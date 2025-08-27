शिमला: हिमाचल विधानसभा मानसून सेशन के आठवें दिन बुधवार को APMC शिमला-किन्नौर की दुकानों के आवंटन में अनियमितताओं के आरोपों पर सदन में हंगामा हुआ. प्रश्नकाल के भाजपा विधायकों की ओर से उठाए गए सवाल पर कृषि मंत्री के जवाब से असंतुष्ट विपक्ष के सदस्यों ने नारेबाजी करते हुए सदन से वॉकआउट कर गया.

इससे पहले, प्रश्नकाल के दौरान भाजपा सदस्य सुधीर शर्मा और रणधीर शर्मा के मूल और बलबीर वर्मा के अनुपूरक सवाल के माध्यम से एपीएमसी शिमला-किन्नौर के तहत पराला, शिलारू और टुटू की मंडियों की दुकानों के आवंटन में कथित धांधलियों का मामला उठाया. उन्होंने सभी 70 दुकानों के आवंटन को रद्द करने की मांग की और पूछा कि यदि अनियमितताएं नहीं हुई है तो फिर वहां के सचिव और अन्य कर्मचारी को क्यों बदला गया

विपक्ष के सदस्यों ने मामले की विजिलेंस से जांच की भी मांग की. वहीं, कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने कहा कि दुकानों के आवंटन को लेकर पूरी प्रक्रिया अपनाई गई है. उन्होंने कहा कि छानबीन के बाद जो आवेदन प्राप्त हुए थे. इसके बाद कुछ आवेदन आवश्यक दस्तावेजों की कमी के कारण रिजेक्ट किए गए है. इस दौरान जो आवेदन सही पाए गए, उन्हें स्वीकार किया गया. उन्होंने कहा कि कृषि विपणन बोर्ड द्वारा अधिसूचित आवंटन नीति 2021 में तय नियमों के अनुसार प्रक्रिया को अपनाया गया है.

बेस प्राइज से ऊंचे दामों पर अलॉट की गई दुकानें

कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने कहा, "एपीएमसी शिमला-किन्नौर की ओर से कुल 70 दुकानों का आवंटन किया गया है. इसके तहत पराला में 34, शिलारू में 28 और टुटू में 8 दुकानों का आवंटन किया गया. दुकानों का आवंटन बेस प्राइस से 150 रुपए से 900 रुपए तक के ऊंचे दामों पर अलॉट किया गया. दुकानों के आवंटन से संबंधित दो शिकायतें प्राप्त हुई थी, जिसकी विभागीय जांच कृषि विपणन बोर्ड द्वारा करवाई गई.नारकंडा एग्रोफ्रेश प्रोड्यूसर लिमिटेड की ओर से की गई शिकायत में पाया गया कि आवेदक ने जरूरी पांच लाख रुपए की प्रतिभूति राशि जमा नहीं करवाई थी. दूसरी शिकायत रोहित कुमार ने की थी. इसमें आवेदक द्वारा अपेक्षित श्रेणी का प्रमाण पत्र जमा नहीं करवाया गया था. इस कारण दोनों आवेदनों पर आवंटन के लिए विचार नहीं किया गया".

कृषि मंत्री ने कहा कि सदन में जोर-जोर से बोलने से नहीं, बल्कि तथ्य रखकर बोलें. उन्होंने कहा कि यदि विपक्ष के पास कोई ठोस सबूत है तो वह सामने लाएं. उन्होंने कहा कि पराला में 34, शिलारू में 28 और टुटू में 8 दुकानें थी. इनके टेंडर लगाए गए थे और जो आवेदन रद्द किए गए, वे आवश्यक दस्तावेजों की कमियों के कारण रद्द किए. उन्होंने कहा कि इसमें किसी को भी दोषी करार नहीं दिया गया. ऐसे में यह कह देना कि धांधली हुई है, यह गलत आरोप है. फिर भी सदस्य तथ्यों के साथ लिखित में दें. वे इस पर जांच करवाएंगे.

विपक्ष ने लगाए गड़बड़ी और घोटाले के आरोप

इससे पूर्व, सुधीर शर्मा ने कहा, "APMC शिमला-किन्नौर की दुकानों के आवंटन में क्या कोई अनियमितता पाई गई है और क्या इसकी जांच करवाई गई है? क्या अनियमितता के आरोप में कुछ कर्मचारी बदले गए हैं".

वहीं, विधायक रणधीर शर्मा ने कहा, "जिन लोगों को दुकान देनी थी, उन्हीं के आवेदन सही पाए गए. बाकी के आवेदन रिजेक्ट किए गए. दुकानों के आवंटन में बहुत बड़ा गड़बड़ घोटाला हुआ है. इसमें आवंटन नीति 2021 का भी उल्लंघन किया गया है. APMC शिमला-किन्नौर में 70 दुकानों का आवंटन हुआ है. इसके लिए 133 लोगों ने आवेदन दिए थे, लेकिन APMC ने जानबूझकर 63 आवेदन रिजेक्ट कर दिए".

उन्होंने कहा कि जिन लोगों को दुकानें देनी थी, उनके ही आवेदन रखे और बाकी रिजेक्ट कर दिए. उन्होंने इस सारे मामले की न्यायिक जांच करने और सभी आवंटन रद्द किए जाने की मांग की. उन्होंने कहा कि पराला का सीए स्टोर 67 करोड़ में बना और 3.36 करोड़ वार्षिक पर लीज पर दे दिया गया है. उन्होंने मांग की कि सारे आरोपों की न्यायिक जांच करवाए.

वहीं, विधायक बलबीर वर्मा ने कहा, "10 साल पहले पराला मंडी में 60 से 80 हजार रुपए में ऑक्शन हुई थी, लेकिन आज इनका आवंटन 5 से 6 हजार रुपए में किया है. जिनको दुकानें मिलना चाहिए, उन्हें दुकानें नहीं मिली. इसकी विजिलेंस जांच हो. पराला सीए स्टोर में भी गड़बड़ी हुई है और इसकी निष्पक्ष जांच हो".

जिस पर कृषि मंत्री ने कहा कि पॉलिसी के तहत ही दुकानों का आवंटन किया गया है, लेकिन कृषि मंत्री के जवाब से संतुष्ट न होने पर विपक्ष के सदस्य सदन में शोर-शराबा करने लगे. इसके बाद सभी सदस्य नारेबाजी करते हुए सदन से बाहर चले गए.

