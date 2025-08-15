देहरादून: ऑपरेशन सिंदूर में अद्वितीय साहस और वीरता का परिचय देते हुए आतंकियों के ठिकानों और पाकिस्तानी सैन्य अड्डों को ध्वस्त करने के लिए देवभूमि उत्तराखंड के वीर सपूत एवं देहरादून निवासी ग्रुप कैप्टन कुणाल कालरा को वीर चक्र से सम्मानित किया गया है. सीएम धामी ने कैप्टन कुणाल कालरा को बधाई दी है. सीएम धामी ने लिखा कैप्टन कुणाल कालरा की इस उपलब्धि पर संपूर्ण उत्तराखंड को गर्व है.

बता दें आज देश 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है. इस मौके पर देश के शहीदों के साथ ही जांबाजों को याद किया जा रहा है. आज 79वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी ने देश की सेनाओं के साथ ही ऑपरेशन सिंदूर को याद किया. पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा-

हमारे वीर, जांबाज सैनिकों ने दुश्मनों को उनकी कल्पना से परे सजा दी है. 22 अप्रैल को पहलगाम में सीमा पार से आतंकियों ने आकर जिस प्रकार का कत्ल-ए-आम किया, धर्म पूछकर लोगों को मारा गया, पत्नी के सामने उसके पति को गोलियां मार दी गईं, बच्चों के सामने उनके पिता को मौत के घाट उतार दिया गया... पूरा हिंदुस्तान आक्रोश से भरा हुआ था, पूरा विश्व भी इस प्रकार के संहार से चौंक गया था. ऑपरेशन सिंदूर उसी आक्रोश की अभिव्यक्ति है. दुश्मन की धरती पर सैंकड़ों किमी. अंदर घुसकर आतंकी हेडक्वार्टर को मिट्टी में मिला दिया, आतंकी इमारतों को खंडहर बना दिया.

साथ ही ऑपरेशन सिंदूर में वीरता का परिचय देने वाले जांबाजों को केंद्र सरकार ने सम्मानित किया. नौ भारतीय वायु सेना के 9 अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए वीर चक्र से सम्मानित किया गया.

इन 9 अधिकारियों में वे जांबाज शामिल थे जिन्होंने पाकिस्तानी सैन्य अड्डों को ध्वस्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. उन्होंने पाकिस्तान के मुरीदके, बहावलपुर में निशाना साधा. साध ही आतंकवादी अड्डों को भी ध्वस्त किया.

वीर चक्र से सम्मानित अधिकारी

ग्रुप कैप्टन (जीपी) रणजीत सिंह सिद्धू मनीष अरोड़ा अनिमेष पाटनी कुणाल कालरा विंग कमांडर (डब्ल्यूजी सीडीआर) जॉय चंद्र स्क्वाड्रन लीडर (स्क्वाड्रन लीडर) सार्थक कुमार सिद्धांत सिंह रिजवान मलिक फ्लाइट लेफ्टिनेंट (एफएलटी एलटी) अर्शवीर सिंह

बता दें पहलगाम हमले बाद भारतीय सेनाओं ने आंतकवादियों की कमर तोड़ने और दुश्मन देश पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए 6 और 7 मई की रात ऑपरेशन सिन्दूर को लॉन्च किया. ऑपरेशन सिन्दूर के तहत भारतीय वायु सेना ने पीओके में आतंकी ठिकानों पर हमले किया. इसके साथ ही ऑपरेशन सिन्दूर के जरिये भारत ने पाकिस्तान को सबक सिखाया.