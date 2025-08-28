ETV Bharat / state

झारखंड विश्वविद्यालय विधेयक 2025 पर शिक्षाविदों में मतभेद, छात्र संगठनों ने जताया विरोध - JHARKHAND STATE UNIVERSITY BILL

झारखंड राज्य विश्वविद्यालय विधेयक-2025 पर शिक्षाविद और छात्र संगठन दो खेमों में बंट गए हैं. कुछ इसके विरोध में तो कुछ इसके समर्थन में हैं.

JHARKHAND STATE UNIVERSITY BILL
झारखंड विधानसभा (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 28, 2025 at 7:15 PM IST

4 Min Read

रांचीः झारखंड विधानसभा से पारित झारखंड राज्य विश्वविद्यालय विधेयक-2025 को लेकर राज्य के शिक्षाविदों और छात्र संगठनों में गहरी बहस छिड़ गई है. राज्यपाल की स्वीकृति और गजट अधिसूचना के बाद यह नया कानून लागू हो जाएगा. इसके साथ ही राज्य के सभी सरकारी विश्वविद्यालय अब एक ही एक्ट के अधीन आ जाएंगे और पुराने अधिनियम समाप्त हो जाएंगे.

नए प्रावधानों में सबसे बड़ा बदलाव यह है कि विश्वविद्यालयों से राज्यपाल और झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) की भूमिका समाप्त कर दी गई है. अब कुलपति, प्रति-कुलपति और वित्तीय सलाहकार की नियुक्ति राज्य सरकार करेगी. इन नियुक्तियों के लिए यूजीसी के मानकों के अनुसार सर्च कमेटी का गठन होगा. राज्यपाल कुलाधिपति बने रहेंगे और दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करेंगे, जबकि उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री प्रति-कुलाधिपति होंगे. इसके अलावा छात्रसंघ चुनाव अब मतदान के बजाय मनोनयन और चयन की प्रक्रिया से होंगे.

झारखंड राज्य विश्वविद्यालय विधेयक 2025 पर शिक्षाविद और छात्र संगठनों की राय (Etv Bharat)

विधेयक के पारित होने के साथ ही झारखंड राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग का गठन करने का भी रास्ता साफ हो गया है. यह आयोग रजिस्ट्रार, परीक्षा नियंत्रक, वित्त अधिकारी, शिक्षक, कर्मचारी और अधीनस्थ कॉलेजों के प्राचार्यों की नियुक्ति करेगा. साथ ही, शिक्षकों और कर्मचारियों की प्रोन्नति का अधिकार भी इसी आयोग के पास रहेगा.

शिक्षाविदों की रायः ऐतिहासिक कदम या चुनौती?

झारखंड के शिक्षाविद इस विधेयक को लेकर दो खेमों में बंटे दिख रहे हैं. झारखंड विश्वविद्यालय शिक्षक संघ के अध्यक्ष प्रोफेसर जगदीश लोहार ने इसे राज्य सरकार का ऐतिहासिक निर्णय करार दिया. उनका कहना है कि विश्वविद्यालय सेवा आयोग की स्थापना से नियुक्तियों और प्रोन्नतियों की प्रक्रिया पारदर्शी होगी और लंबे समय से चली आ रही अनिश्चितता खत्म होगी.

वहीं, सिदो-कान्हू यूनिवर्सिटी के पूर्व कुलपति डॉ. एम.पी. सिंह ने व्यावहारिक कठिनाइयों की ओर इशारा करते हुए कहा कि विधेयक पारित कर देना आसान है, लेकिन इसे अमली जामा पहनाना इतना सहज नहीं होगा. नियुक्ति और प्रशासनिक ढांचे में कई तरह की चुनौतियां सामने आ सकती हैं.

दूसरी ओर, डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय के कुलपति एस.एन. मुंडा का मानना है कि पुरानी व्यवस्था खराब नहीं थीं, बल्कि उसे पटरी पर लाने की आवश्यकता थी. नया विधेयक अभी धरातल पर नहीं है. जब तक राजभवन से स्वीकृति नहीं मिलती, इसे लागू मान लेना जल्दबाजी होगी.

छात्र संगठनों का कड़ा विरोध

जहां कुछ शिक्षाविद इसे सकारात्मक सुधार मान रहे हैं, वहीं छात्र संगठन खुलकर विरोध में उतर आए हैं. आजसू छात्र संगठन के नेता ओम वर्मा ने इसे छात्रों के अधिकारों पर सीधा हमला बताते हुए कहा कि यह विधेयक छात्रों की आवाज दबाने वाला और लोकतांत्रिक परंपराओं को खत्म करने वाला है.

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) के वरिष्ठ नेता दुर्गेश कुमार ने तो इसे राज्य का काला कानून करार दिया है. उनका कहना है कि छात्रों से चुनाव लड़ने और अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार छीन लिया गया है. अन्य छात्र संगठनों ने भी कहा कि यह कानून युवाओं में असंतोष पैदा करेगा और विश्वविद्यालय परिसरों में लोकतांत्रिक माहौल को कमजोर करेगा.

