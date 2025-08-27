ETV Bharat / state

जशपुर में ऑपरेशन अंकुश, व्यापारियों से करीब 39 लाख की ठगी का आरोपी झारखंड से गिरफ्तार - OPERATION ANKUSH JASHPUR

चावल और मक्का के व्यापारियों से सौदा कर ठगी की थी. आरोपी झारखंड के गुमला से पकड़ा गया.

Operation Ankush Jashpur
व्यापारियों से करीब 39 लाख की ठगी का आरोपी गिरफ्तार (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 27, 2025 at 8:34 PM IST

जशपुर: जिले की पुलिस ने ठगी के मामलों में बड़ी कार्रवाई की है. ऑपरेशन अंकुश के तहत पुलिस ने पत्थलगांव और सन्ना क्षेत्र के व्यापारियों से करीब 39 लाख की ठगी के 2 अलग-अलग मामलों में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है.

25 साल का है आरोपी: ठगी करने वाले आरोपी का नाम अंशु उर्फ रोहित अग्रवाल है जो महज 25 साल का है. वह घाटो बगीचा पालको रोड, गुमला (झारखंड) का रहने वाला है. आरोपी लंबे समय से फरार था और पुलिस उसकी लगातार तलाश कर रही थी.

व्यापारियों से करीब 39 लाख की ठगी का आरोपी गिरफ्तार (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

अच्छे सौदे का लालच दिया: पुलिस ने बताया कि, पहला मामला थाना पत्थलगांव से जुड़ा है. यहां मक्का का अच्छा दाम दिलाने का लालच देकर एक व्यापारी से सौदा किया गया. व्यापारी से 160 टन मक्का खरीदा गया, लेकिन उसके एवज में मिलने वाली 38 लाख रुपये की राशि आरोपी गिरोह ने नहीं दी. इस तरह व्यापारी का पूरा माल ही हड़प लिया गया.

दूसरा मामला भी ऐसा ही: ASP अनिल कुमार सोनी ने बताया कि मामला सन्ना इलाके का है. 14 जून 2025 को सन्ना निवासी किराना व्यापारी संतकुमार यादव ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. बताया कि, उसके परिचित मिथलेश साहू ने फोन पर चावल के व्यापार को लेकर बात की. इस दौरान उसने गुमला निवासी अंशु अग्रवाल को चावल व्यापारी बताकर उससे बात करवाई.

पैसा लिया, माल नहीं भेजा: दोनों ने सौदा तय किया और आरोपी अंशु अग्रवाल ने व्यापारी को पेमेंट करने के लिए एक क्यूआर कोड भेज दिया. व्यापारी ने अपने साले के साथ मिलकर दो किस्त में 30 हजार और 50 हजार रुपये भेजे. कुल 80 हजार रुपये ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिए, लेकिन इसके बाद भी अंशु ने चावल नहीं भेजा. इस तरह व्यापारी ठगी का शिकार हो गया.

एक आरोपी पहले गिरफ्तार: इन केस में पहले आरोपी मिथलेश साहू को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. लेकिन मुख्य आरोपी अंशु अग्रवाल घटना के बाद से ही फरार चल रहा था. उसकी तलाश में लगातार पुलिस की टीमें लगी हुई थीं. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जशपुर शशि मोहन सिंह के निर्देश पर एक विशेष टीम गठित की गई थी.

हमारी टीम को आरोपी की लोकेशन गुमला (झारखंड) में होने की जानकारी मिली. पुलिस टीम ने गुमला जिले के घाटो बगीचा, पालको रोड इलाके में घेराबंदी कर आरोपी अंशु अग्रवाल को दबोच लिया- अनिल कुमार सोनी, ASP जशपुर

एसएसपी शशि मोहन सिंह ने बताया कि ऑपरेशन अंकुश के तहत पुलिस लगातार फरार आरोपियों को चिन्हित कर कार्रवाई कर रही है और यह अभियान आगे भी जारी रहेगा. पुलिस ने आरोपी अंशु के कब्जे से मोबाइल भी जब्त कर लिया है.

TAGGED:

FROUD WITH TRADERSOPERATION ANKUSHजशपुर पुलिसव्यापारियों से ठगीOPERATION ANKUSH JASHPUR

ख़ास ख़बरें

अबूझमाड़ में लाल पानी का खतरा, ग्रामीणों का जीवन हो रहा तबाह, ईटीवी भारत की ग्राउंड रिपोर्ट

रायपुर के भवनों और मैदानों का स्वतंत्रता संग्राम से रहा है नाता, आंदोलनकारियों की आवाज से लेकर अंग्रेजों के जुल्म की देते हैं गवाही

सिद्धखोल जलप्रपात का सौंदर्य, बारिश में स्वर्ग सा कराता है अनुभव, वीकेंड के दिनों में बेस्ट डेस्टिनेशन

ग्राउंड रिपोर्ट: बस्तर में मलेरिया, नक्सल प्रभावित कोलेंग में 40 दिन में 100 मरीज, दवाओं का टोटा

