अलवर: जिले में साइबर ठगी के खिलाफ चल रहे ऑपरेशन साइबर संग्राम के तहत अलवर पुलिस ने सोमवार को 6 युवकों को हिरासत में लिया. हिरासत में लिए गए सभी आरोपी बैंक खाते खरीदने, बेचने व कमीशन पर रकम निकलवाकर साइबर फ्रॉड करते थे. इन आरोपियों के खिलाफ साइबर पोर्टल पर 85 लाख रुपए की साइबर ठगी की शिकायत मिली थी. पुलिस ने सभी आरोपियों को अलवर में सूनसान जगह पर संदिग्ध हालत में खड़ी बोलेरो से गिरफ़्तार किया. फिलहाल पुलिस गिरफ्तार शातिर युवकों से पूछताछ कर रही है, जिसमें बड़े खुलासे होने की उम्मीद है.

अलवर पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी ने बताया कि डीएसटी प्रभारी को मिली साइबर फ्रॉड की सूचना पर वैशाली नगर थाना के हेड कांस्टेबल मुकेश को मय टीम जे.एस. फोरव्हील कम्पनी के जगह पर भेजा गया. टीम को वहां एक सफेद रंग की बोलरो में ड्राइवर सहित 6 लोग बैठे मिले. पुलिस की ओर से उनके फोन की जांच की गई, जिसमें संदिग्ध डिटेल मिली.

इस पर पुलिस टीम सभी 6 लोगों को थाने लेकर आई और उनके पास मिले मोबाइल नम्बरों, खाता नम्बरों को साइबर पोर्टल पर चेक किया, जिसमें उनके नम्बरों पर करीब 85 लाख रुपए का फ्रॉड करने की अलग- अलग शिकायत दर्ज मिली. साथ ही पुलिस को आरोपियों से एक चेक बुक, 2 एटीएम कार्ड व 2 बैंक पास बुक व 7 मोबाइल फोन मिले. पूछताछ में आरोपियों ने साइबर फ्रॉड के लिए बैंक खाते खरीदना, बेचना व खातों की डिटेल्स साइबर फ्रॉड करने वालों को बेचकर एटीएम कार्ड व ऑनलाइन कमीशन पर रकम निकलवाकर देना स्वीकार किया. इस पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर ठगी करने वाले 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया.

पुलिस अधीक्षक चौधरी ने बताया कि साइबर फ्रॉड करने के आरोप में अकबरपुर निवासी शाहरूख, नूंह मेवात निवासी शाहरूख, डीग निवासी कुर्बान अली, दाउद खां, रहीस खां व जुमरत को गिरफ़्तार किया गया है. आरोपियों से पूछताछ की जा रही है, जिनमें साइबर ठगी के कई और मामलों के खुलासा होने की संभावना है. उन्होंने बताया कि अलवर जिले में साइबर ठगी की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए पुलिस की ओर से साइबर ठगों के खिलाफ साइबर संग्राम अभियान के तहत लगातार कार्रवाई की जा रही है.