सरकार का पक्ष

वहीं, सरकार का कहना है कि यह विधेयक राज्य के उच्च शिक्षा ढांचे को मजबूत करेगा. उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अधिकारियों का तर्क है कि सर्च कमेटी के माध्यम से नियुक्ति प्रक्रिया अधिक पारदर्शी होगी और राजनीतिक हस्तक्षेप पर अंकुश लगेगा. उच्च शिक्षा विभाग के मंत्री सुदिव्य कुमार का कहना है कि हम स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं कि यह पूरी तरह भ्रामक और असत्य है.

झारखंड राज्य विश्वविद्यालय विधेयक 2025 के क्रम संख्या 77 में स्पष्ट उल्लेख है कि छात्र संघ के अध्यक्ष, सचिव एवं अन्य सदस्यों का चयन चुनाव प्रक्रिया के माध्यम से ही किया जाएगा. इसलिए छात्रों के लोकतांत्रिक अधिकारों से कोई समझौता नहीं हुआ है.

आगे की राह

इस विधेयक के लागू होने के बाद झारखंड के उच्च शिक्षा ढांचे में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा. जहां एक ओर शिक्षाविद इसे सुधार की दिशा में अहम कदम मान रहे हैं, वहीं छात्र संगठन इसे छात्र राजनीति और लोकतंत्र पर कुठाराघात बता रहे हैं. अब सबकी निगाहें राज्यपाल की स्वीकृति पर टिकी हैं, जिसके बाद ही यह तय होगा कि झारखंड के विश्वविद्यालयों में नया कानून किस तरह से लागू होगा.

यह भी पढ़ें:

झारखंड राज्य विश्वविद्यालय विधेयक पर विरोध शुरू, छात्र संगठनों ने जलाया सरकार का पुतला

झारखंड विश्वविद्यालय विधेयक पर सियासत शुरू, भाजपा ने राज्यपाल के अधिकारों में कटौती करने की साजिश बताया

गुजरात मॉडल से प्रेरित ये बिल, पावर सीज करने के आरोप पर सरकार का जवाब! जानें, कौन-सा है विधेयक

रांचीः झारखंड विधानसभा से पारित झारखंड राज्य विश्वविद्यालय विधेयक-2025 को लेकर राज्य के शिक्षाविदों और छात्र संगठनों में गहरी बहस छिड़ गई है. राज्यपाल की स्वीकृति और गजट अधिसूचना के बाद यह नया कानून लागू हो जाएगा. इसके साथ ही राज्य के सभी सरकारी विश्वविद्यालय अब एक ही एक्ट के अधीन आ जाएंगे और पुराने अधिनियम समाप्त हो जाएंगे.

नए प्रावधानों में सबसे बड़ा बदलाव यह है कि विश्वविद्यालयों से राज्यपाल और झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) की भूमिका समाप्त कर दी गई है. अब कुलपति, प्रति-कुलपति और वित्तीय सलाहकार की नियुक्ति राज्य सरकार करेगी. इन नियुक्तियों के लिए यूजीसी के मानकों के अनुसार सर्च कमेटी का गठन होगा. राज्यपाल कुलाधिपति बने रहेंगे और दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करेंगे, जबकि उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री प्रति-कुलाधिपति होंगे. इसके अलावा छात्रसंघ चुनाव अब मतदान के बजाय मनोनयन और चयन की प्रक्रिया से होंगे.

झारखंड राज्य विश्वविद्यालय विधेयक 2025 पर शिक्षाविद और छात्र संगठनों की राय (Etv Bharat)

विधेयक के पारित होने के साथ ही झारखंड राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग का गठन करने का भी रास्ता साफ हो गया है. यह आयोग रजिस्ट्रार, परीक्षा नियंत्रक, वित्त अधिकारी, शिक्षक, कर्मचारी और अधीनस्थ कॉलेजों के प्राचार्यों की नियुक्ति करेगा. साथ ही, शिक्षकों और कर्मचारियों की प्रोन्नति का अधिकार भी इसी आयोग के पास रहेगा.

शिक्षाविदों की रायः ऐतिहासिक कदम या चुनौती?

झारखंड के शिक्षाविद इस विधेयक को लेकर दो खेमों में बंटे दिख रहे हैं. झारखंड विश्वविद्यालय शिक्षक संघ के अध्यक्ष प्रोफेसर जगदीश लोहार ने इसे राज्य सरकार का ऐतिहासिक निर्णय करार दिया. उनका कहना है कि विश्वविद्यालय सेवा आयोग की स्थापना से नियुक्तियों और प्रोन्नतियों की प्रक्रिया पारदर्शी होगी और लंबे समय से चली आ रही अनिश्चितता खत्म होगी.

