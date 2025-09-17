ETV Bharat / state

विद्युत चोरी पर ऑपरेशन ऊर्जा प्रहार: 10 घंटे चली कार्रवाई में अपराधियों पर लगाया 1 करोड़ 20 लाख का जुर्माना

इस संबंध में जानकारी देते हुए झालावाड़ पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने बताया कि विद्युत चोरी करने वाले सक्रिय अपराधियों के खिलाफ प्रदेश में इस तरह की पहली कठोर कार्रवाई की गई है. उन्होंने बताया कि जेवीवीएनएल के प्रबंधक आरती डोगरा के निर्देश पर झालावाड़ पुलिस व विद्युत विभाग ने बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन ऊर्जा प्रहार चला अपराधियों पर करीब एक करोड़ 20 लाख का जुर्माना ठोका है.

झालावाड़: जिला पुलिस का अपराधियों के खिलाफ एक्शन जारी है. पुलिस ने बदमाशों की अवैध संपत्तियो को जमीदोंज करने के बाद 'ऑपरेशन ऊर्जा प्रहार' चला विद्युत चोरी करने वाले बदमाशों को बिजली का तगड़ा झटका दिया है. विद्युत विभाग और पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए जिलेभर में अपराधियों के करीब 660 ठिकानों पर दबिश देकर उन पर करीब 1 करोड़ 20 लाख रुपए की पेनल्टी लगाई है. करीब 10 घंटे लंबी चली संयुक्त कार्रवाई के बाद अपराधी ख़ौफ़ जदा हैं.

उन्होंने बताया कि इस अभियान के तहत जिलेभर में 660 ठिकानों पर दबिश दी गई. इन बदमाशों पर पूर्व में करीब 9000 प्रकरण पंजीबद्ध हैं. उन्होंने कहा कि यह ऑपरेशन देर रात को शुरू किया था. करीब 10 घंटे चले ऑपरेशन के दौरान बड़े स्तर पर विद्युत विभाग के कार्मिकों को लगाया गया था. विद्युत विभाग के 170 व जिला पुलिस के 360 कार्मिक लगाए गए थे. जहां विद्युत विभाग की ओर से कई AEN तथा JEN को इस कार्रवाई में शामिल किया गया. वहीं पुलिस विभाग की ओर से डिप्टी रैंक अधिकारियों को लगाया गया.

उन्होंने बताया कि इस अभियान को पूरी तरह से गोपनीय रखा गया. वहीं विद्युत विभाग के अधीक्षण अभियंता विशंभर सहाय ने बताया कि विभाग के द्वारा पूर्व में भी बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई की जाती रही है. लेकिन कार्रवाई की सूचना मिलने पर बदमाश विद्युत कनेक्शन हटा लिया करते थे. गत दिनों पुलिस के साथ मिलकर ऐसे बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई की कार्ययोजना तैयार की गई थी. जिसके बाद इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया. सहाय ने कहा कि कई बार पुलिस प्रोटेक्शन नहीं मिलने के कारण कार्रवाई पेंडिंग रह जाती थी. बदमाशों पर लगाए करीब 1 करोड़ 20 लाख रुपए के जुर्माने को विभाग अब अपने तरीके से वसूल करेगा.