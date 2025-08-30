ETV Bharat / state

नशे के खिलाफ ऑपरेशन निश्चय, प्लानिंग के साथ 273 ठिकानों पर दबिश

रायपुर संभाग में नशे के खिलाफ ऑपरेशन निश्चय अभियान चलाया गया.जिसमें 273 ठिकानों पर एक साथ कार्रवाई की गई.

Operation Nishchay
नशे के खिलाफ ऑपरेशन निश्चय (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 30, 2025 at 1:44 PM IST

रायपुर : नशे के खिलाफ छेड़े गए विशेष अभियान ऑपरेशन निश्चय के तहत बलौदाबाजार जिले में गुरुवार सुबह तड़के अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की गई. 44 स्थानों पर एक साथ दबिश दी गई, जिसमें 27 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और 10 लोगों पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई. इस पूरे अभियान का नेतृत्व रायपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक अमरेश मिश्रा कर रहे थे, जबकि बलौदाबाजार-भाटापारा जिले में पुलिस अधीक्षक भावना गुप्ता की देखरेख में 300 से अधिक पुलिसकर्मियों की 18 टीमें गठित की गईं.



क्या है ऑपरेशन निश्चय (NISCHAY)?
N- नारकोटिक्स
I-इन्वेस्टीगेशन
S-सप्रेशन
C-कंट्रोल
H- हॉल्ट
A-एक्शन
Y- यूथ


2 दिन पहले प्लानिंग, 24 घंटे रेकी,फिर छापेमारी : इस कार्रवाई की कमान बलौदाबाजार जिले की पुलिस अधीक्षक भावना गुप्ता के हाथों में थी. उन्होंने ETV भारत से विशेष बातचीत की.ETV भारत से विशेष बातचीत में उन्होंने बताया कि पूरे अभियान का नेतृत्व रायपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक अमरेश मिश्रा कर रहे थे. ऑपरेशन निश्चय का मकसद सिर्फ गिरफ्तारी करना नहीं था, बल्कि पूरे नेटवर्क को ध्वस्त करना है. इस अभियान से उन सभी ठिकानों की पहचान हो गई है जहां से नशा कारोबार चलता था.आगे भी इस तरह की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी.

नशे के खिलाफ ऑपरेशन निश्चय, प्लानिंग के साथ 273 ठिकानों पर दबिश (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

बलौदाबाजार जिले में लंबे समय से नशे के नेटवर्क की गुप्त निगरानी की जा रही थी. गुरुवार सुबह 4 बजे सभी टीमें एक साथ निकलीं और 44 ठिकानों पर ताबड़तोड़ दबिश दी गई.कार्रवाई के दौरान किसी को भागने का मौका तक नहीं मिला. 27 आरोपियों को पकड़ा गया और उनके खिलाफ एनडीपीएस, आबकारी एवं आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है- भावना गुप्ता,एसपी



पुलिस का गुप्त प्लान : एसपी भावना गुप्ता ने बताया कि ये पूरा ऑपरेशन बेहद गोपनीय रखा गया. छापेमारी की योजना कई दिनों से बन रही थी.बुधवार देर रात अधिकारियों को बुलाकर अंतिम रणनीति साझा की गई. गुरुवार सुबह 3:45 बजे अंतिम ब्रीफिंग दी गई और ठीक 4 बजे सभी टीमें दबिश के लिए रवाना हुईं.
इस अभियान में जिले के 300 से ज्यादा पुलिसकर्मी और 18 विशेष टीमें शामिल थीं.

Operation Nishchay against drugs
नशे के खिलाफ ऑपरेशन निश्चय (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
क्या-क्या बरामद हुआ?34 किलो गांजा13.06 ग्राम हेरोइन842 ट्रामाडोल कैप्सूल100 नाइट्रो टेबलेट90 इंजेक्शन70.4 लीटर देशी व महुआ शराबकई धारदार हथियाररायपुर रेंज में नशे के खिलाफ सबसे बड़ी कार्रवाई : रायपुर रेंज पुलिस ने नशे के कारोबारियों के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा अभियान छेड़ा गया. "ऑपरेशन निश्चय" नामक इस अभियान को अंजाम देने के लिए बीते 24 घंटों तक बेहद गोपनीय तरीके से तैयारी की गई. पुलिस ने नशा सप्लाई करने वालों की गुप्त रेकी की और गुरुवार तड़के 3:45 बजे अंतिम ब्रीफिंग के बाद, ठीक सुबह 4 बजे 143 टीमों ने रायपुर, धमतरी, बलौदाबाजार-भाटापारा, महासमुंद और गरियाबंद जिलों में एक साथ दबिश दी.इस दौरान 250 से अधिक स्थानों पर छापेमारी हुई और पुलिस को नशे के नेटवर्क की जमीनी हकीकत का बड़ा सुराग मिला.ऑपरेशन की खासियत : पूरी योजना बेहद गोपनीय रखी गई. छापेमारी से पहले तक टीम को लोकेशन की जानकारी नहीं दी गई.
143 पुलिस टीम, 1600 से अधिक पुलिसकर्मी शामिल
250+ ठिकानों पर एक साथ कार्रवाई
100 से अधिक आरोपियों की गिरफ्तारी
31 फरार आरोपियों पर वारंट तामील
140 के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई
31 संदिग्धों को नशा मुक्ति की शपथ दिलाई गई


किसी भी कीमत पर नशा बर्दाश्त नहीं : बलौदाबाजार एसपी भावना गुप्ता ने कहा कि नशे के कारोबार को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.जिले के हर थाना क्षेत्र को निर्देश दिए गए हैं कि इस तरह की गतिविधियों पर सख्त कार्रवाई करें. आम जनता से भी अपील है कि यदि कहीं भी नशे का कारोबार दिखे तो पुलिस को तुरंत सूचना दें. आपका एक कदम समाज को नशा मुक्त बना सकता है.

सबसे ज्यादा गिरफ्तारी बलौदाबाजार जिले में हुई . 27 आरोपी पकड़े गए इस जिले में पुलिस की कार्रवाई सबसे ज्यादा असरदार साबित हुई. 44 ठिकानों पर दबिश दी गई. 27 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया.10 लोगों पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई.

रायपुर में पुलिस ने सबसे पहले मोर्चा संभाला. 70 जगहों पर छापेमारी की गई. कुल 24 आरोपी गिरफ्तार हुए. इनमें 10 आरोपी एनडीपीएस एक्ट, 6 आबकारी एक्ट, और 8 आर्म्स एक्ट के तहत पकड़े गए. इसके अलावा 4 संदिग्धों को भी हिरासत में लिया गया.

धमतरी : धमतरी में पुलिस ने नशाखोरी पर सीधा प्रहार किया. 43 जगह दबिश दी गई. 16 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया.इनमें 12 एनडीपीएस एक्ट, 3 आबकारी एक्ट, और 1 आर्म्स एक्ट के तहत आरोपी शामिल हैं. 31 संदिग्धों को मौके पर नशामुक्ति की शपथ दिलाई गई.

महासमुंद: महासमुंद में पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए 61 ठिकानों पर छापेमारी की. 22 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया. इनमें 17 एनडीपीएस एक्ट, और 5 आबकारी एक्ट के आरोपी शामिल हैं.

गरियाबंद: गरियाबंद में 55 जगहों पर दबिश दी गई. 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया.इनमें 7 एनडीपीएस, 3 आबकारी, और 1 आर्म्स एक्ट का आरोपी है.

