ट्रांसफार्मर बंद हैं. खराब मौसम के कारण उड़ानें रद्द खराब मौसम के कारण रविवार को कांगड़ा, कुल्लू और शिमला हवाई अड्डे पर एक भी उड़ान नहीं हुई. धुंध के कारण कम विजिबिलिटी न होने के कारण उड़ानों को रद्द कर दिया गया. वहीं, मानसून के कारण प्रदेश में अभी भी करीब 142 सड़कें, 26 ट्रांसफार्मर और पेयजल आपूर्ति की 40 परियोजनाएं बाधित हैं. सावधानी बरतने की सलाह प्रदेश में भारी बारिश का क्रम 23 जुलाई भी जारी रहेगा. इस दौरान ऊना और बिलासपुर जिलों में भारी से अत्यधिक भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. इसके अलावा प्रदेश के हमीरपुर, मंडी और सोलन जिला में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है. भारी से अत्यधिक भारी बारिश को देखते हुए लोगों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है. मौसम विभाग ने लोगों को संवेदनशील और जलभराव वाले क्षेत्रों में न जाने की सलाह दी है. वहीं लोगों को ट्रेकिंग से बचने, बाहरी गतिविधियों को सीमित करने, संवेदनशील संरचनाओं से सुरक्षित दूरी बनाए जाने व मौसम से अपडेट रहने की सलाह दी है. ये भी पढ़ें: जयराम ठाकुर ने सराज के लिए केंद्र से मांगा एरिया स्पेसिफिक बजट

Last Updated : July 21, 2025 at 11:25 AM IST