युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया का विरोध ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

Published : June 3, 2025 at 10:40 AM IST | Updated : June 3, 2025 at 10:59 AM IST

गौरेला पेंड्रा मरवाही : छत्तीसगढ़ में शिक्षकीय व्यवस्था को सुदृढ़ और प्रभावी बनाने के लिए शासन ने युक्तियुक्तकरण का रास्ता अपनाया है.लेकिन युक्तियुक्तकरण के आदेश का खुलेआम मजाक उड़ाया जा रहा है. गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले समेत प्रदेश के कई जिलों में युक्तियुक्तकरण के लिए अपनायी जा रही प्रक्रिया का विरोध हो रहा है. एक दिन पहले समायोजित विद्यालयों की सूची नहीं हुई चस्पा : नियमानुसार एक दिन पहले समायोजित विद्यालयों की सूची चस्पा किया जाना अनिवार्य था. बावजूद इसके गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में सोमवार को दिनभर किसी भी विकासखंड में यह सूची सार्वजनिक नहीं की गई. जिससे शिक्षक वर्ग में भारी असंतोष फैल गया. इस लापरवाही और पारदर्शिता के विरोध में जिले के कई शिक्षक कलेक्टोरेट कार्यालय पहुंचे और ज्ञापन सौंपा. युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया का विरोध (ETV BHARAT CHHATTISGARH) शिक्षकों ने आरोप लगाया कि युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया को लेकर न केवल शासन के निर्देशों की अवहेलना हो रही है, बल्कि कुछ शिक्षकों को फोन कर निजी रूप से स्थानांतरण संबंधी जानकारी दी जा रही है, जो पूरी तरह से नियम विरुद्ध है. जब पूरी प्रक्रिया पारदर्शी होनी चाहिए, तो फिर सूची को गुप्त क्यों रखा जा रहा है? यह व्यवस्था अब पारदर्शी न रहकर दूषित हो गई है और इससे पात्र शिक्षकों के साथ अन्याय की संभावना बढ़ गई है- जितेंद्र शुक्ला,शिक्षक जिला शिक्षाधिकारी की भूमिका पर सवाल : पूरे मामले में जिला शिक्षाधिकारी की भूमिका पर गंभीर सवाल उठते नजर आ रहे हैं, वहीं शिक्षक संघ ने चेतावनी दी है कि यदि युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया को नियमों के अनुसार पारदर्शिता के साथ नहीं किया गया, तो वे चरणबद्ध आंदोलन के लिए बाध्य होंगे.

