म्यूल अकाउंट्स पर साइबर फ्रॉड करने वाले ठगों पर पुलिस ने कसा शिकंजा, करोड़ों की पकड़ी ठगी

ऑपरेशन साइबर संग्राम के तहत संदिग्ध बैंक अकाउंट व फर्जी सिम विक्रेताओं के खिलाफ कार्रवाई की गई है.

साइबर फ्रॉड करने वाले ठग
साइबर फ्रॉड करने वाले ठग (ETV Bharat Alwar)
Published : October 2, 2025 at 5:27 PM IST

Updated : October 2, 2025 at 5:34 PM IST

अलवर : मेवात में साइबर अपराधों पर नकेल कसने के लिए अलवर पुलिस की ओर से शुरू किए गए ऑपरेशन साइबर संग्राम में पुलिस ने कमीशन पर खाते लेकर ठगी की घटनाओं को अंजाम देने वाले 100 से अधिक अपराधियों को गिरफ्तार किया है. इस ऑपरेशन के तहत पुलिस ने अब तक 7 हजार से अधिक म्यूल अकाउंट्स की पहचान कर 4 हजार 337 संदिग्ध बैंक खातों पर कार्रवाई कर करोड़ों रुपए के साइबर फ्रॉड का खुलासा किया है. पुलिस ने साइबर अपराध में संलिप्त लोगों के खिलाफ 51 मुकदमें दर्ज किए. इनमें 6 मामले फर्जी सिम बेचने वाले अपराधी भी शामिल हैं.

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शरण गोपीनाथ कांबले ने बताया कि गत एक सितंबर से 30 सितंबर तक ऑपरेशन साइबर संग्राम के तहत संदिग्ध बैंक अकाउंट व फर्जी सिम विक्रेताओं के खिलाफ कार्रवाई की गई है. इनमें 51 एफआइआर दर्ज की गई हैं, जिसमें 6 मामले फर्जी सिम विक्रेता, 30 मुकदमे संदिग्ध बैंक खाते व अन्य प्रकरण आईटी एक्ट में दर्ज किए गए हैं. इन मामलों में कार्रवाई कर 115 से ज्यादा अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है. उन्होंने बताया कि पुलिस को 7 हजार संदिग्ध बैंक खातों का डेटा मिला था. इनमें 4 हजार 337 म्यूल अकाउंट पर कार्रवाई की. इनमें कई ऐसे भी संदिग्ध बैंक खाते हैं, जिनमें अन्य स्थानों से भी कार्रवाई होना पाया गया है.

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शरण गोपीनाथ कांबले (ETV Bharat Alwar)

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शरण गोपीनाथ कांबले ने बताया कि पुलिस की ओर से म्यूल अकाउंट के दर्ज खातों की जांच करने पर एक हजार करोड़ से ज्यादा ठगी की राशि का लेन देन पाया गया है. इनमें कुछ ऐसे खाते हैं, जिन पर करीब 200 करोड़ रुपए की ठगी की गई है और इनकी पुलिस में एफआइआर दर्ज है. इन म्यूल अकाउंट में बहुत बड़ी राशि का ऐसा भी लेनदेन पकड़ा गया है, जिसकी अभी पुलिस में शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है, लेकिन यह राशि साइबर फ्रॉड की होने का संदेह है. इस राशि में कई फर्जी कंपनी बनाकर राशि को म्यूल अकाउंट में भेजना भी पाया गया है. ऐसे मामलों में पुलिस की ओर से अनुसंधान किया जा रहा है.

कमीशन के आधार पर बेचे जाते हैं फर्जी खाते : ये म्यूल अकाउंट विभिन्न प्लेटफॉर्म को कमीशन के आधार पर बेचा जाता है. इन संदिग्ध खातों का उपयोग स्कैम फंड, बेटिंग, गेमिंग, यूएसडीटी इनवेस्टमेंट के नाम पर लोगों से पैसा लेकर इन फर्जी खातों में डाला जाता है. पुलिस की ओर से ऐसे संदिग्ध बैंक खातों की जांच की जा रही कि इनका पैसा कहां जा रहा है. उन्होंने बताया कि साइबर ठगों की ओर से उपयोग में लाए जाने वाले म्यूल अकाउंट कुछ लोगों को जागरूकता की कमी के चलते लालच देकर खरीद लिए जाते हैं. कुछ लोगों को फ्रॉड में करंट बैंक खातों को काम में लिए जाने की जानकारी होने के बाद भी कमीशन लेकर ठगों को बेच दिया जाता है. कुछ ऐसे भी ठग हैं जो लोगों को पैसे देकर उनके नाम से करंट अकाउंट खुलवा कर साइबर फ्रॉड के काम लेते हैं.

यह होते हैं म्यूल अकाउंट : एएसपी कांबले ने बताया कि म्यूल अकाउंट वे बैंक खाते होते हैं, जिन्हें अपराधी अपने नेटवर्क के जरिए या तो फर्जी नामों से खोलते हैं या फिर गरीब और अनजान लोगों को पैसे का लालच देकर उनके नाम से खुलवाते हैं. इन खातों का इस्तेमाल ठगी के पैसे को इधर-उधर करने में किया जाता है. ठग आमतौर पर ऐसे करंट अकाउंट्स का इस्तेमाल करते हैं, जिससे बड़े पैमाने पर रकम का लेन-देन किया जा सके. एएसपी ने बताया कि पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि म्यूल अकाउंट्स में ज्यादातर खाते ट्रांसपोर्ट, एग्रीकल्चर, फूड और फुटवियर आदि नामों से खोले गए हैं. करंट बैंक अकाउंट में बड़े ट्रांजेक्शन आसानी से होते हैं. ठगों की ओर से इन खातों में करोड़ों रुपए की ठगी की रकम का लेनदेने किया जाता है.

गिरफ्तारियां और आगे की कार्रवाई : एएसपी कांबले ने बताया कि अलवर पुलिस ने साइबर ठगों के खिलाफ की गई कार्रवाई में अब तक 115 से ज्यादा साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है. इनमें कई लोग संगठित गिरोहों से जुड़े पाए गए हैं, जो देश के अलग-अलग राज्यों से ऑपरेट कर रहे थे. पुलिस ने उनके कब्जे से बड़ी मात्रा में डिजिटल उपकरण, मोबाइल, सिम कार्ड, बैंक पासबुक और एटीएम कार्ड बरामद किए हैं.

