ETV Bharat / state

सीजफायर के बाद विपक्ष के निशाने पर PM मोदी, तेजस्वी यादव ने संसद सत्र बुलाने की रखी मांग - OPPOSITION ON CEASEFIRE

नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Bihar Team Published : May 11, 2025 at 3:25 PM IST | Updated : May 11, 2025 at 3:34 PM IST 3 Min Read

पटना: भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम की घोषणा के बाद जंग अब समाप्त हो चुकी है. नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा कर पीएम मोदी से संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की है. विपक्ष का कहना है कि सरकार पहलगाम की आतंकी घटना से लेकर युद्ध विराम तक की पूरी जानकारी देश के सामने लाई जाए. तेजस्वी की पीएम मोदी से मांग: सीजफायर पर बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सेना को धन्यवाद देने के लिए प्रधानमंत्री से संसद का विशेष सत्र बुलाने का अनुरोध किया है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर तेजस्वी यादव ने इस पूरी घटना को लेकर बिंदु बार सदन में चर्चा की मांग की. पाकिस्तान को बताया 'आतंकिस्तान': अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पहल के बाद दोनों देश सीजफायर के लिए सहमत हो गए. इस कदम के बाद भारतीय नेताओं की प्रतिक्रिया भी आनी शुरू हो गई है. प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में तेजस्वी यादव ने पाकिस्तान को आतंकिस्तान बताया है. सीजफायर पर बनी सहमति: बीते 6 और 7 मई की मध्य रात्रि से शुरू हुई भारत और पाकिस्तान की लड़ाई 10 मई को अमेरिका की हस्तक्षेप के बाद खत्म हो गई. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ऐलान के बाद दोनों देशों ने युद्ध विराम पर सहमति जताई है. भारत के विदेश सचिव विक्रम मिसरी ने बताया कि शनिवार की दोपहर 3.35 बजे दोनों देशों के डीजीएमओ के बीच बातचीत हुई, जिसमें यह फैसला लिया गया कि आज शाम पांच बजे से दोनों देश आकाश,जल और थल से तत्काल हमले रोक देंगे. इसके साथ ही दोनों देशों के बीच सीजफायर हो गया.

Last Updated : May 11, 2025 at 3:34 PM IST