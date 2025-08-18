ETV Bharat / state

ऑपरेशन सिंदूर के बाद घर लौटे फौजी से टोल प्लाजा पर मारपीट, श्रीनगर ड्यूटी ज्वाइन करने जा रहा था - INDIAN ARMY SOLDIER BEATEN

मेरठ के टोल प्लाज पर टोल कर्मियों पर मारपीट का आरोप, चचेरा भाई दिल्ली एयरपोर्ट छोड़ने जा रहा था.

operation sindoor indian army soldier beaten up toll plaza meerut latest update
मेरठ में फौजी से मारपीट. (etv bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 18, 2025 at 7:44 AM IST

Updated : August 18, 2025 at 8:55 AM IST

मेरठः मेरठ के सरूरपुर थाना क्षेत्र में रविवार देर रात टोलकर्मियों ने एक फौजी के साथ मारपीट कर दी. आरोप है कि फौजी को टोल कर्मियों ने बेहरमी से पीटा. फ़ौजी को उसका चचेरा भाई दिल्ली एयरपोर्ट छोड़ने जा रहा था. फ़ौजी श्रीनगर ड्यूटी ज्वाइन करने जा रहा था. यह फौजी ऑपरेशन सिंदूर में भी शामिल रहा है.

क्या था मामलाः जानकारी के मुताबिक बीती देर रात को मेरठ के सरुरपुर थाना क्षेत्र में स्थित मेरठ करनाल हाइवे पर स्थित भूनी टोल प्लाजा पर टोल कर्मियों ने छुट्टियों के बाद वापस ड्यूटी पर जा रहे एक फ़ौजी को बेरहमी से पीट डाला. आरोप है कि फौजी को लोहे के पिलर से बांधकर जानलेवा हमला किया गया.

ऑपरेशन सिंदूर के बाद घर लौटा था फौजीः दरअसल जिले के गोटका गांव के रहने वाले कपिल ऑपरेशन सिंदूर के बाद कांवड़ यात्रा के लिए श्रीनगर से छुट्टी पर आए थे. रविवार रात को वह अपने चचेरे भाई शिवम के साथ दिल्ली के लिए जा रहे थे. कपिल की सोमवार सुबह में फ्लाइट थी. ऐसे में टोल पर पहुंचने पर कपिल ने आर्मी का आई कार्ड दिखाया औऱ जाने देने के लिए कहा, लेकिन वहां टोल कर्मियों की फ़ौजी कपिल से कहासुनी हो गई.

क्या है आरोपः फ़ौजी कपिल का आरोप है कि टोल कर्मियों ने उनका आई कार्ड छीन लिया उसके बाद मोबाइल भी ले लिया औऱ मारपीट की. ज़ब कपिल के चचेरे भाई शिवम ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो उससे भी मारपीट की गई, जिससे दोनों भाई गंभीर रूप घायल हो गए.

लोगों ने किया हंगामाः स्थानीय लोगों को भी ज़ब टोल कर्मियों के द्वारा किये गये बर्ताव की जानकारी हुई तो वहीं, ग्रामीणों की भीड़ वहां उमड़ आई. किसी ने पुलिस को भी फ़ोन कर दिया. इसके बाद टोल पर तैनात कर्मचारी भी पुलिस औऱ पब्लिक को आते देख वहां से भाग गए. इसके बाद गुस्साए लोगों ने वहां आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर ग्रामीणों के अलावा हिंदूवादी संगठन से जुड़े लोगों ने भी काफी देर तक हंगामा किया.

पुलिस ने तहरीर लेकर शुरू की जांचः मौके पर पहुंचे थाना प्रभारी अजय शुक्ला ने बताया कि पीड़ित पक्ष ने आरोपियों के खिलाफ तहरीर दे दी है. पुलिस ने घायल फ़ौजी औऱ उनके चचेरे भाई को सीएचसी में भर्ती करा दिया.

क्या बोली पुलिसः थाना प्रभारी अजय शुक्ला ने बताया कि फ़ौजी कपिल ने पुलिस को तहरीर दी है. इसके आधार पर पुलिस आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करेगी. एसपी देहात राकेश कुमार मिश्रा ने बताया कि इस पूरे मामले में शिकायत कर्ता की तरफ से तहरीर मिली है. पुलिस कार्रवाई कर रही है

एसपी देहात राकेश कुमार मिश्रा ने बताया कि भूनी टोल प्लाजा पर टोलकर्मियों द्वारा भारतीय सेना के जवान के साथ मारपीट की गई थी. इस मामले में पुलिस ने त्वरित एक्शन लिया. 4 आरोपी देर रात तक पकड़े जा चुके हैं बाकी अन्य आरोपियों की सीसीटीवी से पहचान की जा रही है. उन्हें जल्द गिरफ्तार किया जाएगा.



OPERATION SINDOOR SOLDIERMEERUT NEWSमेरठ न्यूज़ऑपरेशन सिंदूर फौजी मारपीटINDIAN ARMY SOLDIER BEATEN

