दुर्लभ बीमारी का ऑपरेशन: स्पाइनल कोड में आया गेप, गर्दन में 6 स्क्रू लगा की सर्जरी, अब मरीज स्वस्थ
जेएलएन अस्पताल में लकवे के शिकार और स्पाइनल कोड में गेप से पीड़ित मरीज का जटिल ऑपरेशन किया गया.
Published : October 7, 2025 at 5:08 PM IST
अजमेर: संभाग के सबसे बड़े जेएलएन अस्पताल के न्यूरोसर्जन विभाग ने पहली बार दुर्लभ बीमारी में लकवा ग्रस्त मरीज की सर्जरी करके उसे फिर से अपने पैरों पर खड़ा कर दिया है. दरअसल मरीज 6 साल पहले सड़क हादसे में घायल हुआ था. मरीज ने प्राइवेट अस्पताल में इलाज लिया. लेकिन धीरे-धीरे लकवे का शिकार हो गया. उसके हाथ-पैरों की मांसपेशियां भी कमजोर होने लगी थीं. मरीज के स्पाइनल कोड में गेप आने के साथ ही ट्यूब की तरह नस फूल गई थी, जिसको Syringomyelia कहते हैं. न्यूरोसर्जन विभाग के विभागाध्यक्ष डॉ सुनील आचार्य ने दावा किया है कि इस तरह ऑपरेशन राजस्थान में पहली बार हुआ है.
जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ अनिल सामरिया ने बताया कि अस्पताल के न्यूरो सर्जन विभाग में पहली बार दुर्लभ बीमारी का ऑपरेशन किया गया है. उन्होंने बताया कि 2019 में सड़क हादसे में डुमाडा गांव निवासी शिवजी गुर्जर गंभीर रूप से जख्मी हो गया था. निजी अस्पताल में मरीज का ऑपरेशन भी किया गया. इसके बाद मरीज को लकवे में कुछ सुधार आया, लेकिन कुछ समय बाद ही मरीज को दोबारा दोनों हाथ-पैरों और उंगलियों में लकवे की शिकायत होने लगी. हाथ-पैरों में अकड़न चालू हो गई. 33 वर्षीय मरीज 20 सितंबर को अस्पताल में भर्ती हुआ. 27 सितंबर को मरीज की सर्जरी की गई. डॉ सामरिया ने बताया कि इलाज के दौरान मरीज की जांच की गई जिसमें पाया गया कि मरीज की गर्दन की नस में पानी भर गया है. इस वजह से नस ट्यूब की तरफ फूल गई है. इस बीमारी को साइरिंगोमेंएलिया कहते हैं. मरीज की यह स्थिति पिछले ऑपरेशन के कारण हुई थी.
जटिल ऑपरेशन में मिली सफलता: न्यूरोसर्जन विभाग के विभाग अध्यक्ष डॉ सुनील आचार्य ने बताया कि मरीज की गर्दन के पीछे से चीरा लगाकर नस का ऑपरेशन करना था, जो काफी चुनौतीपूर्ण था. इससे मरीज की जान को भी खतरा था. उन्होंने बताया कि न्यूरोसर्जन विभाग की टीम के अलावा एनेस्थीसिया विभाग की चिकित्सा भी टीम का हिस्सा रहे. मरीज का ऑपरेशन किया गया, जिसमें मरीज की गर्दन में 6 स्क्रू लगाकर उसे फिक्स किया गया. साथ ही गर्दन की नस में पानी की गांठ में नली डाली गई. ऑपरेशन सफल रहा और इसके बाद मरीज के हाथ-पैरों की ताकत में सुधार आने लगा. वर्तमान में मरीज बिल्कुल स्वस्थ है और खतरे से बाहर है.
राजस्थान में पहला ऑपरेशन: डॉ सुनील आचार्य ने बताया कि मरीज के स्पाइनल कोड में एक तांत्रिक फूल गई थी, जिसमें पानी भर गया था. इस कारण उसे लकवे की शिकायत हुई और लगातार उसके हाथ-पैरों की मांसपेशियां कमजोर होती जा रही थी. रोग के बढ़ने पर मरीज की जान को भी खतरा था. डॉ आचार्य ने दावा किया कि राजस्थान में यह पहला ऑपरेशन अजमेर में हुआ है. मरीज के ऑपरेशन को 8 दिन हो चुके हैं.अब मरीज के हाथों की ताकत पूरी तरह से आ गई है. मरीज अब सामान्य रूप से चल फिर सकता है. एक माह के बाद मरीज की दोबारा से एमआरआई करवाई जाएगी. उन्होंने बताया कि प्राइवेट अस्पताल में इस ऑपरेशन का खर्च 7 से 8 लाख रुपए आता है. लेकिन जेएलएन अस्पताल में ऑपरेशन और उपचार निशुल्क किया गया.
हाथ हो गए थे लाचार: मरीज शिवजी गुर्जर ने बताया कि 2019 में उसकी बाइक से सड़क हादसा हो गया था. उस वक्त प्राइवेट में अस्पताल ऑपरेशन हुआ था. शुरुआत में तो ऑपरेशन से सुधार आया, लेकिन बाद में धीरे-धीरे शरीर में अकड़न आने लगी और दोनों हाथ लाचार होने लगे. मन में जीवन खत्म करने जैसे ख्याल आते थे. इसके बाद जेएलएन अस्पताल में डॉ सुनील आचार्य को दिखाया. एमआरआई जांच रिपोर्ट के आधार पर बताया गया कि ऑपरेशन काफी रिस्की है. पहले हाथों की ग्रिप तक नहीं बन पाती थी, लेकिन ऑपरेशन के बाद अब हाथों की ग्रिप बन रही है. शिवजी गुर्जर ने बताया कि उसके चार बच्चे हैं. 4 साल से वह बेरोजगार था. अब आत्मविश्वास बढ़ा है. मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं पहले जैसे अपना काम खुद कर पाऊंगा.