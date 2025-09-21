ETV Bharat / state

रांची में खत्म हो चुके कुड़मी आंदोलन का ट्रेन सेवाओं पर असर, 22 सितंबर से परिचालन सामान्य होने की संभावना

कुड़मी समाज द्वारा रेल रोको आंदोलन का असर रांची और आसपास के क्षेत्रों में अब भी देखा जा रहा है.

TRAIN SERVICES AFFECTED IN RANCHI
खत्म हो चुके आंदोलन का ट्रेन सेवाओं पर असर (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 21, 2025 at 6:46 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

रांची: कुड़मी समाज का 20 सितंबर से रेल रोको आंदोलन का असर राजधानी रांची और आसपास के क्षेत्रों में अभी भी महसूस किया जा सकता है. इस आंदोलन के कारण कई प्रमुख ट्रेनों को रद्द करना पड़ा है जबकि कुछ को वैकल्पिक मार्ग पर चलाया गया है हालांकि आंदोलन समाप्त हो गया है लेकिन इसके प्रभाव के कारण कुछ ट्रेनें अभी भी निर्धारित समय पर नहीं पहुंच पाई हैं.

रांची रेल मंडल के मुताबिक 22 सितंबर से अधिकांश ट्रेनें नियमित समय और मार्ग पर परिचालित होगी. रेल रोको आंदोलन और लिंक रैक रद्द होने की वजह से यात्रियों को कई प्रमुख ट्रेनों की अनुपस्थिति का सामना करना पड़ा, इनमें प्रमुख हैं:

रद्द की गई प्रमुख ट्रेनों की जानकारी

ट्रेन नंबरकहां से कहां तकगाड़ी का प्रकार
68085 टाटानागर - बरकाकाना मेमू पैसेंजर
12365पटना - रांची जनशताब्दी एक्सप्रेस
22349पटना - रांची वंदे भारत एक्सप्रेस
13304 रांची - धनबाद इंटरसिटी एक्सप्रेस
58034रांची - बोकारोस्टील सिटी पैसेंजर
12366 रांची - पटना जनशताब्दी एक्सप्रेस
22350रांची - पटनावंदे भारत एक्सप्रेस
13514 हटिया - असलसोल एक्सप्रेस

इन ट्रेनों के रद्द होने से यात्रियों को विशेष रूप से इलाज, जरूरी समेत निजी काम के लिए होने वाली यात्रा प्रभावित हुई है. यात्रियों ने कहा कि ऐसे आंदोलन आम लोगों के लिए भारी असुविधा पैदा करते हैं.

ट्रेन के प्रस्थान समय में बदलाव

रेल रोको आंदोलन और लिंक रेक के विलंब से कुछ ट्रेनों के प्रस्थान समय में परिवर्तन करना पड़ा है जो इस प्रकार हैं:-

  • 18624 हटिया - इस्लामपुर एक्सप्रेस, निर्धारित समय 19:10 बजे से बदलकर 21:00 बजे हटिया से प्रस्थान.
  • 17006 रक्सौल - हैदराबाद एक्सप्रेस, निर्धारित समय 3:15 बजे से बदलकर 13:15 बजे रक्सौल से प्रस्थान.

परिवर्तित मार्ग पर परिचालन

आंदोलन के दौरान कुछ ट्रेनों को अपने मूल मार्ग के बजाय वैकल्पिक मार्ग से चलाया गया है, जो इस प्रकार हैं.

  • 07051 चर्लपल्ली - रक्सौल स्पेशल, मूल मार्ग राउरकेला - रांची - झाझा - किउल के बजाय गोंदिया - नैनपुर - कछपुरा - जबलपुर - कटनी - मानिकपुर मार्ग से चली.
  • 17007 चर्लपल्ली - दरभंगा एक्सप्रेस, पहले वैकल्पिक मार्ग से चली थी लेकिन अब यह ट्रेन अपने मूल मार्ग राउरकेला - रांची - झाझा - किऊल से परिचालित होगी.

यात्रियों की असुविधा और रेल प्रशासन की प्रतिक्रिया

रेल रोको आंदोलन के कारण कई यात्री खासकर इलाज, नौकरी और अन्य जरूरी कार्यों के लिए प्रभावित हुए हैं. कई यात्रियों ने कहा कि आंदोलन के समय उन्हें वैकल्पिक मार्ग या अन्य परिवहन साधनों पर निर्भर रहना पड़ा. वही रेल प्रशासन ने बताया कि आंदोलन समाप्त हो चुका है और अधिकांश ट्रेनों का परिचालन अब सामान्य हो रहा है. 22 सितंबर से सभी ट्रेनें अपने निर्धारित समय और मार्ग पर परिचालित होगी.

रेल विभाग ने ट्रेन परिचालन सामान्य होने की बात कही

रेल मंडल के अधिकारियों ने यात्रियों से संयम बनाए रखने और किसी भी बदलाव या विलंब की सूचना के लिए रेल प्रशासन की आधिकारिक वेबसाइट और सूचना प्रणाली पर नजर रखने का आग्रह किया है. अधिकारियों का कहना है कि आगामी दिनों में ट्रेन परिचालन पूरी तरह से सामान्य हो जाएगा और यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा नहीं होगी.

आंदोलन खत्म लेकिन यात्री परेशान

कुड़मी समाज द्वारा आयोजित रेल रोको आंदोलन ने राजधानी रांची और आसपास के क्षेत्रों में यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए असुविधा पैदा की है हालांकि आंदोलन खथ्म हो चुका है लेकिन 20 सितंबर के प्रभाव अभी भी महसूस किए जा रहे हैं. रेल प्रशासन ने यातायात को सामान्य करने के लिए अतिरिक्त प्रयास किए हैं और 22 सितंबर से सभी ट्रेनें नियमित समय और मार्ग पर चलेंगी. यात्रियों और अधिकारियों दोनों की मानें तो इस तरह के आंदोलन, सीधे आम जनता को प्रभावित करते हैं इसलिए भविष्य में बेहतर योजना और वैकल्पिक प्रबंधन की आवश्यक है.

ये भी पढ़ें- झारखंड में ‘रेल टेका डहर छेका’ आंदोलन को लेकर अलर्ट मोड पर रांची रेल मंडल, यात्रियों की सुरक्षा के लिए बना प्लान एक्शन

20 घंटे तक पारसनाथ में पटरी को 'छेके' रहे आंदोलनकारी, डीसी से वार्ता के बाद आंदोलन स्थगित

प.बंगाल: कुड़मी आंदोलन, एसटी सूची में शामिल करने की मांग, पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प

For All Latest Updates

TAGGED:

KUDMI COMMUNITY PROTEST ENDSकुड़मी समाज का आंदोलन समाप्तट्रेनों के परिचालन से यात्री परेशानTRAIN SERVICES AFFECTED IN RANCHI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

धनबाद में भू-धंसान की त्रासदी: धरती फटी और पाताल में समा गए लोग! पुनर्वास के इंतजार में मौत से जंग लड़ रहीं बची जिंदगियां

संपत्ति जांच का खौफ! अपराधी और नक्सली आत्मसमर्पण की फिराक में, पुलिस ने कई को लिया है रडार पर

तीन पहिया गाड़ी चलाने के लिए भी चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस, ई-रिक्शा का भी होना चाहिए रजिस्ट्रेशन

बेटियों के लिए प्रेरणा बनीं अर्जुन अवार्डी अलका तोमर, देश की महिला पहलवानों को दी नई दिशा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.