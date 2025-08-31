गरियाबंद: एरिया डोमिनेशन और सर्चिंग पर निकली सीआरपीएफ की टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है. जवानों ने भालूडिग्गी के जंगल में माओवादियों का डंप सामान बरामद किया. जवानों को मुखबिर से खुफिया सूचना मिली थी कि मैनपुर थाना इलाके के भालूडिग्गी के जंगल में नक्सलियों का सामान छिपाकर रखा गया है. सूचना की पुष्टि होने के बाद सीआरपीएफ की 65वीं बटालियन के जवान भालूडिग्गी जंगल के लिए रवाना हुए.

माओवादियों का सामान बरामद: सर्चिंग के दौरान कुल्हड़ीघाट और बिंद्रानवागढ़ के पास जब फोर्स पहुंची तो वहां पर भारी मात्रा में माओवादियों का सामान छिपाकर रखा मिला. बरामद किए गए सामानों में सिलाई मशीन, पिट्ठू बैग, जूते और तिरपाल जैसे सामान शामिल है. बरामद सामानों की सूची में दवाएं और राशन का सामान भी शामिल है.

माओवादियों का डंप सामान सीआरपीएफ ने किया नष्ट (ETV Bharat)

सीआरपीएफ जवानों ने बरामद सामानों को एक जगह जमा कर उसे नष्ट कर दिया. फोर्स की कोशिश है कि माओवादियों की सप्लाई लाइन को तोड़ा जाए. जिले में लगातार चल रहे एंटी नक्सल ऑपरेशन के चलते नक्सली संगठन बैकफुट पर है. जिला प्रशासन की कोशिश है कि 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद का खात्मा कर दिया जाए. शासन की ओर से भी पुलिस को सख्त निर्देश हैं कि नक्सल विरोधी अभियान में कहीं कोई ढिलाई नहीं बरती जाए.

सीआरपीएफ की 65वीं बटालियन: नक्सल विरोधी अभियान में शामिल सीआरपीएफ के जवान लगातार एंटी नक्सल ऑपरेशन को तेज करते जा रहे हैं. लंबे वक्त से गरियाबंद के भालूडिग्गी जंगल में माओवादियों की मौजूदगी की खबर सामने आती रही है.

माओवादियों की मौजूदगी: इतने बड़े पैमाने पर माओवादियों का सामान मिलने के बाद ये शक जताया जा रहा है कि बड़ी संख्या में अभी भी माओवादी जंगल में मौजूद हैं. माओवादियों का डंप सामान मिलने के बाद इलाके में सघन सर्चिंग अभियान तेज कर दिया गया है.

31 मार्च 2026 नक्सलवाद के खात्मे की डेडलाइन: केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह और डिप्टी सीएम विजय शर्मा भी कह चुके हैं कि 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद को खत्म कर दिया जाएगा.