जयपुर: सवाई मानसिंह स्टेडियम में चार दिवसीय ओपन अंडर-19 फुटबॉल फाउंडेशन कप का शनिवार को आगाज हुआ. ऑल स्पोर्ट्स फाउंडेशन, जयपुर के तत्वावधान में आयोजित 7x7 नॉकआउट प्रतियोगिता में जयपुर, अलवर, भरतपुर और उदयपुर सहित प्रदेशभर की 32 टीमों के 320 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं. विजेताओं को आकर्षक पुरस्कार दिए जाएंगे.

फाउंडेशन के संस्थापक नितिन चौधरी ने बताया कि मुख्य अतिथि महाराजा जवाहर सिंह जाट छात्रावास के संस्थापक विजय पूनिया ने टूर्नामेंट का उद्घाटन फुटबॉल किक-ऑफ कर किया. उद्घाटन मैच लामासिया और रॉयल एफसी-2 के बीच खेला गया, जिसमें लामासिया ने 6-1 से शानदार जीत दर्ज की. मैन ऑफ द मैच रहे लामासिया के समर ने चार गोल दागकर अपनी प्रतिभा का परिचय दिया.

खेल जीवन का महत्वपूर्ण अंग: मुख्य अतिथि विजय पूनिया ने खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि खेल न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक और बौद्धिक विकास का भी माध्यम है. इसे करियर के रूप में अपनाएं और खेल भावना के साथ आगे बढ़ें. उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन युवाओं को अपनी प्रतिभा निखारने का मौका देते हैं.

विजेताओं को मिलेंगे नकद पुरस्कार: आयोजन समिति के संयोजक नीरज कुमार ने बताया कि 16 से 19 अगस्त तक चलने वाले इस टूर्नामेंट में 40 मिनट के नॉकआउट मैच होंगे. विजेता टीम को 31,000 रुपए, रनर-अप को 21,000 रुपए और तीसरे स्थान पर रहने वाली टीम को 11,000 रुपए नकद पुरस्कार दिया जाएगा. इसके अलावा, बेस्ट गोलकीपर, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, बेस्ट रेफरी और मैन ऑफ द मैच को भी 2,100 से 3,100 रुपए तक के पुरस्कार दिए जाएंगे.

युवाओं को मिल रहा बेहतर मंच: सह-संयोजक नीरज चौधरी ने बताया कि उद्घाटन समारोह में महिला फुटबॉल फेडरेशन की चेयरपर्सन रोशनी टाक ने भी खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया. रोशनी टाक ने कहा कि कई प्रतिभाशाली खिलाड़ियों के पास अच्छा मंच नहीं होता. ऐसे आयोजन उन्हें बेहतर अवसर देते हैं. उन्होंने भविष्य में बास्केटबॉल और अन्य खेलों को भी बढ़ावा देने की बात कही. फाउंडेशन के संस्थापक सदस्य सुरेश सिकरोरा और आयोजन समिति के सदस्य सोमदत्त सिनसिनवार ने कहा कि युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए ऐसे आयोजन भविष्य में भी जारी रहेंगे.