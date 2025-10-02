ETV Bharat / state

झारखंड में रावण दहन पर बारिश का साया! रांची समेत कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी

रांची समेत झारखंड के कई जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है. 2 अक्टूबर को रांची में रुक रुककर बारिश हो सकती है.

Ravana Dahan in Jharkhand
झारखंड में रावण दहन पर बारिश का साया! (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 2, 2025 at 2:11 PM IST

4 Min Read
रांची: आज देशभर में विजयादशमी की धूम है, लेकिन झारखंड में बारिश का साया मंडरा रहा है. इसके साथ ही रांची में तीन प्रमुख जगहों पर लंका दहन और रावण वध की तैयारी को अंतिम रूप दिया जा रहा है. लेकिन मौसम वैज्ञानिक के अनुसार आज रांची में लंका दहन के दौरान बारिश खलल डाल सकती है.

30 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से हवा के झोंके चलने की संभावना

2 से 3 अक्टूबर के दिन झारखंड के कुछ इलाकों में भारी वर्षा जबकि 4 और 5 अक्टूबर को राज्य के उत्तर पश्चिमी भाग में कुछ कुछ जिलों में अधिक बारिश हो सकती है. इसके साथ 6 अक्टूबर तक झारखंड में गर्जन, वज्रपात और 30 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से हवा के झोंके चलने की भी संभावना है, जिसे देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया है.

रावण दहन पर बारिश का साया (Etv Bharat)

पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी में बना निम्न दाब क्षेत्र अब बढ़कर गहन अवदाब (डीप डिप्रेशन) में बदल गया है और उसकी स्थिति अभी पश्चिम मध्य और उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी में स्थित है. इसकी गति की दिशा उत्तर पश्चिम की ओर है और यह ओडिशा, छत्तीसगढ़ की ओर बढ़ रहा है. 2 अक्टूबर की रात 9 बजे के बाद ये ओडिशा तट (गोपालपुर और पारादीप के बीच से तट) को पार करेगा. इस सिस्टम का प्रभाव झारखंड के मौसम पर भी पड़ रहा है: सतीश चंद्र मंडल, मौसम वैज्ञानिक

इन जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी

मौसम केंद्र रांची के वरिष्ठ मौसम पूर्वानुमान एससी मंडल के अनुसार 2 अक्टूबर को अत्यधिक भारी बारिश की संभावना को देखते हुए नार्थ वेस्ट वाले जिले गढ़वा, पलामू, चतरा, कोडरमा, हजारीबाग, लातेहार, लोहरदगा और गुमला में बहुत भारी बारिश का ऑरेंज जारी किया गया है जबकि रांची, सिमडेगा, पूर्वी-पश्चिम सिंहभूम, खूंटी, सरायकेला खरसावां, रामगढ़, धनबाद, गिरिडीह, देवघर, जामताड़ा जिले में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी करते हुए खराब मौसम के दौरान सावधानी बरतने की सलाह दी गई है.

झारखंड में 6 अक्टूबर तक बारिश की संभावना

3 अक्टूबर के लिए मौसम केंद्र रांची ने गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, लातेहार जिले में बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट और लोहरदगा, रांची, कोडरमा, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो और रामगढ़ में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है. सतीश चंद्र मंडल ने बताया कि इस सिस्टम का असर झारखंड में 6 अक्टूबर तक दिखेगा. इस दौरान पूरे झारखंड में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश और कहीं कहीं भारी बारिश की भी संभावना है.

बारिश के आगे फीके पड़े वाटर प्रूफ पुतले

1 अक्टूबर की रात और 2 अक्टूबर की सुबह से रूक रूककर हो रही बारिश से रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण का पुतला भींग गया है. वही लंका दहन वाले मैदान (अरगोड़ा-शालीमार) में भी पानी की वजह से कीचड़ जैसी स्थिति बन गई है, जिसे सुखाने की कोशिश आयोजक की ओर से की जा रही है. इस बार पहले से ही विजयादशमी के दिन बारिश की संभावना को देखते हुए रांची में रावण वध कार्यक्रम के आयोजकों ने रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के वाटर प्रूफ पुतलों का निर्माण कराया था लेकिन अगर बारिश इसी तरह जारी रही तो रावण वध के दौरान आकर्षक आतिशबाजी पर भी खराब असर पड़ने की संभावना है.

