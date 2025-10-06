ETV Bharat / state

हिमाचल में 4 डिग्री सेल्सियस तक गिरा तापमान, बर्फबारी और बारिश से हो रहा ठंड का एहसास!

मौसम वैज्ञानिक शोभित कटयाल ने बताया, "हिमाचल प्रदेश में बारिश और बर्फबारी होने से तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की कमी आई है. जबकि कुछ हिस्सों में 5 से 7 डिग्री सेल्सियस तक तापमान में गिरावट दर्ज की गई है. प्रदेश में 8 अक्टूबर तक बारिश के दौरान जारी रहेगा. जबकि 9 अक्टूबर से मौसम बिल्कुल साफ होने की संभावना है. अक्टूबर महीने में ज्यादा बारिश नहीं होती है, लेकिन 1 से 5 अक्टूबर के बीच प्रदेश में 18 मिलीलीटर बारिश हुई है, जो 244 सामान्य से फीसदी ज्यादा है.

शिमला: हिमाचल प्रदेश के निचले हिस्सों में बारिश और उच्च पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी का दाैर जारी है. बर्फबारी के चलते तापमान में काफी गिरावट दर्ज की जा रही है, जिससे ठंड में इजाफा हो गया है. बीते दिन लाहौल स्पीति में 5 सेंटीमीटर बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है. जबकि कांगड़ा और चंबा में 43 मिलीलीटर बारिश दर्ज की गई.

दो दिनों तक मौसम खराब रहने का पूर्वानुमान

वहीं, आज सुबह से ही राजधानी शिमला सहित अधिकतर क्षेत्रों में हल्की बारिश हो रही है. शिमला में आसमान में बादल छाए हुए हैं, जिसके चलते तापमान में गिरावट दर्ज की गई. वहीं, बारिश होने की वजह से लोगों को ठंड में महसूस हो रही है. प्रदेश में अगले दो दिनों तक मौसम खराब रहने का पूर्वानुमान है. मौसम विभाग ने कांगड़ा और चंबा में भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. जबकि लाहौल स्पीति, कुल्लू, मनाली और मंडी के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है.

बारिश और बर्फबारी का दौर शुरू

मौसम वैज्ञानिक शोभित कटयाल ने कहा, "हिमाचल प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से बारिश और बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है. बीते दिन कांगड़ा और चंबा में सबसे अधिक बारिश रिकॉर्ड की गई. जबकि लाहौल स्पीति में भी बर्फबारी हुई है. पश्चिमी विक्षोभ का असर अगले 2 दिन भी प्रदेश में देखने को मिलेगा. सभी जिलों में बारिश और ऊंचाई वाले हिस्सों में बर्फबारी होने की आशंका है. खासकर कांगड़ा और चंबा में भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. इसके लिए अलावा अन्य जिलों में भी बारिश होने की आशंका है. इसको लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है".

