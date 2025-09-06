अलवर पुलिस ने एक माह में 46 लाख से ज्यादा की फ्रॉड राशि करवाई होल्ड, 34 ठग गिरफ्तार

ETV Bharat / state

अलवर : जिले में साइबर अपराध पर अंकुश लगाने के लिए अलवर पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी की ओर से शुरू किए गए 'ऑपरेशन साइबर संग्राम' के तहत पुलिस ने एक माह में ठगी के 66 प्रकरण दर्ज किए. साथ ही 46 लाख 42 हजार 627 रुपए की राशि होल्ड करवाई गई. वहीं, 7 परिवादियों के खाते में 2 लाख 28 हजार 550 रुपए की राशि भी रिफंड कराई गई.

पुलिस अधीक्षक चौधरी ने बताया कि जिले में साइबर संग्राम अभियान 1 अगस्त से शुरू किया गया था. अभियान के तहत एक माह में पीड़ित व्यक्तियों की 46 लाख रुपए से ज्यादा की राशि होल्ड करा ठगों से बचाई गई. वहीं, महाराष्ट्र व मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के राज्यों की पुलिस को 5 शातिर साइबर ठगों को सौंपा गया. अलवर में बैठे साइबर ठग देश के किसी भी कोने में लोगों को अपना शिकार बना लेते हैं. ऐसे साइबर ठगों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है.

उन्होंने बताया कि एक माह में समन्वय पोर्टल पर साइबर अपराधियों पर कार्रवाई करते हुए 66 प्रकरणों में 103 अपराधियों को चिह्नित किया गया है. सभी शातिर ठगों की जानकारी पोर्टल पर अपलोड की गई. साथ ही साइबर ठगी की वारदात में शामिल 171 साइबर आरोपियों के वारंट नोटिस भौतिक सत्यापन के लिए अन्य जिलों व राज्यों में भी भेजे गए हैं.