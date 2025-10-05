ETV Bharat / state

बलौदाबाजार में दुर्गा विसर्जन में 'ऑपरेशन सिंदूर' की झांकी, आस्था के साथ देशभक्ति का दिखा संगम

जयकारों के बीच गूंजे देशभक्ति के नारे: जैसे ही ‘ऑपरेशन सिंदूर’ झांकी विसर्जन यात्रा में आगे बढ़ी, पूरा वातावरण जयकारों से गूंज उठा. लोग "जय माता दी" के साथ-साथ "भारत माता की जय", "वंदे मातरम्" और "जय जवान, जय किसान" जैसे नारे भी लगा रहे थे. देवी जस गीतों की धुन के साथ जब यह झांकी निकली तो श्रद्धालुओं को ऐसा लगा जैसे आस्था और देशप्रेम एक साथ एक ही मंच पर खड़े हैं.

‘ऑपरेशन सिंदूर’ ने खींचा ध्यान: ‘ऑपरेशन सिंदूर’ से जुड़ी झांकी को बड़ी खूबसूरती और सजीवता के साथ पेश किया गया. झांकी में भारतीय सेना के जवानों को देश की सुरक्षा के लिए संघर्ष करते हुए दिखाया गया. इसमें शौर्य, बलिदान और राष्ट्र की रक्षा की भावना को बड़े ही प्रभावशाली तरीके से चित्रित किया गया था. झांकी देखने आए शहरवासियों ने इसकी सराहना की. धार्मिक उत्सव में पहली बार सेना के शौर्य और राष्ट्रभक्ति की झलक देखने को मिली. बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी ने इस झांकी का स्वागत किया.

बलौदाबाजार: जिले में अब माता दुर्गा की प्रतिमाओं का विसर्जन का क्रम जारी है. शहर की गलियों से लेकर तालाबों और नदियों तक हर जगह भक्तिमय वातावरण बना हुआ है. इस बार तहसील कार्यालय परिसर में स्थापित दुर्गा माता की प्रतिमा के विसर्जन के अवसर पर शोभायात्रा में ‘ऑपरेशन सिंदूर’ पर आधारित झांकी निकाली गई, जो प्रमुख आकर्षण रही.

अलग-अलग देवियों के स्वरूप भी बने आकर्षण: विसर्जन यात्रा में सिर्फ ‘ऑपरेशन सिंदूर’ ही नहीं बल्कि मां काली, सरस्वती, लक्ष्मी और अन्य देवियों के स्वरूप वाली झांकियां भी शामिल रहीं. हर झांकी को अलग-अलग ढंग से सजाया गया था. देवी जस गीतों की मधुर ध्वनि और ढोल-नगाड़ों की ताल पर लोग झूम उठे. महिलाएं कलश थामे श्रद्धा से शामिल हुईं.

शहरवासियों में दिखा उत्साह: बलौदाबाजार की सड़कों पर हजारों की संख्या में लोग इस झांकी को देखने के लिए उमड़े. बुजुर्गों ने भी कहा कि उन्होंने पहली बार किसी विसर्जन यात्रा में इतनी अनोखी और प्रेरणादायक झांकी देखी है. यह झांकी सिर्फ देवी मां की विदाई का हिस्सा नहीं थी, बल्कि इसने हमें यह याद दिलाया कि हम सबका कर्तव्य है कि देश की सेवा और रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहें."

आयोजन की सराहना

झांकी देखकर दिल भर आया. दुर्गा विसर्जन में पहली बार ऐसा दृश्य देखा जिसमें देवी की भक्ति और देशभक्ति दोनों एक साथ झलक रहे थे. बच्चों को दिखाना बहुत जरूरी था कि हमारी आस्था और देश के प्रति प्रेम एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं.- मेघा वाकड़े, बलौदाबाजार दर्शक

ऑपरेशन सिंदूर झांकी ने माहौल को बदल दिया. लोग जय माता दी के साथ भारत माता की जय के नारे भी लगा रहे थे. यह अनोखा संगम शायद ही पहले कभी देखा हो. बलौदाबाजार के लिए यह ऐतिहासिक पल है.- उमेश यादव, दर्शक बलौदाबाजार

हमने यह झांकी खास संदेश देने के लिए बनाई थी कि माता दुर्गा की शक्ति केवल धार्मिक आस्था तक सीमित नहीं है, बल्कि देश की रक्षा और समाज की भलाई में भी वही शक्ति हमें प्रेरणा देती है. लोगों का उत्साह देखकर मेहनत सार्थक लगी. -चुम्मन सिन्हा, दुर्गा झांकी वाले

बलौदाबाजार में दुर्गा विसर्जन हमेशा भव्य होता है, लेकिन इस बार की झांकी ने इसे खास बना दिया. यह एक मिसाल है कि धार्मिक आयोजन समाज को सकारात्मक संदेश देने का मंच बन सकते हैं. यह दृश्य लोगों की यादों में लंबे समय तक रहेगा.- दिलीप माहेश्वरी, स्थानीय पत्रकार

डीजे की धुन, देवी गीतों की गूंज और ढोल-नगाड़ों के बीच श्रद्धालुओं ने विसर्जन किया.