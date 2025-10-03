ETV Bharat / state

सहारनपुर में पकड़ी गई एक करोड़ की अफीम, 22 टन टमाटर के नीचे छिपाकर रखा था, पंजाब में करनी थी सप्लाई

सहारनपुर पुलिस और एंटी नारकोटिक्स टीम ने तीन तस्करों को गिरफ्तार किया है. मध्य प्रदेश के मंदसौर से अफीम ला रहे थे.

पुलिस ने तीन नशा तस्करों को गिरफ्तार किया.
पुलिस ने तीन नशा तस्करों को गिरफ्तार किया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 3, 2025 at 6:10 PM IST

Updated : October 3, 2025 at 7:05 PM IST

2 Min Read
सहारनपुर : सहारनपुर पुलिस और एंटी नारकोटिक्स टीम ने 10.077 किलो अफीम बरामद की है. तस्करी करने वाले 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है. बरामद अफीम की अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब एक करोड़ रुपये बताई जा रही है. पुलिस ने तस्करों से चार मोबाइल फोन, 4250 रुपये नकद और एक ट्रक भी जब्त किया है. खास बात ये है कि नशा तस्कर टमाटर से भरे ट्रक में छिपाकर अफीम की तस्करी कर रहे थे.

एसपी सिटी व्योम बिंदल ने बताया कि पुलिस ने 2 अक्टूबर की देर शाम एक नाके पर तस्करों को गिरफ्तार किया. पुलिस टीम ने देहरादून-यमुनानगर हाईवे पर ग्रैंड सेवन होटल से लगभग 100 कदम की दूरी पर खड़े ट्रक पर छापा मारकर तीन तस्करों को गिरफ्तार किया. तीनों तस्कर शातिर किस्म के हैं. अफीम को अपने कपड़ों के नीचे छिपाकर ट्रक में रखा हुआ था. जबकि ट्रक में 22 टन टमाटर लदे हुए थे और उसे पंजाब के जालंधर मंडी ले जाया जा रहा था.

पुलिस ने तस्करों को भेजा जेल.

प्रति किलो 5000 रुपये मिलना था कमिशन : एसपी सिटी व्योम बिंदल ने बताया, तस्करों की पहचान पंजाब के नसीब पुत्र दिलबारा सिंह, जिले खान पुत्र चांदकी खान और अरुण पुत्र मुन्नीलाल मंडल के रूप में हुई है. पूछताछ में पता चला कि अफीम मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के अनिल कुमार से ली गई थी. आरोपी नसीब ने बताया कि उसने अपने सहयोगी जिले खान और अरुण के साथ मिलकर अनिल से यह माल लिया था. दोनों के बीच यह तय हुआ था कि प्रति किलो पर उन्हें 5,000 रुपये मिलेंगे.

ड्राइवरों के जरीए हुई थी मुलाकात : वहीं आरोपी जिले खान ने पुलिस को बताया कि वह पहली बार नसीब के साथ आया था और अरुण से उसकी पुरानी पहचान थी. वहीं आरोपी अरुण ने खुलासा किया कि उसकी मुलाकात मंदसौर निवासी अनिल से ट्रक ड्राइवरों के जरिए हुई थी. अनिल से अफीम लेकर उसे पंजाब के जसवीर को सौंपना था.

तीनों को भेजा गया जेल : एसपी सिटी व्योम बिंदल ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ कोतवाली देहात थाने में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है. बरामद अफीम और ट्रक को जब्त कर लिया गया है. पकड़ी गई अफीम की कीमत एक करोड़ से ज्यादा बताई जा रही है. तीनों आरोपियों को जेल भेजा जा रहा है.

Last Updated : October 3, 2025 at 7:05 PM IST

