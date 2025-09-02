ETV Bharat / state

आईआईटी कानपुर के निदेशक प्रो. मणींद्र अग्रवाल ने बताया कि काउंसिलिंग सेल की संख्या बढ़ाई जाएंगी.

आईआईटी कानपुर
आईआईटी कानपुर (Photo credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 2, 2025 at 8:04 PM IST

कानपुर : कुछ दिनों पहले जारी हुई आईआईटी जेईई एडवांस्ड रिपोर्ट 2025 ने आईआईटी कानपुर के उन प्रोफेसर्स से लेकर प्रशासनिक अफसरों को चौंका दिया, जो आए दिन ही अपने नवाचारों का बखान कर देश और दुनिया में छाए रहने की भरपूर कोशिश करते थे. रिपोर्ट में स्पष्ट जिक्र था, कि आईआईटी कानपुर में काउंसिलिंग की प्रक्रिया पूरी होने के बाद टॉप-100 रैंकर्स (जेईई एडवांस्ड के परिणाम के आधार पर) ने आईआईटी कानपुर में प्रवेश न लेकर आईआईटी दिल्ली व आईआईटी मुंबई की ओर अपना रुख कर लिया.

आईआईटी कानपुर के निदेशक प्रो. मणींद्र अग्रवाल को जैसे ही यह जानकारी हुई तो उन्होंने संस्थान के वरिष्ठ प्रोफेसरों व प्रशासनिक अफसरों संग इस मामले पर मंथन किया और आगामी सत्र से आईआईटी में दिखने वाले नए बदलावों पर प्लानिंग कर ली. उन्होंने कहा कि आईआईटी कानपुर में छात्रों से संबंधित सुविधाओं को बढ़ाया जाएगा.


प्रौद्योगिकी संग चिकित्सा की पढ़ाई व शोध होंगे शुरू : आईआईटी कानपुर के निदेशक प्रो. मणींद्र अग्रवाल ने ईटीवी भारत संवाददाता से बातचीत के दौरान कहा कि आगामी सत्र से देशभर की 20 से अधिक आईआईटी में आईआईटी कानपुर ऐसा संस्थान होगा, जहां प्रौद्योगिकी संग चिकित्सा से संबंधित पाठ्यक्रमों की पढ़ाई व शोध कार्य शुरू होंगे. आईआईटी कानपुर में 500 बेड के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का संचालन होगा. यह टॉप रैंकर्स के लिए आईआईटी कानपुर की ओर रुख करने का एक अहम फैसला होगा.

काउंसिलिंग सेल की बढ़ाई जाएंगी संख्या : उन्होंने बताया कि इसी तरह संस्थान में काउंसिलिंग सेल की संख्या बढ़ाई जाएंगी. कैंपस में संचालित छात्रावासों की संख्या बढ़ाने पर कवायद जारी है. इसी क्रम में छात्रों को बेहतर कैंपस प्लेसमेंट देने के लिए हम नामचीन कंपनियों से करार की दिशा में काम करेंगे. उन्होंने कहा कि छात्रों को आईआईटी कानपुर में पढ़ाई के बाद अब यूपी में भी इंडस्ट्री क्षेत्र में रोजगार के बेहतर अवसर मिल सकते हैं.


आईआईटी कानपुर की ओर से दी जाती ब्राइट माइंड स्कॉलरशिप : आईआईटी कानपुर के वरिष्ठ प्रशासनिक अफसरों ने बताया कि संस्थान में टॉप-100 रैंकर्स को ब्राइट माइंड स्कॉलरशिप मिलती है. छात्रों के लिए पढ़ाई के साथ-साथ स्कॉलरशिप निश्चित तौर पर उनके लिए बहुत अधिक मददगार साबित होती है. हालांकि, पिछले दो वर्षों से जब किसी छात्र ने दाखिला नहीं लिया तो इससे संस्थान को निराशा ही हाथ लगी है.

टॉप-1000 तक चार आईआईटी का दबदबा : टॉप-1000 रैंकर्स में आईआईटी मुंबई, दिल्ली, मद्रास और कानपुर सबसे मजबूत संस्थान रहे. इनके अलावा खड़गपुर, हैदराबाद, रुड़की, भुवनेश्वर, मंडी, जोधपुर, गुवाहाटी और तिरुपति में भी छात्रों ने दाखिला लिया, मगर छात्रों की सबसे ज्यादा पसंद मुबंई और दिल्ली ही बने रहे.

कानपुर के लिए अब टॉप-100 रैंकर्स का प्रवेश बना चुनौती : आईआईटी कानपुर देश का एक प्रतिष्ठित संस्थान है, जो रिसर्च और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बड़ी पहचान रखता है. यहां से पासआउट हुए छात्रों ने देश और विदेश में अपनी मेधा का परचम लहराया है, वहीं, टॉप-100 रैंकर्स की नजर में इसका आकर्षण कम होना, संस्था के लिए एक बड़ी चुनौती है. विशेषज्ञों का मानना है कि मुंबई और दिल्ली जैसे शहरों में इंडस्ट्री और अवसर ज्यादा हैं, इसलिए छात्र वहां खिंच जाते हैं. हालांकि, अब आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर्स ने टॉप-100 रैंकर्स को रिझाने के लिए अपनी रणनीति बदली है.

