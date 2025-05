ETV Bharat / state

ऑपरेशन सिंदूर के बाद उत्तराखंड में जश्न, आने लगी प्रतिक्रियाएं, जानिये किसने क्या कहा - OPERATION SINDOOR REACTION

ऑपरेशन सिंदूर के बाद 'मिलिट्री लैंड' में जश्न ( ETV BHARAT )

By ETV Bharat Uttarakhand Team Published : May 7, 2025 at 2:08 PM IST | Updated : May 7, 2025 at 2:29 PM IST 4 Min Read

हल्द्वानी/रुद्रपुर/श्रीनगर: पहलगाम हमले का जवाब भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के रूप में दिया है. इसके तहत भारतीय सेना ने में आतंकवादियों के हेड क्वार्टर को ध्वस्त कर दिया है. पाकिस्तान पर की गई मिसाइल स्ट्राइक के बाद देशभर में जोश का माहौल है. ऑपरेशन सिंदूर के बाद देशवासी गौरवान्वित कर रहे हैं. ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद देशभर में जश्न मनाया जा रहा है. बात अगर सैन्य भूमि उत्तराखंड की करें तो यहां का मौहाल अलग ही है. ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद हल्द्वानी में लोगों ने भारत माता के नारों के साथ-साथ तिरंगा लहराये. भारत के इस सफल मिशन को लेकर लोगों ने कहा पहलगाम में आतंकवादियों ने जिस प्रकार से लोगों का सिंदूर उजाड़ने का काम किया था उसका जवाब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय सेना ने दे दिया है. जिसको लेकर उन्होंने भारतीय सेना और प्रधानमंत्री मोदी की जमकर प्रशंसा की है. लोगों ने भारतीय सेना के इस कामयाबी के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और सेना के अद्भुत पराक्रम पर खुशी जाहिर की है. ऑपरेशन सिंदूर के बाद 'मिलिट्री लैंड' में जश्न (ETV BHARAT) लोगों ने कहा भारतीय सेना आज आधुनिक शक्तियों से लैस है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सैना को सुदृढ़ करने का काम किया गया है. भारतीय सेवा के इस पराक्रम को हल्द्वानी में लोगों ने खुशियां जाहिर की है. लोगों ने हाथों में तिरंगा लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय सेवा को सलाम किया है.

