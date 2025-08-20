शिमला: विधानसभा मानसून सत्र के तीसरे दिन रोजगार को लेकर सदन में जमकर हंगामा किया. सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष की ओर से विधायक विपिन परमार और सतपाल सत्ती ने कांग्रेस सरकार द्वारा अब तक कितना रोजगार दिया गया. इसको लेकर सवाल किया गया. इस पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह की ओर से किन-किन विभागों में पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू की, उसका जिक्र करने लगे. जिस पर विपक्ष भड़क गया और रोजगार का आंकड़ा देने की मांग करने लगे और मुख्यमंत्री पर सदन के अंदर झूठे आकंड़े देने के आरोप लगाए और सदन से वाकआउट कर बाहर आ गए.

नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा, "आज सदन के अंदर भाजपा विधायकों द्वारा रोजगार को लेकर प्रश्न किए गए थे, जिसका मुख्यमंत्री जवाब देने में असमर्थ नजर आए. मुख्यमंत्री ने जुलाई 2024 में इसी सदन के अंदर 34,980 नौकरी देने की बात कही थी, लेकिन 15 अगस्त को मुख्यमंत्री भाषण में कह रहे है कि अब तक 23,191 नौकरियां दी है. ऐसे में 11 हजार नौकरियां कहां गई. एक साल बाद नौकरियां बढ़नी चाहिए थी, लेकिन ये कम हो गई".

नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री विधानसभा के अंदर भी झूठ बोलते हैं और बाहर भी झूठ बोलते हैं. विधानसभा के अंदर मुख्यमंत्री से प्रश्न किया गया कि अब तक किन-किन विभागों में कितनी पोस्ट क्रिएट की और कितनी भरी गई, लेकिन इसको लेकर भी मुख्यमंत्री सही जवाब नहीं दे रहे थे. जबकि 5000 पदों को भरने की पूर्व की सरकार ने ही मंजूरी दी थी, जिन्हें अभी भरा जा रहा है.

विपक्ष ने सदन से किया वॉकआउट (Himachal Assembly)

उन्होंने कहा कि हकीकत यह है कि पोने 3 साल के इस कार्यकाल में इस सरकार में कोई भी नौकरी किसी को भी नहीं मिल पाई है. अभी सरकार ने जॉब ट्रेनिंग नौकरी निकाली है और 2 साल नौकरी करने के बाद उसे दोबारा से टेस्ट देना होगा. उसके बाद ही उसे नौकरी मिलेगी. यह युवाओं के साथ भद्दा मजाक है और कुछ नहीं है. इसके अलावा अस्पतालों में नर्सों की भर्ती भी आउटसोर्स पर की जा रही है और जिसे यह काम दिया गया है, वहां पर भी भ्रष्टाचार हो रहा है.

जयराम ने आरोप लगाया नर्सों से भर्ती के लिए पैसे लिए जा रहे हैं और जो आउटसोर्स की कंपनियां हैं, वह कांग्रेस के नेताओं और उनके रिश्तेदारों के नाम पर है. हिमाचल के युवाओं के साथ यह सरकार बड़ा मजाक कर रही है. इस सरकार ने 5 लाख नौकरियां 5 साल में देने का और एक लाख नौकरी पहले ही कैबिनेट में देने का वादा किया था. ढाई साल में ढाई लाख नौकरियां कहां दी है. हम इसका सरकार से हिसाब मांग रहे हैं और इसका जवाब देने में मुख्यमंत्री पूरी तरह से असमर्थ नजर आ रहे हैं. मुख्यमंत्री सुबह से लेकर शाम तक झूठ बोलने का काम करते हैं.

ये भी पढ़ें: हिमाचल में पिछले 3 वर्षों में बंद किए गए 818 विद्यालय, वजह जानकर रह जाएंगे हैरान