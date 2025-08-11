जोधपुर: शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने कहा कि देश में एक ओर जहां बड़े पैमाने पर एक पेड़ मां के नाम अभियान चलाया जा रहा है, वहीं प्रदेश का राज्य वृक्ष खेजड़ी काटा जा रहा है. यह सही नहीं है. यहां सर्किट हाउस में सोमवार को मीडिया से भाटी ने कहा कि हम लड़ाई लड़ रहे हैं. हमें उन लोगों को नहीं भूलना चाहिए, जिन्होंने वृक्षों के लिए जीवन बलिदान कर दिया. हम यह लड़ाई आखिरी दम तक लड़ेंगे.

बाड़मेर के शिव से निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने कहा कि एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं. दूसरी ओर खेजड़ी के पेड़ काटे जा रहे हैं. ऐसी स्थिति में यह इस अभियान की सार्थकता को सारहीन बना रहा है. भाटी ने कहा कि लूणी जोजरी नदी के सहारे प्रदूषित पानी से गांव पूरी तरह से बर्बाद हो रहे हैं. स्थितियां विकट हैं. शहर में रहने वालों को पता नहीं है कि वहां क्या स्थिति है. उसे महसूस भी नहीं कर सकते हैं. डोली अराबा में बुरी स्थिति है. भाटी ने इसे लेकर शुरू होने वाले आंदोलन को भी समर्थन देने की बात कही.

भाटी ने दिया था धरना: विधायक भाटी ने कहा कि हमारी सबकी जिम्मेदारी है कि उन सभी ग्रामीणों को स्वच्छ वातारण कैसे दें, इस पर विचार होना चाहिए. उल्लेखनीय है कि गत दिनों बाड़मेर में सोलर प्लांट लगाने के लिए खेजड़ी के सैकड़ों पेड़ काटने की बात सामने आई थी. विधायक भाटी ने इसे लेकर धरना दिया. जमीन में गाड़ी खेजड़ियां निकाली थी.

विधानसभा में होंगे धमाके: भाटी ने कहा कि विधानसभा के शुरू होने वाले मानूसन सत्र में बहुत धमाके होंगे. कुछ लोग मुद्दों को लेकर गुमराह कर रहे हैं, उनको उठाएंगे. खेजड़ी का मुद्दा भी रहेगा. ओरण के लिए पहले भी लड़ चुके हैं. यह लड़ाई आगे भी जारी रहेगी. हम यह बात सदन में उठाएंगे. सरकार के सामने कई नए आंकड़े और तथ्य रखेंगे, जिनकी सख्त जरूरत हैं.

इस बार सदन में तीन सत्र होंगे: विधानसभा में सामान्यतया दो सत्र शीत और बजट सत्र ही होता है, लेकिन इस बार अध्यक्ष वासुदेव देवनानी के प्रयास से मानसून सत्र शुरू कर रहे हैं. यह सत्र सिंतबर में होगा. इसकी अवधि कितनी होगी, यह भी नहीं पता. माना जा रहा है कि सरकार इस सत्र में कई लंबित बिल पास करेगी.