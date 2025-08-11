ETV Bharat / state

विधायक रविंद्र सिंह भाटी का ऐलान: विधानसभा में उठाएंगे खेजड़ी कटाई व ओरण मुद्दे, करेंगे बड़े धमाके - ONE TREE IN MOTHERS NAME CAMPAIGN

निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह ने कहा कि विधानसभा के अगले सत्र में खेजड़ी काटने का मुद्दा प्रमुखता से उठाएंगे.

Ravindra Singh Bhati, Shiv MLA
रविंद्र सिंह भाटी, शिव विधायक (ETV Bharat Jodhpur)
जोधपुर: शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने कहा कि देश में एक ओर जहां बड़े पैमाने पर एक पेड़ मां के नाम अभियान चलाया जा रहा है, वहीं प्रदेश का राज्य वृक्ष खेजड़ी काटा जा रहा है. यह सही नहीं है. यहां सर्किट हाउस में सोमवार को मीडिया से भाटी ने कहा कि हम लड़ाई लड़ रहे हैं. हमें उन लोगों को नहीं भूलना चाहिए, जिन्होंने वृक्षों के लिए जीवन बलिदान कर दिया. हम यह लड़ाई आखिरी दम तक लड़ेंगे.

बाड़मेर के शिव से निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने कहा कि एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं. दूसरी ओर खेजड़ी के पेड़ काटे जा रहे हैं. ऐसी स्थिति में यह इस अभियान की सार्थकता को सारहीन बना रहा है. भाटी ने कहा कि लूणी जोजरी नदी के सहारे प्रदूषित पानी से गांव पूरी तरह से बर्बाद हो रहे हैं. स्थितियां विकट हैं. शहर में रहने वालों को पता नहीं है कि वहां क्या स्थिति है. उसे महसूस भी नहीं कर सकते हैं. डोली अराबा में बुरी स्थिति है. भाटी ने इसे लेकर शुरू होने वाले आंदोलन को भी समर्थन देने की बात कही.

विधायक रविंद्र सिंह भाटी बोले... (ETV Bharat Jodhpur)

पढ़ें:'जहां काटी खेजड़ी, वहां सघन पौधारोपण', सहमति के बाद विधायक भाटी व ग्रामीणों का धरना समाप्त - PROTEST AGAINST CUTTING OF KHEJRI

भाटी ने दिया था धरना: विधायक भाटी ने कहा कि हमारी सबकी जिम्मेदारी है कि उन सभी ग्रामीणों को स्वच्छ वातारण कैसे दें, इस पर विचार होना चाहिए. उल्लेखनीय है कि गत दिनों बाड़मेर में सोलर प्लांट लगाने के लिए खेजड़ी के सैकड़ों पेड़ काटने की बात सामने आई थी. विधायक भाटी ने इसे लेकर धरना दिया. जमीन में गाड़ी खेजड़ियां निकाली थी.

विधानसभा में होंगे धमाके: भाटी ने कहा कि विधानसभा के शुरू होने वाले मानूसन सत्र में बहुत धमाके होंगे. कुछ लोग मुद्दों को लेकर गुमराह कर रहे हैं, उनको उठाएंगे. खेजड़ी का मुद्दा भी रहेगा. ओरण के लिए पहले भी लड़ चुके हैं. यह लड़ाई आगे भी जारी रहेगी. हम यह बात सदन में उठाएंगे. सरकार के सामने कई नए आंकड़े और तथ्य रखेंगे, जिनकी सख्त जरूरत हैं.

पढ़ें: जलाए गए खेजड़ी के पेड़ों की राख के पास विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने गुजारी रात - ILLEGAL FELLING OF KHEJRI TREES

इस बार सदन में तीन सत्र होंगे: विधानसभा में सामान्यतया दो सत्र शीत और बजट सत्र ही होता है, लेकिन इस बार अध्यक्ष वासुदेव देवनानी के प्रयास से मानसून सत्र शुरू कर रहे हैं. यह सत्र सिंतबर में होगा. इसकी अवधि कितनी होगी, यह भी नहीं पता. माना जा रहा है कि सरकार इस सत्र में कई लंबित बिल पास करेगी.

