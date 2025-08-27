ETV Bharat / state

APMC दुकानों के आवंटन को लेकर सदन में हंगामा, विपक्ष ने लगाए भ्रष्टाचार के आरोप, सदन से किया वॉकआउट - HIMACHAL MONSOON SESSION 2025

मानसून सत्र के दौरान विपक्ष ने सदन एपीएमसी दुकान के आवंटन में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया और वॉकआउट किया.

APMC दुकानों के आवंटन को लेकर सदन में हंगामा
APMC दुकानों के आवंटन को लेकर सदन में हंगामा (ETV Bharat)
शिमला: विधानसभा मानसून सत्र के आठवें दिन प्रश्नकाल के दौरान विपक्ष ने एपीएमसी द्वारा आवंटित की गई दुकानों को लेकर सवाल उठाए. विपक्ष की ओर से रणधीर शर्मा, सुधीर शर्मा और बलबीर वर्मा द्वारा इन दुकानों के आवंटन को लेकर सवाल पूछे और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए. साथ ही जांच करने की मांग उठाई, लेकिन मंत्री द्वारा इसको लेकर स्पष्ट रूप से जवाब नहीं दिया गया तो विपक्ष में सदन में नारेबाजी शुरू कर दी और नारेबाजी करते हुए सदन से बाहर आ गए.

नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा, "प्रश्न काल के दौरान एपीएमसी की दुकानों के आवंटन को लेकर विपक्ष के विधायकों द्वारा सवाल पूछे गए, लेकिन मंत्री बार-बार एक ही बात कह रहे थे कि लिखित में विधायक इसकी शिकायत दें, उसके बाद ही इसका जवाब दिया जाएगा. जबकि विधायक सदन के अंदर ऑन रिकॉर्ड सवाल पूछ रहे थे. इन दुकानों के आवंटन को लेकर भ्रष्टाचार हुआ है और गलत तरीके से दुकानों का आवंटन किया गया है और लूटने की पूरी छूट देख रखी है. जब इस पर सवाल खड़े किए गए तो प्रश्न पर पर्दा डाला जा रहा है. यह सरकार किसान-बागवान को भी नहीं छोड़ रही है".

नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर (ETV Bharat)

वहीं, विधायक रणधीर शर्मा का कहना है कि विधानसभा में एपीएमसी शिमला किन्नौर की दुकानों की आवंटन को लेकर किया सवाल किया गया था. सरकार ने यह माना 70 दुकान एपीएमसी द्वारा आवंटन किया गया, जिसमें जांच करवाई गई, लेकिन कोई अनियमितता नहीं पाई गई. शिलारू में आवंटित की उसमें अनियमितताएं हुई. जबकि 70 दुकानों के आवंटन के लिए जो आवेदन मांगे गए तो 133 आवेदन आए.

विधायक रणधीर शर्मा ने कहा, "इन 133 में से 63 लोगों की आवेदन रद्द कर दिए गए और 70 दुकान की 70 लोगों के आवेदन को सही पाया गया, जिसमें पारला, शिलारू और टूटू में सब्जी मंडी की दुकानों को कौड़ियों के भाव किराए पर दे दिया गया. इसको लेकर सदन में तथ्यों के साथ दस्तावेज पेश किए गए और इन दुकानों के आवंटन को रद्द करने की मांग की गई, लेकिन सरकार द्वारा दुकानों के आवंटन को रद्द नहीं किया जा रहा है. जिसके चलते वॉकआउट कर बाहर आना पड़ा".

