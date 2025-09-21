ETV Bharat / state

रांची में खत्म हो चुके कुड़मी आंदोलन का ट्रेन सेवाओं पर असर, 22 सितंबर से परिचालन सामान्य होने की संभावना

खत्म हो चुके आंदोलन का ट्रेन सेवाओं पर असर ( Etv Bharat )

रेल रोको आंदोलन और लिंक रेक के विलंब से कुछ ट्रेनों के प्रस्थान समय में परिवर्तन करना पड़ा है जो इस प्रकार हैं:-

इन ट्रेनों के रद्द होने से यात्रियों को विशेष रूप से इलाज, जरूरी समेत निजी काम के लिए होने वाली यात्रा प्रभावित हुई है. यात्रियों ने कहा कि ऐसे आंदोलन आम लोगों के लिए भारी असुविधा पैदा करते हैं.

रांची रेल मंडल के मुताबिक 22 सितंबर से अधिकांश ट्रेनें नियमित समय और मार्ग पर परिचालित होगी. रेल रोको आंदोलन और लिंक रैक रद्द होने की वजह से यात्रियों को कई प्रमुख ट्रेनों की अनुपस्थिति का सामना करना पड़ा, इनमें प्रमुख हैं:

रांची : कुड़मी समाज का 20 सितंबर से रेल रोको आंदोलन का असर राजधानी रांची और आसपास के क्षेत्रों में अभी भी महसूस किया जा सकता है. इस आंदोलन के कारण कई प्रमुख ट्रेनों को रद्द करना पड़ा है जबकि कुछ को वैकल्पिक मार्ग पर चलाया गया है हालांकि आंदोलन समाप्त हो गया है लेकिन इसके प्रभाव के कारण कुछ ट्रेनें अभी भी निर्धारित समय पर नहीं पहुंच पाई हैं.

आंदोलन के दौरान कुछ ट्रेनों को अपने मूल मार्ग के बजाय वैकल्पिक मार्ग से चलाया गया है, जो इस प्रकार हैं.

07051 चर्लपल्ली - रक्सौल स्पेशल, मूल मार्ग राउरकेला - रांची - झाझा - किउल के बजाय गोंदिया - नैनपुर - कछपुरा - जबलपुर - कटनी - मानिकपुर मार्ग से चली.

17007 चर्लपल्ली - दरभंगा एक्सप्रेस, पहले वैकल्पिक मार्ग से चली थी लेकिन अब यह ट्रेन अपने मूल मार्ग राउरकेला - रांची - झाझा - किऊल से परिचालित होगी.

यात्रियों की असुविधा और रेल प्रशासन की प्रतिक्रिया

रेल रोको आंदोलन के कारण कई यात्री खासकर इलाज, नौकरी और अन्य जरूरी कार्यों के लिए प्रभावित हुए हैं. कई यात्रियों ने कहा कि आंदोलन के समय उन्हें वैकल्पिक मार्ग या अन्य परिवहन साधनों पर निर्भर रहना पड़ा. वही रेल प्रशासन ने बताया कि आंदोलन समाप्त हो चुका है और अधिकांश ट्रेनों का परिचालन अब सामान्य हो रहा है. 22 सितंबर से सभी ट्रेनें अपने निर्धारित समय और मार्ग पर परिचालित होगी.

रेल विभाग ने ट्रेन परिचालन सामान्य होने की बात कही

रेल मंडल के अधिकारियों ने यात्रियों से संयम बनाए रखने और किसी भी बदलाव या विलंब की सूचना के लिए रेल प्रशासन की आधिकारिक वेबसाइट और सूचना प्रणाली पर नजर रखने का आग्रह किया है. अधिकारियों का कहना है कि आगामी दिनों में ट्रेन परिचालन पूरी तरह से सामान्य हो जाएगा और यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा नहीं होगी.

आंदोलन खत्म लेकिन यात्री परेशान

कुड़मी समाज द्वारा आयोजित रेल रोको आंदोलन ने राजधानी रांची और आसपास के क्षेत्रों में यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए असुविधा पैदा की है हालांकि आंदोलन खथ्म हो चुका है लेकिन 20 सितंबर के प्रभाव अभी भी महसूस किए जा रहे हैं. रेल प्रशासन ने यातायात को सामान्य करने के लिए अतिरिक्त प्रयास किए हैं और 22 सितंबर से सभी ट्रेनें नियमित समय और मार्ग पर चलेंगी. यात्रियों और अधिकारियों दोनों की मानें तो इस तरह के आंदोलन, सीधे आम जनता को प्रभावित करते हैं इसलिए भविष्य में बेहतर योजना और वैकल्पिक प्रबंधन की आवश्यक है.

