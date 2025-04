ETV Bharat / state

जशपुर में ऑपरेशन आघात का बड़ा असर, PIT NDPS Act के तहत गांजा तस्कर जगदीश वैष्णव को जेल - OPERATION AAGHAAT IN JASHPUR

Published : April 23, 2025 at 5:05 PM IST

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

जगदीश वैष्णव पर तीन बार कई धाराओं में कार्रवाई हो चुकी है. उसकी गतिविधियां लगातार समाज में नकारात्मक असर डाल रही थीं. ऐसे में PIT NDPS Act के तहत उस पर एक्शन जरूरी था.- शशि मोहन सिंह, एसपी, जशपुर

क्या है PIT NDPS Act?: PIT NDPS Act 1988 (Prevention of Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act) उन अपराधियों पर लगाया जाता है जो बार-बार मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त रहते हैं. इस एक्ट के तहत आरोपी को बिना नियमित सुनवाई के भी न्यायिक हिरासत में भेजा जा सकता है और उसे जल्दी जमानत नहीं मिलती. यह कानून समाज को नशे के सौदागरों से सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से बनाया गया है.

यदि किसी को गांजा तस्करी या इसके कारोबार की जानकारी हो तो आगे आकर सूचना दें. जिम्मेदार नागरिक का फर्ज निभाएं- शशि मोहन सिंह, एसपी, जशपुर

गांजा तस्कर हीराधार यादव पर हो चुकी है कार्रवाई : इससे पहले जशपुर पुलिस ने SAFEMA कोर्ट मुंबई के माध्यम से बड़े गांजा तस्कर हीराधार यादव की करोड़ों रुपये की अवैध संपत्ति को फ्रीज किया था. पुलिस मादक पदार्थों की तस्करी पर नकेल कसने के लिए प्रतिबद्ध है.