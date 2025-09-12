ETV Bharat / state

अश्लील वीडियो दिखाकर युवकों से ठगी, सोशल मीडिया का 'शातिर' ठग गिरफ्तार

अलवर का साइबर क्राइम थाना ( ETV Bharat Alwar )

अलवर: जिले में 'ऑपरेशन साइबर संग्राम' के तहत वैशाली नगर थाना पुलिस ने एक शातिर ठग को गिरफ्तार किया है. आरोपी ठग विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अलग-अलग महिलाओं के नाम से अकाउंट बनाकर युवकों से दोस्ती करता था और वीडियो कॉल के जरिए उन्हें अपना शिकार बनाता था. मौके से आरोपी के पास से करीब 30 हजार रुपए व मोटरसाइकिल मिले, जिसे जब्त किया गया. एडिशनल एसपी ने बताया कि प्रकरण में अनुसंधान किया जा रहा है. एडिशनल एसपी शरण गोपीनाथ कांबले ने बताया कि मुखबिर के जरिए वैशाली नगर थाना पुलिस को सूचना मिली कि थाना क्षेत्र अंतर्गत एक संदिग्ध व्यक्ति खड़ा है. इस सूचना पर टीम मौके पर पहुंची, तो व्यक्ति पुलिस को देख मोटरसाइकिल स्टार्ट कर भागने लगा. इस पर पुलिस ने युवक को पकड़कर जानकारी ली. पुलिस ने युवक का मोबाइल चेक किया, जिसमें अश्लील वीडियो एवं वॉट्सएप पर रिकॉर्ड की गई लोगों की वीडियो मिली. जिससे पूछताछ करने पर पता चला कि वह लोगों से ठगी कर रहा था. इस पर टीम ने मौके से युवक को गिरफ्तार किया और थाने लेकर पहुंची. एडिशनल एसपी शरण गोपीनाथ कांबले (ETV Bharat Alwar)