सहारनपुर में पकड़ी गई एक करोड़ की अफीम, 22 टन टमाटर के नीचे छिपाकर रखा था, पंजाब में करनी थी सप्लाई

पुलिस ने तीन नशा तस्करों को गिरफ्तार किया. ( Photo Credit; ETV Bharat )

Published : October 3, 2025 at 6:10 PM IST | Updated : October 3, 2025 at 7:05 PM IST

सहारनपुर : सहारनपुर पुलिस और एंटी नारकोटिक्स टीम ने 10.077 किलो अफीम बरामद की है. तस्करी करने वाले 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है. बरामद अफीम की अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब एक करोड़ रुपये बताई जा रही है. पुलिस ने तस्करों से चार मोबाइल फोन, 4250 रुपये नकद और एक ट्रक भी जब्त किया है. खास बात ये है कि नशा तस्कर टमाटर से भरे ट्रक में छिपाकर अफीम की तस्करी कर रहे थे. एसपी सिटी व्योम बिंदल ने बताया कि पुलिस ने 2 अक्टूबर की देर शाम एक नाके पर तस्करों को गिरफ्तार किया. पुलिस टीम ने देहरादून-यमुनानगर हाईवे पर ग्रैंड सेवन होटल से लगभग 100 कदम की दूरी पर खड़े ट्रक पर छापा मारकर तीन तस्करों को गिरफ्तार किया. तीनों तस्कर शातिर किस्म के हैं. अफीम को अपने कपड़ों के नीचे छिपाकर ट्रक में रखा हुआ था. जबकि ट्रक में 22 टन टमाटर लदे हुए थे और उसे पंजाब के जालंधर मंडी ले जाया जा रहा था. पुलिस ने तस्करों को भेजा जेल. (Video Credit; ETV Bharat)