वहीं, सिदो-कान्हू यूनिवर्सिटी के पूर्व कुलपति डॉ. एम.पी. सिंह ने व्यावहारिक कठिनाइयों की ओर इशारा करते हुए कहा कि विधेयक पारित कर देना आसान है, लेकिन इसे अमली जामा पहनाना इतना सहज नहीं होगा. नियुक्ति और प्रशासनिक ढांचे में कई तरह की चुनौतियां सामने आ सकती हैं.

दूसरी ओर, डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय के कुलपति एस.एन. मुंडा का मानना है कि पुरानी व्यवस्था खराब नहीं थीं, बल्कि उसे पटरी पर लाने की आवश्यकता थी. नया विधेयक अभी धरातल पर नहीं है. जब तक राजभवन से स्वीकृति नहीं मिलती, इसे लागू मान लेना जल्दबाजी होगी.

छात्र संगठनों का कड़ा विरोध

जहां कुछ शिक्षाविद इसे सकारात्मक सुधार मान रहे हैं, वहीं छात्र संगठन खुलकर विरोध में उतर आए हैं. आजसू छात्र संगठन के नेता ओम वर्मा ने इसे छात्रों के अधिकारों पर सीधा हमला बताते हुए कहा कि यह विधेयक छात्रों की आवाज दबाने वाला और लोकतांत्रिक परंपराओं को खत्म करने वाला है.

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) के वरिष्ठ नेता दुर्गेश कुमार ने तो इसे राज्य का काला कानून करार दिया है. उनका कहना है कि छात्रों से चुनाव लड़ने और अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार छीन लिया गया है. अन्य छात्र संगठनों ने भी कहा कि यह कानून युवाओं में असंतोष पैदा करेगा और विश्वविद्यालय परिसरों में लोकतांत्रिक माहौल को कमजोर करेगा.

सरकार का पक्ष

वहीं, सरकार का कहना है कि यह विधेयक राज्य के उच्च शिक्षा ढांचे को मजबूत करेगा. उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अधिकारियों का तर्क है कि सर्च कमेटी के माध्यम से नियुक्ति प्रक्रिया अधिक पारदर्शी होगी और राजनीतिक हस्तक्षेप पर अंकुश लगेगा. उच्च शिक्षा विभाग के मंत्री सुदिव्य कुमार का कहना है कि हम स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं कि यह पूरी तरह भ्रामक और असत्य है.

झारखंड राज्य विश्वविद्यालय विधेयक 2025 के क्रम संख्या 77 में स्पष्ट उल्लेख है कि छात्र संघ के अध्यक्ष, सचिव एवं अन्य सदस्यों का चयन चुनाव प्रक्रिया के माध्यम से ही किया जाएगा. इसलिए छात्रों के लोकतांत्रिक अधिकारों से कोई समझौता नहीं हुआ है.

आगे की राह

इस विधेयक के लागू होने के बाद झारखंड के उच्च शिक्षा ढांचे में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा. जहां एक ओर शिक्षाविद इसे सुधार की दिशा में अहम कदम मान रहे हैं, वहीं छात्र संगठन इसे छात्र राजनीति और लोकतंत्र पर कुठाराघात बता रहे हैं. अब सबकी निगाहें राज्यपाल की स्वीकृति पर टिकी हैं, जिसके बाद ही यह तय होगा कि झारखंड के विश्वविद्यालयों में नया कानून किस तरह से लागू होगा.

यह भी पढ़ें:

झारखंड राज्य विश्वविद्यालय विधेयक पर विरोध शुरू, छात्र संगठनों ने जलाया सरकार का पुतला

झारखंड विश्वविद्यालय विधेयक पर सियासत शुरू, भाजपा ने राज्यपाल के अधिकारों में कटौती करने की साजिश बताया

गुजरात मॉडल से प्रेरित ये बिल, पावर सीज करने के आरोप पर सरकार का जवाब! जानें, कौन-सा है विधेयक

For All Latest Updates

TAGGED:

झारखंड राज्य विश्वविद्यालय विधेयकउच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभागMINISTER SUDHIVYA KUMAR ON BILLJHARKHAND PUBLIC SERVICE COMMISSIONJHARKHAND STATE UNIVERSITY BILL

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

धनबाद में भू-धंसान की त्रासदी: धरती फटी और पाताल में समा गए लोग! पुनर्वास के इंतजार में मौत से जंग लड़ रहीं बची जिंदगियां

संपत्ति जांच का खौफ! अपराधी और नक्सली आत्मसमर्पण की फिराक में, पुलिस ने कई को लिया है रडार पर

तीन पहिया गाड़ी चलाने के लिए भी चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस, ई-रिक्शा का भी होना चाहिए रजिस्ट्रेशन

बेटियों के लिए प्रेरणा बनीं अर्जुन अवार्डी अलका तोमर, देश की महिला पहलवानों को दी नई दिशा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.